Сделали обзор самых интересных материалов, которые мы на прошлой неделе разместили на нашем канале в «Яндекс.Дзен».

Транспортный налог

Самой популярной темой прошлой недели на нашем канале стала очередная несостоявшаяся попытка отменить транспортный налог

Законопроект, предложенный «Справедливой Россией», был отклонен.

Наши читатели отмечают, что весь налог заложен в стоимость бензина и солярки. В комментариях — много эмоций.

Тайно работающие пенсионеры

Не меньшее возмущение у читателей вызвала информация о возможном привлечении к ответственности пенсионеров , которые работают неофициально.

Такие пенсионеры незаконно получают доплаты к пенсии и индексацию. Наказанием для них может стать штраф до 120 тысяч рублей, исправительные работы, ограничение свободы до двух лет или арест.

В комментариях пишут:

Вот и нашли главных мошенников, теперь заживем.

Богатые & бедные

Разница в доходах богатых и бедных россиян вредна с точки зрения не только социальной, но и экономического роста, заявила депутат Заксобрания Санкт-Петербурга от «Партии Роста» Оксана Дмитриева.

Это, в частности, сказывается на спросе. «Если у вас на 1% населения приходится наиболее высокий доход, этот 1% не может же есть в три горла и надевать на себя по 10 костюмов. Что бы ни делал высокодоходный слой населения, они не будут стричься более одного раза в месяц. Они не предъявят такой спрос, как 100 или 1000 человек с нормальным доходом», — отметила Дмитриева.

Что еще обсуждали в Дзене

В очередной раз обсуждали возможность ведения прогрессивной шкалы НДФЛ

Уже не в первый раз люди предлагают ввести алименты на детей-студентов, чтобы платить их не до 18, а до окончания ВУЗа.

Выясняли, обращение к россиянам: «сударь» и «сударыня» — это нормально или клоунада?

Обсуждали законопроект о запрете курения в кухне и коридоре коммуналок. Люди в комментариях в основном высказывают недоумение и возмущение.