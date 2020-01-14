Все про камералку декларации по налогу на прибыль

Каковы особенности проведения камеральной налоговой проверки по налогу на прибыль? Вправе ли ИФНС истребовать документы, подтверждающие право на применение налогоплательщиком пониженных ставок по налогу на прибыль, установленных гл. 25 НК РФ? Каковы особенности проведения КНП в отношении декларации по налогу на прибыль, представленной отдельными категориями налогоплательщиков, в частности ответственным участником КГН; участником РИП? На эти и другие вопросы вы найдете ответы в данном материале.

Организационные вопросы проведения КНП

На основе каких данных проводится КНП декларации по налогу на прибыль и какой период подлежит проверке? Определение КНП и порядок ее проведения изложены в ст. 88 НК РФ.

Согласно п. 1 указанной статьи КНП проводится по месту нахождения налогового органа на основе:

— налоговых деклараций (расчетов);

— документов, представленных налогоплательщиком ;

— других документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа.

По общему правилу налоговый орган не вправе проводить КНП без декларации на основе иных документов. Если нет декларации, то должны быть использованы иные формы налогового контроля (Постановление Президиума ВАС РФ от 26.06.2007 № 2662/07 по делу № А19-5641/06-10).

Однако из этого правила есть исключение: в случае, если в налоговый орган в установленный срок не представлена декларация (расчет) налогоплательщиком — контролирующим лицом организации, признаваемым таковым в соответствии с гл. 3.4 НК РФ, налоговый орган вправе провести КНП на основе имеющихся у него документов (информации) о налогоплательщике, а также данных об иных аналогичных налогоплательщиках в течение трех месяцев со дня истечения установленного срока представления такой декларации (расчета).

В силу п. 2 ст. 88 НК РФ «камералка» по налогу на прибыль проводится налоговыми инспекторами без какого либо специального решения руководителя налогового органа.

КНП по налогу на прибыль осуществляется за тот отчетный (налоговый) период, который указан в декларации.

Согласно ст. 285 НК РФ налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный год (п. 1). Отчетными периодами по налогу — I квартал, полугодие и девять месяцев календарного года, а для налогоплательщиков, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, — месяц, два месяца, три месяца и т. д. до окончания календарного года (п. 2).

В какие сроки должна быть проведена КНП декларации по налогу на прибыль?

В соответствии с п. 2, 10 ст. 88 НК РФ «камералка» по налогу на прибыль проводится в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком (или налоговым агентом) налоговой декларации (расчета), если иное не предусмотрено данным пунктом.

Согласно ст. 6.1 НК РФ течение срока начинается на следующий день после календарной даты или наступления события (совершения действия), которым определено его начало (п. 2). Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующие месяц и число последнего месяца срока. Если окончание срока приходится на месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца (п. 5).

Отметим, что в случае представления декларации по почте день ее отправки и день получения инспекцией не совпадают. В этом случае срок нужно считать со дня получения декларации ИФНС (см. письма Минфина России от 22.12.2017 № 03 02 07/1/85955, ФНС России от 16.07.2013 № АС-4-2/12705 (п. 2.2)).

Предположим, ИФНС получила декларацию по налогу на прибыль за девять месяцев 2019 года 25.10.2019. Три месяца истекают 25.01.2020. Так как это суббота, срок окончания проверки — 27.01.2020.

Итак, срок проведения КНП — три месяца. Этот срок не может быть продлен или приостановлен.

При этом, если до окончания КНП налогоплательщиком представлена уточненная декларация (расчет), КНП ранее поданной декларации (расчета) прекращается и начинается новая КНП на основе «уточненки». Прекращение КНП означает прекращение всех действий налогового органа в отношении ранее поданной декларации (расчета). При этом документы (сведения), полученные налоговым органом в рамках прекращенной КНП, могут быть использованы при проведении мероприятий налогового контроля в отношении налогоплательщика (п. 9.1 ст. 88 НК РФ).

Обратите внимание. По мнению Минфина, нарушение процессуальных сроков при проведении мероприятий налогового контроля не является существенным нарушением, влекущим безусловную отмену решения налогового органа, принимаемого по результатам налоговой проверки (Письмо от 23.03.2018 № 03 02 07/1/18400).

В каких случаях налоговый орган вправе требовать у налогоплательщика представить необходимые пояснения?

Эти случаи перечислены в п. 3 ст. 88 НК РФ.

В ходе КНП в отношении декларации по налогу на прибыль могут быть выявлены:

— ошибки в налоговой декларации и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в представленных документах;

— несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля.

Об этом сообщается налогоплательщику с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок.

Кроме того, в течение пяти дней следует представить:

— при проведении КНП на основе уточненной декларации по налогу на прибыль, в которой уменьшена сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по сравнению с ранее представленной декларацией, — пояснения, обосновывающие изменение соответствующих показателей налоговой декларации;

— при проведении КНП декларации по налогу на прибыль, в которой заявлена сумма полученного в соответствующем отчетном (налоговом) периоде убытка, — пояснения, обосновывающие размер полученного убытка.

Обратите внимание. Абзацем 4 п. 3 ст. 88 НК РФ установлено, что налогоплательщики, на которых возложена обязанность представлять декларацию по НДС в электронной форме, при проведении КНП такой декларации дают пояснения в электронной форме по ТКС (при представлении пояснений на бумажном носителе они не считаются представленными).

Исходя из разъяснений Минфина (Письмо от 22.07.2019 № 03 02 08/54231), поскольку НК РФ не ограничивает налогоплательщиков в выборе способа представления пояснений к налоговым декларациям по иным налогам (в том числе по налогу на прибыль), такие пояснения могут быть представлены налоговым органам как на бумажном носителе, так и в электронной форме.

Пунктом 4 ст. 88 НК РФ предусмотрено, что налогоплательщик, представляющий в налоговый орган вышеупомянутые пояснения, вправе дополнительно представить выписки из регистров налогового и (или) бухгалтерского учета и (или) иные документы, подтверждающие достоверность данных, внесенных в налоговую декларацию.

Истребование у налогоплательщика документов в рамках КНП по налогу на прибыль

Вправе ли ИФНС истребовать дополнительные сведения и документы?

В соответствии с п. 7 ст. 88 НК РФ при проведении КНП налоговый орган не вправе истребовать у налогоплательщика дополнительные сведения и документы, если:

— иное не предусмотрено указанной статьей;

— представление таких документов вместе с налоговой декларацией (расчетом) не установлено НК РФ.

Рассмотрим, в каких случаях ст. 88 НК РФ предусматривает право налоговиков на истребование дополнительных сведений.

Во-первых, согласно п. 8.2 этой статьи при проведении КНП декларации по налогу на прибыль участника договора инвестиционного товарищества налоговый орган вправе:

— истребовать у него сведения о периоде его участия в таком договоре, о приходящейся на него доле прибыли (расходов, убытков) инвестиционного товарищества;

— использовать любые сведения о деятельности инвестиционного товарищества, имеющиеся в распоряжении налогового органа.

Во-вторых, в силу п. 8.3 ст. 88 НК РФ истребовать документы ИФНС вправе при проведении КНП на основе «уточненки», представленной по истечении двух лет со дня, установленного для подачи декларации (расчета) по налогу на прибыль за соответствующий отчетный (налоговый) период, в которой:

— уменьшена сумма налога, подлежащая уплате в бюджетную систему РФ;

— увеличена сумма полученного убытка по сравнению с ранее представленной налоговой декларацией (расчетом).

В данном случае речь идет об истребовании:

— первичных и иных документов, подтверждающих изменение сведений в соответствующих показателях налоговой декларации (расчета);

— аналитических регистров налогового учета, на основании которых сформированы указанные показатели до и после их изменений.

В-третьих, согласно п. 8.8 ст. 88 НК РФ при проведении КНП декларации по налогу на прибыль, в которой заявлен инвестиционный налоговый вычет (ИНВ), предусмотренный ст. 286.1 НК РФ, налоговый орган вправе требовать у налогоплательщика представить в течение пяти дней необходимые пояснения, касающиеся применения ИНВ, и (или) истребовать в установленном порядке у налогоплательщика первичные и иные документы, подтверждающие правомерность применения такого налогового вычета.

Кроме того, как было отмечено выше, при проведении КНП налоговый орган не вправе истребовать у налогоплательщика дополнительные сведения и документы, если представление таких документов вместе с налоговой декларацией (расчетом) не предусмотрено НК РФ. Перефразируя это положение, получаем, что если НК РФ предусматривает представление тех или иных документов вместе с налоговой декларацией (расчетом), а налогоплательщик «забыл» их, то ИФНС имеет право потребовать представить такие документы.

Например, согласно п. 7, 8 ст. 262 НК РФ налогоплательщик, осуществляющий расходы на НИОКР по установленному Правительством РФ перечню, вправе учитывать указанные расходы для целей налогообложения с применением коэффициента 1,5. При использовании этого права налогоплательщик представляет в налоговый орган отчет о выполненных разработках одновременно с налоговой декларацией по итогам налогового периода, в котором они завершены.

Вправе ли ИФНС истребовать документы, подтверждающие право на налоговые льготы?

Согласно п. 6 ст. 88 НК РФ при проведении КНП налоговый орган вправе требовать у налогоплательщика-организации или у налогоплательщика — индивидуального предпринимателя представить в течение пяти дней необходимые пояснения об операциях (имуществе), по которым применены налоговые льготы, и (или) истребовать в установленном порядке у этих налогоплательщиков документы, подтверждающие их право на такие налоговые льготы.

Вправе ли ИФНС истребовать документы, подтверждающие право на применение налогоплательщиком пониженных ставок по налогу на прибыль, установленных гл. 25 НК РФ?

В формально-юридическом смысле налоговые ставки и налоговые льготы являются различными элементами налогообложения. К примеру, налоговая ставка в силу ст. 17 НК РФ считается обязательным элементом налогообложения, ее определение необходимо для признания того или иного налога установленным. При этом налогоплательщику не предоставлено право отказаться от предусмотренной налоговой ставки (в том числе от пониженной налоговой ставки) либо изменить ее размер.

В свою очередь, налоговая льгота, в отличие от обязательных элементов налогообложения, является самостоятельным элементом налогообложения. Она может предусматриваться в налоговых правилах лишь в необходимых случаях (п. 2 ст. 17 НК РФ). Налоговая льгота, по сути, считается необязательным элементом налогообложения. К такому выводу пришел КС РФ в определениях от 05.07.2001 № 162 О, от 07.02.2002 № 37 О.

При установлении обязательных элементов налогообложения и определении по ним различных преимуществ для отдельных категорий налогоплательщиков, в том числе при установлении пониженной налоговой ставки, обязательные элементы налогообложения не утрачивают своей специфической сущности и не подменяются налоговым законодательством необязательным элементом — налоговой льготой. Иными словами, определение пониженной ставки по тому или иному налогу не следует отождествлять с установлением налоговой льготы (см. Письмо Минфина России от 21.10.2013 № 03 11 11/43791).

С учетом изложенного финансовое ведомство считает, что налоговики не вправе в рамках камеральной проверки истребовать документы о праве применения дифференцированных (пониженных) налоговых ставок, установленных налоговым законодательством (см. письма от 02.03.2017 № 03 02 07/1/12009, от 03.09.2015 № 03 05 05 01/50668).

Иными словами, положения п. 6 ст. 88 НК РФ не применяются, когда речь идет о подтверждении права на применение пониженных ставок по налогу на прибыль.

Однако, как отмечалось выше, согласно п. 8 ст. 88 НК РФ налоговый орган вправе истребовать у налогоплательщиков документы, представление которых вместе с налоговой декларацией (расчетом) предусмотрено НК РФ.

Напомним, что гл. 25 НК РФ в ряде случаев установлено представление документов, подтверждающих право на применение пониженных ставок по налогу на прибыль.

Так, согласно п. 6 ст. 284.5 НК РФ организации, осуществляющие социальное обслуживание граждан и применяющие налоговую ставку 0?%, по окончании каждого налогового периода, в течение которого они использовали эту ставку, в сроки, установленные для подачи декларации по налогу на прибыль (не позднее 28 марта), представляют в налоговый орган по месту своего нахождения: выписку из реестра поставщиков социальных услуг; сведения о доле доходов организации от осуществления деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам в общей сумме доходов; сведения о численности работников в штате организации.

В указанный срок организации, осуществляющие образовательную и (или) медицинскую деятельность и применяющие налоговую ставку 0?% в соответствии со ст. 284.1 НК РФ, обязаны подавать сведения, перечисленные в п. 6 указанной статьи.

Каковы особенности проведения КНП в отношении декларации по налогу на прибыль по КГН?

Пункт 8 ст. 289 НК РФ предусматривает, что декларация по налогу на прибыль по консолидированной группе налогоплательщиков (КГН) по итогам отчетного (налогового) периода составляется ответственным участником этой группы на основе данных налогового учета и консолидированной налоговой базы в целом по КГН только в части исчисления налога в отношении консолидированной налоговой базы.

Ответственный участник КГН обязан представлять декларации по налогу на прибыль по КГН в налоговый орган по месту регистрации договора о создании такой группы в порядке и сроки, которые установлены ст. 289 для декларации по налогу на прибыль.

