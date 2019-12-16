Путин подписал закон о регионах с новым налогом: что надо об этом знать

Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении эксперимента по налоговому режиму для самозанятых еще на 19 российских регионов. Закон от 15.12.2019 № 428-ФЗ опубликован в воскресенье.

С 1 января 2020 года самозанятыми смогут стать жители:

Санкт-Петербурга;

Ленинградской области;

Воронежской области;

Волгоградской области;

Нижегородской области;

Омской области;

Новосибирской области;

Ростовской области;

Самарской области;

Сахалинской области;

Свердловской области;

Тюменской области;

Челябинской области;

Красноярского края;

Пермского края;

Ненецкого автономного округа;

Ханты-Мансийского автономного округа;

Ямало-Ненецкого автономного округа;

Республики Башкортостан.

Также режим продолжает действовать в Москве и Московской области, в Калужской области и Республике Татарстан.

Новый закон нацелен на предпринимателей. Если вы ничего не знаете о налоговом бремени для самозанятых (или думаете, что знаете) советуем пройти новый онлайн-курс с полной информацией для плательщиков профналога и ИП.

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За эти деньги вы получите сразу всю информацию об обязанностях и правах ИП и самозанятого, который хочет вести бизнес и не нервничать. Это онлайн-формат: смотрите и слушайте, когда и где удобно. А в конце пройдите тест и получите сертификат.

О чем курс

• как ИП зарегистрироваться, выбрать систему налогообложения;

• как проводить расчеты с клиентами;

• как платить налоги и взносы;

• как перейти на налоговые каникулы;

• как разбираться в отчетности;

• каких проверок ждать;

• о чем нужно помнить самозанятым и тем, кто планирует ими стать: документы, расчет, плюсы и минусы;

• какую пенсию получат самозанятые;

• что нового по самозанятым в 2020 году.

Все подводные камни: с чего начать, как платить меньше налогов, как не привлекать внимание проверяющих, как не проштрафиться.

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