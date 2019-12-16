Новые ограничения и требования по регистрации компаний и ИП

12 ноября 2019 года был принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 377—ФЗ, дополняющий Федеральный закон № 129—ФЗ «О государственной регистрации». Рассмотрим основные нововведения.

С 12.11.2019 года вступают в силу следующие изменения:

Статья 7.1. «Порядок опубликования сведений»:

Пункт 7 «сведения, подлежащие обязательному внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс)» дополняется подпунктами "н.4"—"н.7«. С 12 ноября у юридических лиц появляется обязанность публиковать в отношении себя сообщения на Федресурсе о продаже предприятия или передаче его в аренду, ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала. В случае не опубликования сведений налагается штраф в размере от 5 000 рублей до 50 000 рублей (ст. 14.25 КоАП РФ). За публикацию сообщения необходимо заплатить государственную пошлину в размере 860 рублей.

Вводится пункт 8.1., наделяющий нотариусов возможностью публиковать вышеназванные сведения в Федресурсе от имени юридических лиц.

Вводится пункт 8.3., обязывающий органы, осуществляющие государственную регистрацию юрлиц, самостоятельно вносить в Федресурс сведения, предусмотренные подпунктами «а»-«и» статьи 7 (о создании юрлица, о нахождении компании в процессе реорганизации, ликвидации, об исключении из реестра, об уменьшении уставного капитала, назначении или снятии с должности единоличного исполнительного органа, о недостоверности сведений, о смене местонахождения и адреса).

С 01.04.2020 года вступают в силу следующие изменения:

Статья 7.1 «Порядок опубликования сведений»:

Пункт 8.4., конкретизирующий содержание сведений о физических и юридических лицах, вносимых в Федресурс: в отношении физлиц — ФИО, место рождения, страна проживания, ИНН; в отношении юрлиц — полное и сокращенное наименование, ИНН, ОГРН.

Вводятся пункты 12-15, в которых отражаются сведения, которые юридическое лицо может сообщить в Федресурс по своему желанию (о поручительстве, об ограничениях прав по договору, и т.д.). Пунктом 15 предусматривается возможность запроса выписки из Федресурса.

С 01.09.2020 года вступают с силу следующие изменения:

Статья 5 «Содержание государственных реестров»:

Изменяется редакция подпункта л) пункта 1: в ЕГРЮЛ будут отображаться данные о юрлице, выступающем в качестве единоличного исполнительного органа. В случае, если полномочия действовать без доверенности от имени компании переданы нескольким лицам, в отношении каждого из них (физического лица или юридического лица) будет отображаться соответствующая информация вместе со сведениями о совместном или независимом действии друг от друга;

Изменяется редакция подпункта л) пункта 2: в ЕГРИП будут отображаться сведения о дате и способе прекращения деятельности ИП (по заявлению, в связи со смертью, банкротством, исключением из ЕГРИП, решением суда).

Статья 21.1. «Исключение юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа»:

Изменяется редакция пункта 4. В новой редакции указано, что в случае внесения записи об исключении юрлица, заинтересованные лица, чьи права затрагивает исключение, могут направить заявления в регистрирующий орган не позднее трех месяцев со дня опубликования сообщения регорганом. Если заявления успевают поступить в указанный срок, решение об исключении не принимается.

Абзац первый пункта 4 дополняется ограничениями для ИП: в качестве ИП не может регистрироваться физическое лицо в случае, если не истек год с момента принятия судом решения о принудительном прекращении деятельности ИП, если не истекли три года со дня исключения ИП по решению регистрирующего органа.

Глава VII.1 дополняется статьей 22.4 «Исключение индивидуального предпринимателя из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по решению регистрирующего органа»:

ИП признается прекратившим деятельность при одновременном соблюдении следующих условий: истекли 15 месяцев с даты окончания действия патента, ИП в течение 15 месяцев не предоставлял отчетность, сведения о расчетах и ИП имеет недоимку и задолженность по налогам и сборам.

Решение о предстоящем исключении вносится регистрирующим органом в реестр в течение 3х рабочих дней.

Индивидуальный предприниматель, его кредиторы и иные лица, чьи интересы затрагиваются исключением, могут направить соответствующие заявления в регистрирующий орган в течение месяца со дня опубликования решения об исключении. Если заявления не будут направлены, ИП исключают из реестра.

Решение об исключении ИП может быть обжаловано в течение года с момента, когда заинтересованные стороны узнали или должны были узнать о нарушении исключением ИП своих прав.

На основании вышеперечисленных изменений мы можем сделать вывод, что законодательство, регулирующее регистрацию, все больше ужесточается. С сентября 2020 года продолжится массовая «очистка» реестра, начатая еще с 2016 году. На этот раз планируется исключать «недействующих» предпринимателей.

Для ИП, которые забросили свой бизнес или не хотят продолжать свою деятельность, это, несомненно, плюс, так как можно дождаться внесения записи об исключении и не подавать документы на закрытие, но для предпринимателей, которые случайно попали под критерии исключения, это риск не только все потерять, но и не зарегистрировать бизнес снова в течение последующих трех лет.

Компании обязывают направлять о себе данные в сторонний реестр, по существу дублирующий находящиеся в открытом доступе данные ЕГРЮЛ и Вестника государственной регистрации, а для того, чтобы разместить сообщение, необходимо настроить рабочее место, заплатить государственную пошлину, что само по себе финансово затратно.