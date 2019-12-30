Совсем скоро Новый год, а с ним и новогодние каникулы. Но пока вы еще не ушли есть оливье и пить шампанское, почитайте очередной недельный обзор самых интересных тем форума «Клерка».

Всего несколько вопросов в этот раз осталась без ответа. Может, вы знаете на них ответ?