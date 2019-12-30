Клерк.Ру

Пять самых интересных тем: отмена налогов, вызовы в налоговую и налоги ИП

Совсем скоро Новый год, а с ним и новогодние каникулы. Но пока вы еще не ушли есть оливье и пить шампанское, почитайте очередной недельный обзор самых интересных тем форума «Клерка».

  1. Как ИП освободиться от налога на имущество обсуждают в теме «Налог на имущество физ.лицо и ИП есть ли разница?».
  2. О том, включается ли материальная помощь, необлагаемая НДФЛ, в расчет лимита доходов спорят в теме «Стандартный налоговый вычет на ребенка».
  3. Ролик про отмену имущественных налогов физлиц, запущенный в интернете на прошлой неделе, добрался и до нашего форума. О том, неграмотность это или заказной вброс, рассуждают здесь «Имущественные налоги граждан отменены?».
  4. Регистрацию ИП как работодателей в ПФР отменили, но у многих остались регистрационные номера. ПФР просит не ставить их в СЗВ-М, а указывать регномер ИП, который указан в ЕГРИП. Об этом рассказали в теме «СЗВ-М с неправильным регистрационным номером ИП».
  5. Зачем налоговая вызывает ИП, не ведущего деятельность? А директоров свежезарегистрированных фирм? Обсуждают новую моду налоговиков вот тут: «После открытия ЮЛ сразу уведомление о явке в налоговую. Для чего?».

Всего несколько вопросов в этот раз осталась без ответа. Может, вы знаете на них ответ?

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