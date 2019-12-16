Путин подписал закон о регионах с новым налогом: что надо об этом знать

Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении эксперимента по налоговому режиму для самозанятых еще на 19 российских регионов. Закон от 15.12.2019 № 428-ФЗ опубликован в воскресенье.
С 1 января 2020 года самозанятыми смогут стать жители:
- Санкт-Петербурга;
- Ленинградской области;
- Воронежской области;
- Волгоградской области;
- Нижегородской области;
- Омской области;
- Новосибирской области;
- Ростовской области;
- Самарской области;
- Сахалинской области;
- Свердловской области;
- Тюменской области;
- Челябинской области;
- Красноярского края;
- Пермского края;
- Ненецкого автономного округа;
- Ханты-Мансийского автономного округа;
- Ямало-Ненецкого автономного округа;
- Республики Башкортостан.
Новый закон нацелен на предпринимателей. Если вы ничего не знаете о налоговом бремени для самозанятых (или думаете, что знаете) советуем пройти новый онлайн-курс с полной информацией для плательщиков профналога и ИП.
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О чем курс• как ИП зарегистрироваться, выбрать систему налогообложения;
• как проводить расчеты с клиентами;
• как платить налоги и взносы;
• как перейти на налоговые каникулы;
• как разбираться в отчетности;
• каких проверок ждать;
• о чем нужно помнить самозанятым и тем, кто планирует ими стать: документы, расчет, плюсы и минусы;
• какую пенсию получат самозанятые;
• что нового по самозанятым в 2020 году.
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