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Путин подписал закон о регионах с новым налогом: что надо об этом знать

Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении эксперимента по налоговому режиму для самозанятых еще на 19 российских регионов. Закон от 15.12.2019 № 428-ФЗ опубликован в воскресенье.

С 1 января 2020 года самозанятыми смогут стать жители:

  • Санкт-Петербурга;
  • Ленинградской области;
  • Воронежской области;
  • Волгоградской области;
  • Нижегородской области;
  • Омской области;
  • Новосибирской области;
  • Ростовской области;
  • Самарской области;
  • Сахалинской области;
  • Свердловской области;
  • Тюменской области;
  • Челябинской области;
  • Красноярского края;
  • Пермского края;
  • Ненецкого автономного округа;
  • Ханты-Мансийского автономного округа;
  • Ямало-Ненецкого автономного округа;
  • Республики Башкортостан.
Также режим продолжает действовать в Москве и Московской области, в Калужской области и Республике Татарстан.

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Новый закон нацелен на предпринимателей. Если вы ничего не знаете о налоговом бремени для самозанятых (или думаете, что знаете) советуем пройти новый онлайн-курс с полной информацией для плательщиков профналога и ИП.

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• как ИП зарегистрироваться, выбрать систему налогообложения;

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• как платить налоги и взносы;

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• как разбираться в отчетности;

• каких проверок ждать;

• о чем нужно помнить самозанятым и тем, кто планирует ими стать: документы, расчет, плюсы и минусы;

• какую пенсию получат самозанятые;

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