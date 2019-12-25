Семь позиций высших судов по налогам, в которых надо разобраться бухгалтру

Становится хорошей традицией подготовка ФНС России обзора правовых позиций (за III кв. 2019 г.), отраженных в актах высших судов по вопросам налогообложения. В этом документе нашли отражение все знаковые судебные дела за этот период и выводы высших судов, с которыми надо считаться и налоговым органам, и налогоплательщикам. Расскажем об особо интересных делах.

Какая доля — такой и вычет

В рамках инвестиционного проекта общество и РФ совместно строили здание научного медицинского центра. Финансирование на 91% осуществлялось за счет общества, после окончания строительства 75% права собственности досталось обществу, а 25% государству. Застройщик передал обществу счета-фактуры по строительству и выделил в них сумму НДС, которая была принята налогоплательщиком к вычету в 4 квартале 2013 г.

Налоговая инспекция отказала налогоплательщику в части применения вычета 25%, мотивировав это тем, общество имеет право заявить вычет по НДС только в той части, в которой у него возникло право собственности на объект. Все три судебные инстанции поддержали налоговый орган, мотивируя это тем, что независимо от объема финансирования, общество вправе заявить вычет в соответствии с зарегистрированной на него долей в праве собственности.

Налогоплательщик обратился в Конституционный суд РФ (КС РФ), но ему было отказано со следующей мотивировкой: сумму НДС, предъявленную подрядной организацией, можно принять к вычету только в случае, если приобретенный у подрядной организации объект принят на учет в качестве основного средства и налогоплательщиком понесены материальные затраты. Поэтому применение вычета по НДС связано с долей в имуществе, которое приобретается налогоплательщиком в результате строительства (Определение КС РФ от 18.07.2019 № 2117-О).

Движимое или недвижимое — вот в чем вопрос

Общество построило новый цех по производству древесных гранул, купило оборудование для этого цеха. К учету приняли отдельные объекты: здание цеха, подстанцию, линии по производству гранул, транспортеры подачи коры, щепы и опилок, автоматические системы защиты от пожаров. Инспекция решила, что все это относятся к недвижимому имуществу как здание с его составными частями и, следовательно, общество не имело права применять освобождение от налогообложения в соответствии с п. 25 ст. 381 НК РФ.

Суды поддержали доводы налогового органа, признав оборудование частью цеха и, следовательно, недвижимостью. Но Верховный суд РФ (ВС РФ) исправил ситуацию. Он указал, что оборудование цеха не относится ни к зданиям, ни и сооружениям, а формирует самостоятельную группу основных средств (ОС), за исключением случаев, предусмотренных в классификаторах, например, канализация, отопление — это часть цеха. Оборудование для производства, даже установленное на фундаменте и очень похожее на недвижимость, не классифицируется как сооружение, а относится к машинам и оборудованию. Оборудование, приобретенное как объект движимого имущества, учитывается в бухучете отдельно от зданий как самостоятельный инвентарный объект. Поэтому налогоплательщик правомерно применял освобождение от налога на имущество.

В своем определении ВС РФ сформулировал, на наш взгляд, очень важный довод:, при принятии объекта ОС к учету, не должно зависеть от оценочных суждений специалистов, экспертов и приводить к неравному положению налогоплательщиков, осуществивших инвестиции в оборудование в зависимости от способов монтажа и эксплуатации объектов (Определение ВС РФ от 12.07.2019 № 307-ЭС19-5241).

Недостоверность кадастровой стоимости ведет к исчислению налога на имущество расчетным путем

Обществу принадлежало здание, которое было включено в перечень объектов, по которым налог исчисляется исходя из кадастровой стоимости. На 1 января 2016 г. кадастровая стоимость здания составляла 58 209 523 руб. В январе 2016 г. решением комиссии результаты кадастровой оценки признаны недостоверными. В государственный реестр внесены сведения о стоимости здания в сумме 863 711 646 руб. Кроме того, по итогам решения комиссии была изменена первоначальная редакция постановления, где была указана первоначальная кадастровая стоимость объекта с 2014 г. Налогоплательщик рассчитал налог на имущество за 2016 г. исходя из стоимости 58 млн руб., но налоговая инспекция не согласилась с таким расчетом и решила, что общество должно уплатить налог, исходя из 864 млн руб.

Суды отказали налогоплательщику, и исходили из того, что причиной являлась именно техническая ошибка в первоначальной оценке и так как департамент городского имущества Москвы обратился в комиссию в 2016 г., то новая кадастровая стоимость должна применяться с 01.01.2016. СКЭС ВС РФ указала, что недостоверная кадастровая стоимость не может быть положена в основу расчета налога на имущество. Но и вновь установленная стоимость ввиду многократного ее превышения над первоначальной стоимостью не является достоверной. ВС РФ пришел к выводу, что в такой ситуации величина налога на имущество за 2016 г. должна определятся расчетным путем применительно к пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ на основании объективных, соответствующих действительности сведений о стоимости недвижимости, которые должны предоставить налоговый орган и общество. Причем в приоритете будет рыночная стоимость имущества, а суд вправе назначить экспертизу для ее определения. Как это будет происходить, должны решить нижестоящие суды при новом рассмотрении дела (Определение ВС РФ от 19.07.2019 № 305-КГ 18-17303).

