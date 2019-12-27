Регистрация компании за рубежом: руководство к действию

В условиях текущей действительности, предпринимателям с постсоветского пространства, в том числе, из России приходится все чаще задумываться об оптимизации своих рисков, в том числе налоговых, связанных с выводом операционной деятельности и активов за пределы привычной юрисдикции.

Под влиянием растущего давления со стороны налоговых и контролирующих органов, а также недружественно настроенных конкурентов и кредиторов предприниматели в качестве одного из наиболее эффективных способов по защите активов видят фонды, трасты и фаундации.

Данные структуры представляют из себя особый вид правовых отношений, в рамках которых учредитель передает свое имущество в доверительное управление независимой третьей стороне, которая, в свою очередь, несет обязательства по сохранению и управлению этим имуществом в интересах конечного бенефициара.

Под активы подпадают движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, объекты роскоши, интеллектуальная собственность и т.д. Изложенный механизм исключает возможность неправомерного изъятия имущества у бенефициара.

Стандартно наиболее оптимальной юрисдикцией для траста является Кипр. Обусловлено это отсутствием каких-либо налогов в отношении международных трастов на Кипре и низким уровнем административных расходов по поддержанию такой структуры. Cтоимость учреждения, как правило, cоставляет от 4000 EUR, включая гербовый сбор в размере 450 EUR и ежегодное поддержание структуры со второго года — от 3000 EUR.

Сравнительно высокобюджетной опцией по защите активов является фаундация в Лихтенштейне. Данная структура может быть задействована не только с точки зрения перевода активов в доверительное управление, но также в качестве холдингового элемента, например, для целей внутригруппового финансирования.

В отношении фаундации может быть применим режим «private investment structure», который предусматривает замену корпоративного налога на прибыль в размере 12,5% на фиксированный годовой сбор в размере 1900 CHF. Для сохранения данного режима фаундация не должна осуществлять коммерческой деятельности.

При создании фаундации в Лихтенштейне необходимо соблюсти требование по взносу в уставной капитал. Единовременно необходимо внести 30000 CHF. Само создание такой структуры обойдется от 18000 CHF, а поддержание со второго года — от 8000 СHF.

Выше были рассмотрены структуры, направленные на защиту активов, но как же быть предпринимателю, основной задачей которого является ведение полноценной финансово-хозяйственной деятельности за рубежом? В свете тотальной деоффшоризации и автообмена налоговой информацией классические безналоговые юрисдикции уже долгое время как не являются тихими и безмятежными гаванями для ведения бизнеса. Исходя из этого, на текущий момент наиболее жизнеспособные структуры, которые могут в определенной степени использоваться как безналоговые, находятся в Гонконге, ОАЭ, CША и Эстонии (если рассматривать ЕС).

Гонконг примечателен своим территориальным принципом налогообложения, в соответствии с которым, корпоративным налогом по ставке 16,5% облагается только та прибыль, которая получена из источников в Гонконге. Во всех остальных случаях компания может работать без налогов. При этом учредителю нет необходимости снимать офис и нанимать местных работников. Компанией можно управлять удаленно. Такая структура подходит для работы с азиатским, европейским и американским рынками.

В среднем, в зависимости от состава услуг, стоимость LTD компании начинается от 1400 USD.

Необходимо упомянуть и про ситуацию с местными банками, которые стараются не работать с иностранными резидентами либо в качестве гарантий запрашивают большие активационные депозиты на счет.

Трендом последних 2-3 лет по праву считаются компании в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Этому способствует и благоприятный инвестиционный климат в стране, а также отсутствие ОАЭ в официальных списках стран, не рекомендованных для сотрудничества. Изначально у предпринимателей был выбор между оффшорными компаниями и структурами в свободных экономических зонах (СЭЗ) ОАЭ. В данном случае определяющим фактором являлась география планируемой деятельности компании.

Как известно, местная оффшорная компания не может работать на внутреннем рынке. Однако, на сегодняшний день, для иностранного инвестора доступен только один оптимальный тип компаний, которые находятся в СЭЗ.

Данные структуры беспрепятственно могут работать как на внутреннем, так и на международных рынках, не требуют участия местного акционера, предоставляют право бенефициару и членам его семьи в получении резидентских виз. С точки зрения обслуживания в банках такие структуры могут рассчитывать на более лояльные условия, чего нельзя сказать о местных оффшорных компаниях.

Стоимость компании в СЭЗ зависит от таких факторов, как отдаленность от Дубая и Абу-Даби, состав услуги, вид планируемой деятельности компании. В среднем стоимость регистрации начинается от 7500 USD.

В силу многоуровневой системы налогообложения, любой штат имеет право у себя самостоятельно устанавливать пороги на налоги. Таким образом, Вайоминг, Невада и Калифорния считаются одними из наиболее оптимальных штатов с точки зрения налоговой нагрузки на бизнес. Например, в Вайоминге нет корпоративного налога на прибыль.

Более того, некоторые штаты позволяют иностранным инвесторам сохранить определенную степень конфиденциальности по средствам закрытых реестров.

Другим важным фактором является отсутствие автообмена налоговой информацией между США и рядом стран, в частности, c Российской Федерацией. Для деятельности, в большей степени, подходит компания в форме корпорации. Обусловлено это тем, что акционеры в данной структуре полностью защищены от персональных исков, и не отвечают своим имуществом по обязательствам компании. Средняя стоимость открытия компании в США составляет от 2500 USD. Для открытия корпоративного счета в США необходимо, чтобы директор был местным резидентом. Если его нет, бенефициар компании может воспользоваться опцией номинального директора.

Определенное число предпринимателей все еще не готовы кардинально менять парадигму своего бизнеса путем регистрации компаний в отдаленных юрисдикциях, и предпочитают уже знакомую и привычную Европу. Среди стран ЕС Эстония едва ли не единственная страна, которая может предложить инвесторам безналоговый режим. Эстонская модель налогообложения предполагает, что прибыль, полученная компанией, не облагается корпоративными налогами до момента ее распределения в качестве дивидендов. Данная система вкупе с масштабной цифровизацией экономики делает Эстонию одну из наиболее привлекательных юрисдикций в ЕС для начала бизнеса. Процесс открытия и обслуживания компании максимально упрощен и производится через электронный регистр.

В качестве конкурентного преимущества бенефициар компании получает право подать прошение на получение ВНЖ, если компания работает более 6 месяцев.

Стоимость открытия компании в зависимости от состава услуг начинается от 800 EUR. Нет требований по внесению уставного капитала и содержанию физического офиса. Оборотной стороной данной юрисдикции является нелояльное отношение прибалтийских банков к иностранным резидентам, что затрудняет либо делает невозможным обслуживание нерезидентов в местных банках. В качестве панацеи могут служить банки соседних стран, готовых обслуживать иностранных клиентов вне зависимости от их резиденства.