АО решает преобразоваться в ООО: как сэкономить в переходный период

Многие владельцы акционерных обществ, осуществив первичную регистрацию АО, рано или поздно начинают задумываются о бремени содержания подобной формы компании и о тех суммах расходов, которые они несут при проведении обязательных мероприятий, вменяемых законом для акционерных обществ.

Дополнительными расходами для акционерного общества является:

Обязанность передать ведение реестра независимым регистраторам вне зависимости от количества акционеров. С октября 2014 года эта обязанность была установлена для всех ЗАО.

вне зависимости от количества акционеров. С октября 2014 года эта обязанность была установлена для всех ЗАО. Обязательная, независимо от критериев, установленных законом, проверка и подтверждение правильности годовой бухотчетности , для которой акционерное общество должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками (пункт 5 статьи 67.1 ГК РФ).

, для которой акционерное общество должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками (пункт 5 статьи 67.1 ГК РФ). Принятие общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, должны подтверждаться реестродержателем или нотариусом.

Помимо этого, дополнительных расходов потребуют любые обращения, к реестродержателю: выдача справок,

выписок,

смена акционеров,

дополнительный выпуск ценных бумаг и т.д.

Поэтому лучшим способом избавиться от различного вида проблем, является преобразование акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью.

Обычно проблем с преобразованием не возникает, но они часто возникают, когда новому ООО необходимо внести изменения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). Росреестр, как правило, требует сначала зарегистрировать переход права собственности на недвижимое имущество и соответственно заплатить за это госпошлину в размере 22 000 руб. за каждый объект недвижимости. Если у общества много объектов недвижимости, то приходится уплачивать большую сумму госпошлины.

Дело в том, что, по мнению Росреестра, в случае реорганизации юрлица право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит к юрлицу — правопреемнику, поэтому переход права на недвижимое имущество к вновь созданному юрлицу подлежит регистрации в силу ст. 8.1 ГК РФ, так как осуществляется именно переход от преобразуемого юрлица к вновь созданному, а не внесение изменений в записи ЕГРП.

Несмотря на то, что Минфин РФ в своем письме от 21.12.2018 г. N 03-05-04-03/93551 указал, что при обращении юридического лица за внесением соответствующих сведений в ЕГРН в случае преобразования такого юридического лица, должна уплачиваться государственная пошлина, предусмотренная подпунктом 27 пункта 1 статьи 333.33 Кодекса, т.е 1000 руб., Росреестр продолжал требовать уплаты госпошлины в 22000 руб.

Но в настоящее время суды все чаще становятся на сторону предприятий и признают требования Росреестра незаконными.

Так Постановлением АС Северо-Кавказского округа от 17.07.2019 № Ф08-5329/2019, по делу А63-13271/2018 признаны незаконными требования Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю о признании незаконными решения управления о приостановлении государственной регистрации права недвижимого имущества принадлежащего ООО «Мясоперерабатывающий комбинат «Георгиевский».

Фабула дела:

Из материалов дела следует, что 08.02.2017 на основании решении общего собрания акционеров от 09.09.2016 ЗАО «Мясоперерабатывающий комбинат „Георгиевский“» преобразовано в общество с ограниченной ответственностью.

18 мая 2018 года общество обратилось в управление с заявлениями о внесении изменений в запись в ЕГРН в отношении теплопункта, принадлежащего обществу на основании передаточного акта, согласно которому подтверждается переход прав и обязанностей в результате реорганизации.

Государственная пошлина за внесение изменений в записи ЕГРН оплачена в размере 1 тыс. рублей. Росреестр 25 мая сообщил, что приостанавливает госрегистрацию, ссылаясь на необходимость уплаты именно 22 тыс. рублей. А 28 августа Росреестр вовсе отказал в государственной регистрации.

Признавая требования Росреестра незаконными суды указали:

Особенностью реорганизации в форме преобразования, в результате чего происходит изменение организационно-правовой формы юридического лица, является отсутствие изменения прав и обязанностей этого реорганизованного лица, когда нет изменений в правах и обязанностях его учредителей (участников).

Поскольку юридическое лицо при преобразовании сохраняет неизменность своих прав и обязанностей, не передавая их полностью или частично другому юридическому лицу, закон не предусматривает обязательность составления в этом случае передаточного акта, предусмотренного статьей 59 Гражданского кодекса, от одного лица другому.

Суды пришли к выводу о том, что изменение организационно-правовой формы заявителя не влечет перехода прав на объект недвижимости, поскольку новое юридическое лицо не возникает, а меняется только его организационно-правовая форма, в связи с чем пришли к выводу о наличии оснований для удовлетворения требования общества, поскольку пунктом 27 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации за внесение изменений в записи ЕГРН предусмотрена государственная пошлина в размере 1 тыс. рублей.

Вывод

В настоящее время, при реорганизации путем преобразования нет необходимости государственной регистрации перехода права собственности на имеющиеся объекты недвижимости и уплаты гос.пошлины в размере, установленном подпунктом 22 пункта 1 статьи 333.33 НК, а именно 22 тыс. руб.