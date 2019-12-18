Что надо изменить в учетной политике из-за нового ФСБУ

Какие необходимо предусмотреть изменения в учетной политике на следующий год в части учета запасов в связи с принятием Федерального стандарта бухгалтерского учета «Запасы»?

Для исполнения пункта 8 СГС «Запасы», вступающего в силу 01.01.2020 , утвержденного Приказом Минфина РФ от 07.12.2018 № 256н, в учетной политике учреждения необходимо утвердить, какая единица бухгалтерского учета используется для тех или иных видов (групп) запасов. Данная единица бухгалтерского учета должна обеспечить формирование полной и достоверной информации о запасах, в том числе для представления ее внешним пользователям.

В зависимости от вида запасов, порядка приобретения и использования единицей запасов может являться номенклатурная (реестровая) единица (килограмм, штука, пачка, метр и т. д.) либо однородная (реестровая) группа запасов — партия. Для разных видов материальных запасов в учетной политике могут предусматриваться разные единицы учета запасов.

Например, при осуществлении ремонтных работ учреждение может учитывать песок тоннами, кирпич — штуками, а обои, краску — партиями, так как они могут различаться оттенком или рисунком.

Выбор единицы учета материальных запасов зависит от характера запасов, порядка их приобретения, использования и осуществляется учреждением самостоятельно.

При ведении бухгалтерского учета запасов по партиям, однородным группам учреждение организует аналитический учет запасов, обеспечивающий надлежащий контроль за сохранностью и движением (п. 8 СГС «Запасы»). Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету на основании первичных учетных документов.

Также при формировании учетной политики устанавливается порядок группировки материальных запасов в целях обеспечения их аналитического (управленческого) учета.

Принятие к бухгалтерскому учету материальных запасов, используемых в деятельности субъекта учета более 12 месяцев, осуществляется постоянно действующей комиссией по поступлению и выбытию с определением срока их полезного использования (п. 10 СГС «Запасы»). Данное требование новое — ранее определять срок полезного использования для материальных запасов не нужно было.

В учетной политике необходимо отразить перечень таких материальных ценностей, подлежащих учету в составе запасов. В соответствии с методическими рекомендациями в учетной политике учреждения нужно предусмотреть порядок уточнения первоначальной стоимости материальных запасов, приобретенных, но находящихся в пути и признанных в бухучете в оценке, предусмотренной госконтрактом (договором).

К примеру, материальные запасы, находящиеся в пути, можно учитывать с выделением отклонений фактической себестоимости от транспортных расходов, наценок посреднических организаций. После исчисления фактической себестоимости, выявленные отклонения от учетной цены отражают в составе отклонений по соответствующим счетам.

Для правильного разнесения запасов по счетам аналитического учета, бухгалтер должен хорошо знать Инструкцию № 157н, ряд отраслевых законов и ОКПД 2. Выбор подстатьи чаще всего зависит от целевого назначения объекта учета.

Согласно п. 108 Инструкции № 157н предусмотрено два способа выбытия (отпуска) материальных запасов:

по фактической стоимости каждой единицы;

по средней фактической стоимости.

В отношении разных видов материальных запасов в учетной политике могут быть предусмотрены разные способы списания.

Данный порядок не изменяется в течение отчетного года. При формировании учетной политики на очередной финансовый год могут быть внесены поправки в ранее установленный в учреждении порядок.

Фактическая стоимость материальных запасов при их изготовлении определяется исходя из затрат, связанных с изготовлением указанных активов. В учетной политике необходимо отразить порядок определения себестоимости для соответствующих видов продукции (п. 104 Инструкции № 157н), перечень расходов, которые относятся к прямым и накладным расходам, а также способы (методы) распределения накладных расходов, например, пропорционально: материальным затратам, прямым затратам на оплату труда, иным прямым затратам; объему выручки от реализации продукции (работ, услуг); иному показателю, который характеризует результаты деятельности субъекта учета.

При выборе способа распределения накладных расходов необходимо руководствоваться отраслевыми инструкциями по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции.

При формировании учетной политики устанавливаются особенности оценки незавершенного производства на отчетную дату в сумме затрат, связанных с производством продукции.

Таким образом, определившись с правилами учета материальных запасов, учреждение закрепляет их в учетной политике. В документ вносятся сведения о принятом порядке: