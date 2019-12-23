ТОП вопросов бухгалтеров по 1С прошлой недели

Самые частые вопросы бухгалтеров по работе с 1С мы попросили работать специалистов компании «Первый БИТ».
Смотрите подробную инструкцию в картинках.
1. Доход не должен учитываться при исчислении налоговой базы. Как это отразить в программе «1С:Бухгалтерия»?
В документе «Поступление на расчетный счет» в поле «Доходы УСН:» следует поставить ноль.
В итоге книга учета доходов и расходов будет заполнена следующим образом
2. При начислении больничного листа система «1С:Зарплата и управление персоналом» не учитывает удержание по исполнительному листу и НДФЛ. Что делать?
В настройках документа «Исполнительный лист» необходимо отметить «Учитывать больничные листы». В этом случае при формировании «Начисление заработной платы» будут учтены удержания по исполнителям.
3. Как в программе «1С:Бухгалтерия» учесть поступление от контрагента, если перечислены денежные средства по нескольким договорам?
В документе «Поступление на расчетный счет» есть возможность разбить платеж по договорам.
4. В системе «1С:Бухгалтерия» некорректно отражается поступление наличных денежных средств на расчетный счет организации. Проводка Д51К57. Почему?
Для корректного отражения поступления наличных денежных средств необходимо оформить документ «Выдача наличных» с видом операции «Взнос наличными в банк».
5. При реализации товаров в розницу в автоматизированной торговой точке программа «1С:Бухгалтерия» не списывает дебет. На счете 57.03 висит большой остаток за весь год. В чем причина?
При реализации товаров в розницу в автоматизированной торговой точке необходимо при формировании документа «Отчет о розничных продажах» заполнить вложение «Безналичные оплаты». В выбранном виде оплаты сумма эквайринга отражается по дебету счета 57.03.
Также следует сформировать документ «Поступление на р/счет» с видом операции «Поступление от продаж по платежным картам», где сумма эквайринга отражается по кредиту счета 57.03.
6. В документе «Поступление: Товары, услуги, комиссия» система «1С:Бухгалтерия» неверно округляет суммы. Как быть в такой ситуации?
В такой ситуации возможно корректировать суммы вручную.