НДФЛ для богатых и новые правила индексации пенсий для бедных: что обсуждают люди

Сделали обзор самых интересных материалов, которые мы на прошлой неделе разместили на нашем канале в «Яндекс.Дзен».

НДФЛ

Самым популярным материалом прошлой недели стала тема о введении прогрессивной шкалы НДФЛ.

Речь идет о законопроекте № 384276-7 , внесенном «Справедливой Россией».

Законопроектом предлагается оставить ставку НДФЛ 13 % по доходам до 24 млн руб. в год и ввести ставку 18 % по доходам свыше 24 млн руб.

Отмечается, что под действие новых норм закона попадет небольшая группа налогоплательщиков — чуть более 20 тыс. человек на всю страну. Но поскольку их доходы в совокупности превышают 4 трлн руб., то по новым ставкам НДФЛ будет обеспечено поступление дополнительно 200 млрд руб. налогов.

Этот законопроект был отклонен. Напомним, одновременно был отклонен и другой подобный законопроект № 427315-7, внесенный коммунистами.

Наши читатели очень эмоционально отреагировали на эту новость. Материал набрал несколько сотен комментариев.

Отчество по матери

Пока депутаты обсуждают налоговые вопросы и вносят законопроекты, простые люди тоже не сидят без дела и предлагают свои законодательные ноу-хау. Одно из таких — поправки в закон , позволяющие давать ребенку отчество одного из двух родителей по их согласию.

Автор инициативы, размещенной на сайте РОИ, считает, что женщины ущемлены в правах из-за того, что ребенку дается отчество по имени мужчины, а не женщины. Между тем мужчина иногда вовсе не участвует в жизни ребенка, но при этом на всю жизнь оставляет след в виде своего имени, ставшего отчеством ребенка.

Ничего чрезвычайно странного в звучании матчества нет, отмечает автор инициативы. Они звучат вполне естественно. Например:

— Сафронова Галина Еленовна;

— Шилов Константин Марьевич;

— Иванова Ольга Галиновна;

— Савченко Олег Оксанович и т. д.

Индексация пенсий

Еще одно народное предложение, которое мы осветили в «Дзене», касается индексации пенсий.

Некоторые пенсионеры считают несправедливым нынешний порядок индексации, потому что при повышении пенсии в процентном выражении прибавка больше у тех, у кого больше пенсия.

Человек, у которого пенсия и так большая получает значительную надбавку, а человек с маленькой пенсией надбавку и не замечает, сетует обиженный пенсионер. В итоге роста цен, который происходит в связи с информацией о повышении пенсий, переводит и без того бедных пенсионеров за черту бедности.

Гражданин внес предложение повышать пенсию всем пенсионерам одинаково на одинаковую сумму в рублях.

Однако нашим читателям в основном такая идея пришла не по душе. Люди против подобной уравниловки. Впрочем, есть и противоположное мнение.

Вот что пишут в комментариях:

Aга, придумали! Я пахала с 16 лет, стаж больше 50 лет, а кто-то дома сидел за спиной мужа-военного. И теперь нас уравнять. С чего бы это?

Правильно, так и надо сделать, нечего богатым больше добавлять, надо у кого минималка помогать, они не виноваты в том что за 30лет работы начислили ниже минималки.

Я не только не согласна, но и возмущена, такой уравниловкой!! Я всю жизнь работала, угробляла свое здоровье, платила все налоги и взносы, а теперь ЧТО??!! Оказывается я как вампира , тунеядца должна содержать???

Я про это написал десятки комментариев, но «богатые» пенсионеры неуступчивы не хотят помощь нищим и обездоленным, видимо, християне Евангелие не читали.

Еще один материал на тему индексации пенсий — об№ 769942-7. Предлагалось вернуть индексацию пенсий для опекунов, которые сейчас считаются работающими и лишены права на индексацию.

С эмоциональной речью на заседании ГД выступил депутат от «Справедливой России» Олег Нилов: «Пенсионеры, которые воспитывают детей, как правило, детей, внуков своих родных, близких, выполняют государеву задачу, не бросая этих детей в детский дом. И за это пенсию тебе на какие-то копейки, крохи индексировать не будем».

Вот такой комментарий оставила наша читательница:

Позор такому решению! Внук под опекой и платят по договору 7тр и это Нижний Новгород, не Москва с 25тр. Школа, бассейн и кружки требуют денежный оплат, а пенсию не индексируют. По состоянию здоровья работать не могу. Где справедливость, каждый рубль очень нужен, депутатам с их миллионами не понять такой нужды.

Страховка по вкладам

В Госдуму поступил законопроект № 851366-7, устанавливающий дополнительные гарантии для вкладчиков.

Предлагается увеличить размер страхового возмещения вкладчикам до 1 780 000 руб. с нынешних 1,4 млн руб.

Дело в том, что размер страховки не индексировался с 2014 года, а с тех пор инфляция на месте не стояла.

На читатели поддерживают предложение, но скептически относятся к перспективе принятия данного проекта, полагая, что он будет отклонен депутатами Госдумы.