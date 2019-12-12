Почему стоит открыть ИИС прямо сейчас

Про индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) наверняка слышали многие, и, опять же наверняка, есть такой счет далеко не у всех. Но будет у многих: по статистике Мосбиржи, число открытых счетов стремительно увеличивается. Еще в августе их было открыто около миллиона, а сейчас цифра приближается к 1,5 млн.

Популярность этого инструмента не случайна, ведь ИИС — это не просто брокерский счет, дающий право покупать и продавать акции, облигации, валюты, бумаги фондов и производные инструменты на бирже. Если правильно им пользоваться, то даже инвестор без опыта может получить доход. Покупать бумаги для этого не обязательно.

ИИС дает возможность его владельцу получать налоговый вычет, в частности, с внесенной на счет суммы. Для этого нужно, чтобы у владельца счета был доход, с которого он платит НДФЛ. Работает это так: вы открываете ИИС, вносите деньги, на следующий год обращаетесь в налоговую, чтобы вернуть 13% от вложенной суммы. Потребуются документы от брокера, справка 2-НДФЛ и заполненная налоговая декларация. Ограничения два:

1) Максимальная сумма, с которой можно получить вычет, — 400 тыс. рублей. То есть даже если вы внесете миллион, государство все равно вернет максимум 52 тыс. рублей (13% от 400 тыс. рублей).

2) Деньги нельзя выводить с ИИС в течение трех лет, иначе вычет придется вернуть государству.

Зато повторять эту процедуру можно хоть каждый год. Внесли деньги — на следующий год получили вычет. Зачислить вычет можно, например, на банковскую карту. Если все же вкладывать средства ИИС в ценные бумаги, стоит знать, что многие брокеры предоставляют возможность также вывести на отдельный счет или карту купоны по облигациям и дивиденды.

Если речь идет о более значимой сумме, например о нескольких миллионах рублей, возможно, стоит отказаться от ежегодного налогового вычета и предпочесть другой вариант: вычет с дохода от операций с бумагами, полученного по истечении трех лет. Физически денег государство при этом не платит. Фактически оно «прощает» налоги, которые платят инвесторы с полученного дохода (за исключением ряда случаев, о которых ниже). Здесь никаких ограничений по сумме нет.

Почему выгодно открывать ИИС в конце года? Все просто: налоговый вычет рассчитывается, исходя из суммы, которую владелец счета внес в течение календарного года. Не важно, вносите вы деньги в январе или декабре этого года, вычет государство вернет в следующем году, при самом оптимистичном варианте — в апреле. Если привести доходность к годовому выражению, вложенные в апреле деньги принесут 13% годовых. Доходность январского взноса будет ниже 13%, а декабрьского — значительно выше. Фактически инвестор получит 13% за четыре месяца, то есть 39% в годовом выражении.

Конечно, получить такую высокую доходность можно только в первый год, ведь вывести вложенный капитал владелец ИИС сможет только через три года. Поэтому некоторые инвесторы используют такую схему: держат «пустые» счета два года и только в последний вносят деньги. Формально никаких законов они не нарушают.

Однако если вы планируете открыть счет прямо сейчас, то самое разумное — ежегодно его пополнять. В случае с ИИС только ежегодный налоговый вычет с учетом его реинвестирования принесет владельцу счета доход около 40 тысяч, а общая доходность за три года (при условии, что вычет реинвестируется два раза) составит 14%.

Но это, конечно, далеко не все, на что способен ИИС.

Для увеличения дохода владелец счета может инвестировать деньги в ценные бумаги. Инвестиционные консультанты обычно рекомендуют начинающим покупать надежные облигации — ОФЗ или бумаги компаний с госучастием.

Правда, сейчас доходности по ОФЗ выглядят не очень привлекательными даже на фоне падающих ставок по банковским вкладам. Например, гособлигации с погашением в 2021 году торгуются под 5,74–5,9%, то есть чуть выше доходности депозита в Сбербанке. Облигации госбанков с аналогичным сроком можно найти с доходностью 6,5–6,8%.

Однако даже они позволяют получить в итоге неплохой доход. Особенно если инвестировать в эти бумаги ежегодно и собственные средства, и налоговый вычет, и купонные платежи. Если исходить из предположения, что инвестор в течение трех лет ежегодно вкладывает 100 тыс. рублей собственных средств в облигации под 6,5%, успеет реинвестировать два вычета и пять купонов, и получить шестой купон, то в итоге на счете накопится портфель бумаг и наличности стоимостью порядка 375 тыс. рублей плюс 18 тыс. рублей в виде третьего налогового вычета. Конечно, это идеальный вариант, поскольку владельцу ИИС придется еще заплатить комиссии брокеру и депозитарию за каждую совершенную операцию, а также налог с купонов, если речь идет о корпоративных облигациях, выпущенных до января 2017 года.

Кроме того, поскольку налоговые вычеты ФНС обычно предоставляет не сразу (обычно это занимает 3–4 месяца), инвестировать полученные от государства 13% в облигации получится не в начале года, поэтому часть накопленной купонной доходности «будет потеряна».

На ИИС можно подключать инвестиционные стратегии, разрабатываемые брокерами.