Каких штрафов опасаются клерки: обзор нашего форума

Предлагаем вашему вниманию очередной недельный обзор самых интересных тем форума «Клерка». СЗВ-М, камералки, кредиты у ИП, маркировка и другие страшилки (нет, не все так страшно).
Самый распространенный в последние годы штраф — за СЗВ-М — обсуждают в теме «Штраф от пенсионного фонда. Что делать?». Задержка отчета всего лишь на один день дорого обходится компаниям. Как с этим бороться?
Еще с одним штрафом разбираются в теме «Штраф ФНС за камералку». Налоговая отправила требование о предоставлении документов физлицу по адресу проданной квартиры. А теперь пытается оштрафовать за невыполнение требования.
Простой вопрос от ИП вызвал бурный спор в теме «ИП взял кредит и провел через зарплатный проект, нужно ли платить НДФЛ». Почему-то предпринимателя стали пугать тем, что налоговая может начислить налог с перекладывания денег из левого кармана в правый.
Может ли ИП быть только на патенте? Почему предпринимателю не надо отказываться от упрощенки, объясняли в теме «ИП на патенте и УСН».
Вопросы маркировки и ЕНВД продолжают обсуждаться в форуме. На этот раз выясняли, попадают ли под обязательную маркировку коньки. Оказалось, что не попадают. А вот лыжные ботинки, увы, подлежат обязательной маркировке.
О том, какие интересные функции есть в нашем форуме, рассказали в теме «Тестируем способ отображения тем форума в виде Stack Overflow».Часть вопросов осталась без ответа. Посмотрите, может вы сможете на них ответить?
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