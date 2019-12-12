НДФЛ для богатых и новые правила индексации пенсий для бедных: что обсуждают люди

Сделали обзор самых интересных материалов, которые мы на прошлой неделе разместили на нашем канале в «Яндекс.Дзен».
НДФЛСамым популярным материалом прошлой недели стала тема о введении прогрессивной шкалы НДФЛ.
Для богатых хотели повысить налог. Но Госдума не допустилаРечь идет о законопроекте № 384276-7, внесенном «Справедливой Россией».
Законопроектом предлагается оставить ставку НДФЛ 13 % по доходам до 24 млн руб. в год и ввести ставку 18 % по доходам свыше 24 млн руб.
Отмечается, что под действие новых норм закона попадет небольшая группа налогоплательщиков — чуть более 20 тыс. человек на всю страну. Но поскольку их доходы в совокупности превышают 4 трлн руб., то по новым ставкам НДФЛ будет обеспечено поступление дополнительно 200 млрд руб. налогов.
Этот законопроект был отклонен. Напомним, одновременно был отклонен и другой подобный законопроект № 427315-7, внесенный коммунистами.
Наши читатели очень эмоционально отреагировали на эту новость. Материал набрал несколько сотен комментариев.
Отчество по материПока депутаты обсуждают налоговые вопросы и вносят законопроекты, простые люди тоже не сидят без дела и предлагают свои законодательные ноу-хау. Одно из таких — поправки в закон, позволяющие давать ребенку отчество одного из двух родителей по их согласию.
Автор инициативы, размещенной на сайте РОИ, считает, что женщины ущемлены в правах из-за того, что ребенку дается отчество по имени мужчины, а не женщины. Между тем мужчина иногда вовсе не участвует в жизни ребенка, но при этом на всю жизнь оставляет след в виде своего имени, ставшего отчеством ребенка.
Ничего чрезвычайно странного в звучании матчества нет, отмечает автор инициативы. Они звучат вполне естественно. Например:
— Сафронова Галина Еленовна;
— Шилов Константин Марьевич;
— Иванова Ольга Галиновна;
— Савченко Олег Оксанович и т. д.
Индексация пенсийЕще одно народное предложение, которое мы осветили в «Дзене», касается индексации пенсий.
Некоторые пенсионеры считают несправедливым нынешний порядок индексации, потому что при повышении пенсии в процентном выражении прибавка больше у тех, у кого больше пенсия.
Человек, у которого пенсия и так большая получает значительную надбавку, а человек с маленькой пенсией надбавку и не замечает, сетует обиженный пенсионер. В итоге роста цен, который происходит в связи с информацией о повышении пенсий, переводит и без того бедных пенсионеров за черту бедности.
Гражданин внес предложение повышать пенсию всем пенсионерам одинаково на одинаковую сумму в рублях.
Индексировать пенсию предлагают по-другому. Так, чтобы всем поровнуОднако нашим читателям в основном такая идея пришла не по душе. Люди против подобной уравниловки. Впрочем, есть и противоположное мнение.
Вот что пишут в комментариях:
Aга, придумали! Я пахала с 16 лет, стаж больше 50 лет, а кто-то дома сидел за спиной мужа-военного. И теперь нас уравнять. С чего бы это?
Я не только не согласна, но и возмущена, такой уравниловкой!! Я всю жизнь работала, угробляла свое здоровье, платила все налоги и взносы, а теперь ЧТО??!! Оказывается я как вампира , тунеядца должна содержать???
С эмоциональной речью на заседании ГД выступил депутат от «Справедливой России» Олег Нилов: «Пенсионеры, которые воспитывают детей, как правило, детей, внуков своих родных, близких, выполняют государеву задачу, не бросая этих детей в детский дом. И за это пенсию тебе на какие-то копейки, крохи индексировать не будем».
Вот такой комментарий оставила наша читательница:
Позор такому решению! Внук под опекой и платят по договору 7тр и это Нижний Новгород, не Москва с 25тр. Школа, бассейн и кружки требуют денежный оплат, а пенсию не индексируют. По состоянию здоровья работать не могу. Где справедливость, каждый рубль очень нужен, депутатам с их миллионами не понять такой нужды.
Страховка по вкладамВ Госдуму поступил законопроект № 851366-7, устанавливающий дополнительные гарантии для вкладчиков.
Предлагается увеличить размер страхового возмещения вкладчикам до 1 780 000 руб. с нынешних 1,4 млн руб.
Дело в том, что размер страховки не индексировался с 2014 года, а с тех пор инфляция на месте не стояла.
На читатели поддерживают предложение, но скептически относятся к перспективе принятия данного проекта, полагая, что он будет отклонен депутатами Госдумы.
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