Согласно п. 11 ст. 88 НК РФ камеральная проверка по КГН проводится в порядке, установленном этой статьей, на основе налоговых деклараций (расчетов) и документов, представленных ответственным участником этой группы, а также других документов о деятельности этой группы, имеющихся у налогового органа.

При проведении проверки по КГН налоговый орган вправе истребовать у ответственного участника этой группы копии документов, которые должны представляться с декларацией по налогу на прибыль по КГН в соответствии с гл. 25 НК РФ, в том числе относящиеся к деятельности иных участников проверяемой группы.

Необходимые пояснения и документы по КГН налоговому органу представляет ответственный участник этой группы.

Каковы особенности проведения КНП в отношении декларации по налогу на прибыль, представленной участником РИП?

В соответствии с п. 12 ст. 88 НК РФ при проведении камеральной проверки налоговой декларации (расчета), представленной налогоплательщиком — участником регионального инвестиционного проекта (РИП), по налогам, при исчислении которых были использованы налоговые льготы, предусмотренные для участников РИП Налоговым кодексом и (или) законами субъектов РФ, налоговый орган вправе истребовать у такого налогоплательщика сведения и документы, подтверждающие соответствие показателей реализации РИП требованиям к региональным инвестиционным проектам и (или) их участникам, установленным НК РФ и (или) законами соответствующих субъектов РФ.

Оформление результатов проведенной КНП и рассмотрение ее материалов

От чего зависит порядок оформления результатов камеральной проверки?

Как указано в п. 5 ст. 88 НК РФ, лицо, проводящее КНП, обязано рассмотреть представленные налогоплательщиком пояснения и документы.

Если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений налогоплательщика налоговый орган установит факт совершения налогового правонарушения или иного нарушения законодательства о налогах и сборах, должностные лица налогового органа обязаны составить акт проверки в порядке, предусмотренном ст. 100 НК РФ.

Имейте в виду, что если факт нарушения не установлен, то ее результаты не оформляются, то есть ни акт, ни справка, ни иной документ не составляются.

Согласно п. 1 ст. 100 НК РФ в случае выявления нарушений налогового законодательства в ходе КНП должностными лицами налогового органа, проводящими проверку, должен быть составлен акт налоговой проверки в течение 10 дней после окончания КНП.

Пунктом 5 указанной статьи предусмотрено, что акт налоговой проверки в течение пяти дней с даты оформления этого акта должен быть вручен лицу, в отношении которого проводилась проверка, или его представителю под расписку или передан иным способом, свидетельствующим о дате его получения указанным лицом (его представителем).

Если вышеназванные лица уклоняются от получения акта (о чем делается отметка в акте), то он направляется по почте заказным письмом по месту нахождения организации (обособленного подразделения). В этом случае датой вручения акта считается шестой день считая с даты отправки заказного письма.

Если проверяемое лицо не согласно с фактами, изложенными в акте налоговой проверки, а также с выводами и предложениями проверяющих, то в силу п. 6 ст. 100 НК РФ оно в течение одного месяца со дня получения акта вправе представить в соответствующий налоговый орган письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям. При этом оно вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный срок передать в налоговый орган документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений.

Каков порядок вынесения решения по камеральной проверке?

Порядок вынесения решений по камеральной проверке установлен в ст. 101 НК РФ.

Согласно п. 1 указанной статьи акт налоговой проверки, другие материалы налоговой проверки, в ходе которых были выявлены нарушения законодательства о налогах и сборах, а также представленные проверяемым лицом (его представителем) письменные возражения по указанному акту должны быть рассмотрены руководителем (его замом) налогового органа, проводившего налоговую проверку.

По результатам их рассмотрения руководителем (его замом) налогового органа в течение 10 дней со дня истечения срока, данного на представление возражений, принимается одно из следующих решений:

— о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения;

— об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения;

— о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля.

Срок рассмотрения материалов налоговой проверки и вынесения соответствующего решения может быть продлен, но не более чем на один месяц.

Согласно п. 9 ст. 101 НК РФ решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения и решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в течение пяти дней со дня его вынесения должно быть вручено лицу, в отношении которого оно было вынесено (его представителю), под расписку или передано иным способом, свидетельствующим о дате получения решения этим лицом (его представителем).

Указанные решения вступают в силу по истечении одного месяца со дня вручения лицу, в отношении которого было вынесено соответствующее решение (его представителю).