Почему стоит открыть ИИС прямо сейчас

Про индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) наверняка слышали многие, и, опять же наверняка, есть такой счет далеко не у всех. Но будет у многих: по статистике Мосбиржи, число открытых счетов стремительно увеличивается. Еще в августе их было открыто около миллиона, а сейчас цифра приближается к 1,5 млн.
Популярность этого инструмента не случайна, ведь ИИС — это не просто брокерский счет, дающий право покупать и продавать акции, облигации, валюты, бумаги фондов и производные инструменты на бирже. Если правильно им пользоваться, то даже инвестор без опыта может получить доход. Покупать бумаги для этого не обязательно.
ИИС дает возможность его владельцу получать налоговый вычет, в частности, с внесенной на счет суммы. Для этого нужно, чтобы у владельца счета был доход, с которого он платит НДФЛ. Работает это так: вы открываете ИИС, вносите деньги, на следующий год обращаетесь в налоговую, чтобы вернуть 13% от вложенной суммы. Потребуются документы от брокера, справка 2-НДФЛ и заполненная налоговая декларация. Ограничения два:
1) Максимальная сумма, с которой можно получить вычет, — 400 тыс. рублей. То есть даже если вы внесете миллион, государство все равно вернет максимум 52 тыс. рублей (13% от 400 тыс. рублей).
2) Деньги нельзя выводить с ИИС в течение трех лет, иначе вычет придется вернуть государству.
Зато повторять эту процедуру можно хоть каждый год. Внесли деньги — на следующий год получили вычет. Зачислить вычет можно, например, на банковскую карту. Если все же вкладывать средства ИИС в ценные бумаги, стоит знать, что многие брокеры предоставляют возможность также вывести на отдельный счет или карту купоны по облигациям и дивиденды.
Если речь идет о более значимой сумме, например о нескольких миллионах рублей, возможно, стоит отказаться от ежегодного налогового вычета и предпочесть другой вариант: вычет с дохода от операций с бумагами, полученного по истечении трех лет. Физически денег государство при этом не платит. Фактически оно «прощает» налоги, которые платят инвесторы с полученного дохода (за исключением ряда случаев, о которых ниже). Здесь никаких ограничений по сумме нет.
Почему выгодно открывать ИИС в конце года? Все просто: налоговый вычет рассчитывается, исходя из суммы, которую владелец счета внес в течение календарного года. Не важно, вносите вы деньги в январе или декабре этого года, вычет государство вернет в следующем году, при самом оптимистичном варианте — в апреле. Если привести доходность к годовому выражению, вложенные в апреле деньги принесут 13% годовых. Доходность январского взноса будет ниже 13%, а декабрьского — значительно выше. Фактически инвестор получит 13% за четыре месяца, то есть 39% в годовом выражении.
Конечно, получить такую высокую доходность можно только в первый год, ведь вывести вложенный капитал владелец ИИС сможет только через три года. Поэтому некоторые инвесторы используют такую схему: держат «пустые» счета два года и только в последний вносят деньги. Формально никаких законов они не нарушают.
Однако если вы планируете открыть счет прямо сейчас, то самое разумное — ежегодно его пополнять. В случае с ИИС только ежегодный налоговый вычет с учетом его реинвестирования принесет владельцу счета доход около 40 тысяч, а общая доходность за три года (при условии, что вычет реинвестируется два раза) составит 14%.
Но это, конечно, далеко не все, на что способен ИИС.
Для увеличения дохода владелец счета может инвестировать деньги в ценные бумаги. Инвестиционные консультанты обычно рекомендуют начинающим покупать надежные облигации — ОФЗ или бумаги компаний с госучастием.
Правда, сейчас доходности по ОФЗ выглядят не очень привлекательными даже на фоне падающих ставок по банковским вкладам. Например, гособлигации с погашением в 2021 году торгуются под 5,74–5,9%, то есть чуть выше доходности депозита в Сбербанке. Облигации госбанков с аналогичным сроком можно найти с доходностью 6,5–6,8%.
Однако даже они позволяют получить в итоге неплохой доход. Особенно если инвестировать в эти бумаги ежегодно и собственные средства, и налоговый вычет, и купонные платежи. Если исходить из предположения, что инвестор в течение трех лет ежегодно вкладывает 100 тыс. рублей собственных средств в облигации под 6,5%, успеет реинвестировать два вычета и пять купонов, и получить шестой купон, то в итоге на счете накопится портфель бумаг и наличности стоимостью порядка 375 тыс. рублей плюс 18 тыс. рублей в виде третьего налогового вычета. Конечно, это идеальный вариант, поскольку владельцу ИИС придется еще заплатить комиссии брокеру и депозитарию за каждую совершенную операцию, а также налог с купонов, если речь идет о корпоративных облигациях, выпущенных до января 2017 года.
Кроме того, поскольку налоговые вычеты ФНС обычно предоставляет не сразу (обычно это занимает 3–4 месяца), инвестировать полученные от государства 13% в облигации получится не в начале года, поэтому часть накопленной купонной доходности «будет потеряна».
На ИИС можно подключать инвестиционные стратегии, разрабатываемые брокерами.
И последнее, о чем стоит помнить владельцу ИИС: в отличие от вкладов деньги на инвестиционных и брокерских счетах не страхуются, а ситуация на рынке может резко меняться. Поэтому лучше всего ориентироваться на бумаги, срок погашения которых будут примерно совпадать со сроком, когда вы сможете закрыть свой счет. Это же позволит инвестору избежать налога на доход от продажи облигаций до погашения (если их цена вырастет). А при выборе брокера, у которого открыт счет, стоит ориентироваться на крупные и уже зарекомендовавшие себя компании. В случае возникновения опасений сохранности средств на ИИС всегда можно сменить брокера или УК.