Субсидию возьми — НДС не плати

По соглашению с администрацией предприятию предоставили субсидию для возмещения затрат связанных с ремонтом дорог. Налоговый орган решил, что сумма субсидии получена предприятием в качестве оплаты за работы по ремонту дорог и поэтому являются его выручкой в связи с чем доначислил НДС. Все три судебные инстанции признали правоту налогового органа.

Но ВС РФ поддержал налогоплательщика и указал, что факт получения налогоплательщиком субсидии от своего учредителя не является основанием для взимания НДС. Субсидия предоставлялась предприятию не во исполнение гражданско-правовых отношений с администрацией и не по согласованной между ними цене, а на основании бюджетного финансирования. Поэтому реализации услуг и работ не происходило. В таких правоотношениях необходимо руководствоваться целью субсидии, а в данном конкретном случае ею являлось целевое финансирование предприятия, а не возмещение недополученных доходов при ремонте дорог (Определение ВС РФ от 01.08. 2019 № 301-ЭС19-7881).

«Попал» на НДС

Налоговый орган выявил схему дробления бизнеса путем создания фиктивного документооборота с подконтрольными ИП, которые применяли упрощенку. В результате объединения доходов предприниматель утратил право на применение УСН и ему были доначислены НДС и НДФЛ. При исчислении НДС налоговый орган применил ставку 18%. ВС РФ указал, что НДС является частью цены договора, подлежащей уплате налогоплательщику со стороны покупателей, поэтому налог не может исчисляться в сумме, которая бы превышала реально сформированную цену. Причем безналичная оплата товара не может служить основанием для начисления НДС сверх цены.

Определение суммы налога к уплате в зависимости от формы оплаты (наличными или в безналичном порядке) является неправомерным. Также не является доводом для применения ставки 18% невыделение НДС отдельной строкой в документах на реализацию товара оптовым покупателям. При утрате предпринимателем права на УСН — НДС исчисляется исходя из ставки 18/118, что уже неоднократно подчеркивал в своих судебных актах ВС РФ (Определение ВС РФ от 30.09.2019 № 307-ЭС19-8085).

Получил вексель в счет погашения займа — заплати налог с дохода минус расход на приобретение предыдущим хозяином

Обществу принадлежали векселя иностранных компаний, которые были получены им безвозмездно в результате реорганизации. С другой стороны, в результате реорганизаций обязательства векселедателя по этим векселям перешли кипрской компании, у которой налогоплательщик приобрел права на товарные знаки. Задолженность по оплате товарных знаков была зачтена в счет долга по погашению векселей, путем составления соглашения о зачете. Инспекция пришла к выводу, что в результате зачета общество не заплатило налог с дохода от реализации безвозмездно полученных векселей. Налогоплательщик настаивал, что никакой экономической выгоды он не получил, и погашение векселей должно рассматриваться как возврат займа, в связи с чем эта сумма налогом не облагается.

ВС РФ пришел к выводу, что в данном случае вексель выступал объектом имущества (ценной бумагой), полученной налогоплательщиком в результате сделки, в связи с этим налоговая база должна определятся с учетом доходов налогоплательщика полученных от погашения векселей при учете понесенных расходов на их приобретение. Так как векселя перешли к налогоплательщику в результате реорганизации, безвозмездно, налогоплательщик мог учесть в расходах цену приобретения векселей его правопредшественником (Определение ВС РФ от 30.09.2019 № 305-ЭС19-9969).

Проверить налогоплательщика можно, а контрагентов и третьих лиц — нет

Предприниматель обратился в ВС РФ с заявлением о признании незаконным абз. 7 Письма ФНС от 16.10.2015 № СД-4-3/18072. ВС РФ пришел к выводу, что в вышеуказанном письме даны разъяснения, которые допускают проведение осмотра помещений и территорий не только налогоплательщика, но и в отношении третьих лиц, а также его контрагентов. Это не соответствует действующему законодательству, в частности п. 1 ст. 92 НК РФ, который предусматривает возможность проведение осмотра только в отношении проверяемого налогоплательщика.

ВС РФ указал, что при проведении выездной или камеральной проверок допускается осмотр помещений, которые используются самим проверяемым налогоплательщиком. Налоговый орган может истребовать у третьих лиц и контрагентов документы и информацию, касающиеся проверяемого налогоплательщика п.1 ст. 93.1. А при возникновении обоснованной необходимости получения документов относительно конкретной сделки вне рамок проверки налоговый орган может запросить документы по конкретной сделке п. 2 ст. 93.1. А вот права проводить осмотр за компанию ни у третьих лиц, ни у контрагентов у налоговых органов нет (Решение ВС РФ от 10.06.2019 № АКПИ19-296).