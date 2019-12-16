Новые ограничения и требования по регистрации компаний и ИП

12 ноября 2019 года был принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 377—ФЗ, дополняющий Федеральный закон № 129—ФЗ «О государственной регистрации». Рассмотрим основные нововведения.
С 12.11.2019 года вступают в силу следующие изменения:Статья 7.1. «Порядок опубликования сведений»:
- Пункт 7 «сведения, подлежащие обязательному внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс)» дополняется подпунктами "н.4"—"н.7«. С 12 ноября у юридических лиц появляется обязанность публиковать в отношении себя сообщения на Федресурсе о продаже предприятия или передаче его в аренду, ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала. В случае не опубликования сведений налагается штраф в размере от 5 000 рублей до 50 000 рублей (ст. 14.25 КоАП РФ). За публикацию сообщения необходимо заплатить государственную пошлину в размере 860 рублей.
- Вводится пункт 8.1., наделяющий нотариусов возможностью публиковать вышеназванные сведения в Федресурсе от имени юридических лиц.
- Вводится пункт 8.3., обязывающий органы, осуществляющие государственную регистрацию юрлиц, самостоятельно вносить в Федресурс сведения, предусмотренные подпунктами «а»-«и» статьи 7 (о создании юрлица, о нахождении компании в процессе реорганизации, ликвидации, об исключении из реестра, об уменьшении уставного капитала, назначении или снятии с должности единоличного исполнительного органа, о недостоверности сведений, о смене местонахождения и адреса).
- Статья 7.1 «Порядок опубликования сведений»:
- Пункт 8.4., конкретизирующий содержание сведений о физических и юридических лицах, вносимых в Федресурс: в отношении физлиц — ФИО, место рождения, страна проживания, ИНН; в отношении юрлиц — полное и сокращенное наименование, ИНН, ОГРН.
- Вводятся пункты 12-15, в которых отражаются сведения, которые юридическое лицо может сообщить в Федресурс по своему желанию (о поручительстве, об ограничениях прав по договору, и т.д.). Пунктом 15 предусматривается возможность запроса выписки из Федресурса.
С 01.09.2020 года вступают с силу следующие изменения:Статья 5 «Содержание государственных реестров»:
- Изменяется редакция подпункта л) пункта 1: в ЕГРЮЛ будут отображаться данные о юрлице, выступающем в качестве единоличного исполнительного органа. В случае, если полномочия действовать без доверенности от имени компании переданы нескольким лицам, в отношении каждого из них (физического лица или юридического лица) будет отображаться соответствующая информация вместе со сведениями о совместном или независимом действии друг от друга;
- Изменяется редакция подпункта л) пункта 2: в ЕГРИП будут отображаться сведения о дате и способе прекращения деятельности ИП (по заявлению, в связи со смертью, банкротством, исключением из ЕГРИП, решением суда).
- Изменяется редакция пункта 4. В новой редакции указано, что в случае внесения записи об исключении юрлица, заинтересованные лица, чьи права затрагивает исключение, могут направить заявления в регистрирующий орган не позднее трех месяцев со дня опубликования сообщения регорганом. Если заявления успевают поступить в указанный срок, решение об исключении не принимается.
- Абзац первый пункта 4 дополняется ограничениями для ИП: в качестве ИП не может регистрироваться физическое лицо в случае, если не истек год с момента принятия судом решения о принудительном прекращении деятельности ИП, если не истекли три года со дня исключения ИП по решению регистрирующего органа.
- ИП признается прекратившим деятельность при одновременном соблюдении следующих условий: истекли 15 месяцев с даты окончания действия патента, ИП в течение 15 месяцев не предоставлял отчетность, сведения о расчетах и ИП имеет недоимку и задолженность по налогам и сборам.
- Решение о предстоящем исключении вносится регистрирующим органом в реестр в течение 3х рабочих дней.
- Индивидуальный предприниматель, его кредиторы и иные лица, чьи интересы затрагиваются исключением, могут направить соответствующие заявления в регистрирующий орган в течение месяца со дня опубликования решения об исключении. Если заявления не будут направлены, ИП исключают из реестра.
- Решение об исключении ИП может быть обжаловано в течение года с момента, когда заинтересованные стороны узнали или должны были узнать о нарушении исключением ИП своих прав.
Для ИП, которые забросили свой бизнес или не хотят продолжать свою деятельность, это, несомненно, плюс, так как можно дождаться внесения записи об исключении и не подавать документы на закрытие, но для предпринимателей, которые случайно попали под критерии исключения, это риск не только все потерять, но и не зарегистрировать бизнес снова в течение последующих трех лет.Компании обязывают направлять о себе данные в сторонний реестр, по существу дублирующий находящиеся в открытом доступе данные ЕГРЮЛ и Вестника государственной регистрации, а для того, чтобы разместить сообщение, необходимо настроить рабочее место, заплатить государственную пошлину, что само по себе финансово затратно.