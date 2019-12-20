Будут глюки в АИС Налог-3 при принятии годовых отчетов? Алгоритм защиты

Опыт прошлого года был печальный. Рассказываем, какие действия спасут от штрафов из-за сбоя в ФНС.

Вся правда о переходе налоговиков на АИС Налог-3 была озвучена в этом году не сразу. Так, отчёты за 4 квартал 2018 г. ушли со штрафами в просрочку не по вине организаций и были приняты аж в феврале 2019 года.

Предупреждение на сайте налоговой инспекции было опубликовано 5 февраля. А вся ситуация началась в декабре, когда и начался тот самый переход. Звонки в налоговую не прекращались, а отчеты не принимались, в итоге начисление штрафов организациям, блокировки счетов и разбирательство после того, как программа заработала. Снятия штрафных санкций мы добились только в марте 2019, с помощью бесконечных звонков и отправки квитанций в налоговую в подтверждение того, что всё было отправлено вовремя.

После этого мы выработали определенный алгоритм действий на будущее, чтобы не испытывать больше такого напряжения и не рассчитываться за штрафы вместо организаций из своего кармана.

В 2020 году обновление программного обеспечения будет связано со многими изменениями законодательства по налогообложению. Но основная проблема все таки связана с обновлением программного обеспечения в налоговой. И оно уже началось...

Три дня назад пошли первые звоночки, в связи с тем, что не проходит в базе налоговой уточнение платежа, ошибочно уплаченного за 3 квартал 2019 г., ошибка в КБК. Письмо с уточнением было отправлено в ноябре, а уточнение все не проходит в базе налоговой. Но самое главное, что уже пришло решение от областной налоговой, что дело передано приставам на взыскание задолженности, которая якобы есть по неуплаченному налогу. Пени уже рассчитаны и арест присутствует на счете. Звонок в налоговую прояснил ситуацию: инспектор спокойно ответила, что это массовое явление, программа «висит».

Это уже было и в прошлом году. Так что будьте бдительны. Проверяйте исполнение ваших писем, запросов, принятие отчетов, а главное, сохраняйте все подтверждения в форме квитанций, извещений о вводе в читаемом формате. В прошлом году с этого все начиналось.

Грандиозный переход с одной программы на другую в налоговой в этом году не планируется, в прошлом переход был трехлетним и его завершение выпало на сдачу 4 квартала, а в этом году у налоговой инспекции плановое обновление программы, и она все равно будет висеть.

Причины обновления — законодательные изменения. Вот основные:

С 2020-го отчетность НДФЛ сдается в электронном виде, если у вас есть сотрудники. Сделано это изменение, чтобы упорядочить отчетность и упростить налоговикам жизнь в части проверки сведений с другими формами отчетов в базе налоговой. Соответственно, программное обеспечение налоговой обновляется проверками НДФЛ. Право сдаваться на бумаге будет только у тех налоговых агентов, которые за год выплатили доходы максимум 10 физлицам.

Расширяются регионы, где можно стать самозанятым, если в 2019 году это были Москва и область, Калужская область и Татарстан, то с 01.01.2020 список регионов станет существенно шире, их в нем будет еще плюс 19 согласно 428-ФЗ от 15.12.2019. Дополнительные изменения будут внесены в программное обеспечение налоговой по этим регионам.

Новая форма отчетности по налогу на прибыль появится с 2020 года, для нас изменений в корне никаких нет. А в ИФНС программное обеспечение будет меняться с изменением формы.

Изменения касаются налога упрощенцев с отменой декларации по УСН-6%, если есть ККТ.

Сроки обновления программного обеспечения ФНС всегда непредсказуемы, так показал опыт предыдущих лет. Иногда сбои идут по техническим причинам в связи с многочисленными сведениями, которые получает от нас налоговая инспекция за очень короткий период времени.

Как бороться в период, когда программа налоговой будет обновляться?

Выработался определенный план действий, когда «висит» программа у ФНС:

Отправляем отчеты в срок и следим за законодательством в части их изменений самостоятельно и постоянно, в ежедневном режиме. А не когда ФНС публикует новость. Следим за принятием отчетов, писем, запросов ежедневно. Через 3 дня начинаем спрашивать, почему не принимается. У себя на компьютере сохраняем все формы подтверждения отправки, принятия, делаем скриншоты всех состояний отчета из ЭДО, если принятие задерживается. После принятия отчёта с просрочкой из-за приостановки работы программы отправляем письмо с просьбой не предъявлять штрафные санкции. В связи с отсутствием нарушения с вашей стороны и прикрепляем квитанции, извещения и скриншоты процесса отправки. Ждём 3-5 дней, заказываем сверку по расчету с бюджетом. Через 30 дней повторяем процедуру сверки, убеждаемся в отсутствии штрафов на организации. Если в процессе ответы со стороны ИФНС задерживаются, то включаем в ход дублирование писем и звонки.

и у большинства наших компаний работа из-за налоговой не приостановилась, остальные 10% пострадали. Так что держите на контроле процесс взаимодействия постоянно, пользуйтесь этим планом и сможете отстоять правомерность и срочность своих действий всегда.

Как пойдет сейчас, узнаем только после новогодних каникул. Есть ощущение, если раз уже есть «тормоза» в программе, значит, все только начинается. В любом случае, сдача отчетов 4 квартала впереди. Удачи нам в этом процессе!