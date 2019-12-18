После «смерти» компьютера все данные базы «1С» попадают в облако

Как это возможно? Все дело в облаке «1С». Помимо удаленной работы в «1С:Бухгалтерии», «1С:УНФ», «1С:ЗУП» и других программах «1С», облако гарантирует сохранность данных.

Известны случаи, когда данные базы терялись при работе со стационарной версией программы. Например, после кражи компьютера или его изъятия при проверке. В облаке данные не потеряются даже при самых распространенных проблемах, таких как: поломка устройства, неполадки с жестким диском или заражение вирусами-шифровальщиками.

Серверы «1С» находятся под круглосуточной охраной, данные шифруются, операции, которые проводились с файлами, записываются, а документы передаются по защищенному каналу.

Получить доступ к «1С» в облаке бухгалтеры могут уже сегодня. Доступ предоставляется бесплатно на 30 дней.

Кроме сохранности данных

Выбирая «1С» в облаке, бухгалтер получает и другие преимущества.

Доступ к базе в любое время с любого устройства

Зачастую у бухгалтера ненормированный рабочий день. Руководитель может загрузить работой в любой момент, особенно, когда заканчивается срок сдачи отчетности. Часто приходится задерживаться на работе допоздна. Облако «1С» позволяет не быть привязанным к рабочему месту и работать удаленно. Появляется возможность доделать все срочные дела дома, зайдя в рабочую базу «1С» с домашнего устройства. Командировка в другой город? Не проблема. С облаком вы получаете доступ к «1С» из любой точки мира. Условие всего одно – подключение к Интернету.

Работа в одной базе с клиентом на аутсорсинге

Бухгалтер на фрилансе? «1С» в облаке и здесь дает преимущество: можно работать в одной базе с клиентом, а также предоставлять отдельный доступ к каждой базе, если клиентов несколько. Облако «1С» поддерживает все операционные системы. Даже на планшете или смартфоне можно запустить облачную «1С» с полным набором привычных функций.

Учет в одной или разных изолированных базах

«1С» в облаке дает бухгалтеру возможность вести учет нескольких организаций в одной или разных изолированных базах. Поэтому, если вы возьмете подработку, на основном месте работы об этом никто не узнает.

Удобные обновления

1С» в облаке обновляется автоматически либо по запросу.

Чем отличается «1С» в облаке от коробочной версии?

Различий между облачной «1С» и привычной версией из коробки нет. «1С» в облаке – полностью лицензионная, и в ней доступны самые популярные приложения «1С». Например, «1С:Бухгалтерия» и «1С:Зарплата и управление персоналом». Бухгалтер может выбрать те программы, которые ему нужны в работе.

Сравните отличия.

Коробочная «1С»

Базы в локальной сети.

Удаленный доступ настраивается дополнительными средствами.

Резервное копирование и обновление самостоятельно или в рамках ИТС сопровождения.

Облачная «1С»

Базы хранятся на серверах «1С».

Круглосуточный доступ с любого устройства.

Автоматическое резервное копирование и обновления.

Привычный интерфейс или через браузер – на выбор.

Облачные решения «1С» – это быстрое подключение к базе без лишних затрат. При переходе в облако не нужно приобретать дорогостоящее программное обеспечение (лицензии на сервер и SQL-сервер для «1С»). Также не потребуется мощный и дорогостоящий компьютер: базы находятся в облаке и работают через браузер на любом устройстве, вплоть до смартфона.

Как работать в облаке «1С»?

Для этого существуют облачные решения «1С», такие как «1С:Фреш» или аренда программ «1С» в сервисе «Облачная инфраструктура. Готовое рабочее место».

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