Какие законы вступили в силу с 1 января 2020 года

Электронные трудовые, индексация материнского капитала, новые правила выгула собак и регистрации автомобилей, возможность общаться с приставами онлайн и по СМС, льготная ипотека на селе и другие важные нововведения, которые изменят жизнь россиян в этом году.

Федеральный бюджет на трехлетку

Основные характеристики бюджета-2020:

ВВП — 112 863 млрд рублей;

инфляция не выше 3%;

доходы — 20,38 трлн рублей;

расходы — 19,5 трлн рублей.

Электронные трудовые

До конца 2020 года работники могут выбирать, вести им бумажную или электронную трудовую книжку. Для сотрудников, впервые поступающих на работу в 2021 году, будет только электронный вариант.

Данные о трудовой деятельности и стаже в электронном виде будут храниться в Пенсионном фонде.

Индексация маткапитала

В 2020 году размер материнского капитала составит 466 617 рублей.

Напомним, деньги маткапитала можно потратить на улучшение жилищных условий, на образование ребенка или на формирование накопительной части пенсии матери.

Поддержка семей с детьми

Теперь получить ежемесячную выплату при рождении или усыновлении первого или второго ребенка можно, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов трудоспособного населения.

Кроме того, эти выплаты семья может получать, пока ребенку не исполнится три года.

Ответственное обращение с животными

Вступают в силу важные нормы закона об ответственном обращении с животными.

Это новые правила выгула собак опасных пород, запрет контактных зоопарков и содержания диких животных дома, регулирование деятельности приютов для животных. Также при обращении с бездомными животными можно будет руководствоваться только программой «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания».

Безопасные сделки с недвижимостью

Граждане, купившие недвижимость и полагавшиеся при этом на данные ЕГРН, признаются добросовестными, если на суде не доказано обратное. У таких людей государство не сможет истребовать жилье.

Покупатели недвижимости, не знавшие о ее прошлом и лишившиеся ее по решению суда, получат от государства компенсацию в размере реального ущерба или кадастровой стоимости.

Расширение эксперимента по самозанятым

Льготные налоговые ставки для самозанятых появятся в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Омской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Красноярском и Пермском краях, Ненецком, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах и Башкортостане.

Общение с приставами онлайн

Обжаловать действия или бездействие судебных приставов можно будет онлайн.

Любая информация, в том числе процессуальные документы, получаемые в ходе исполнительного производства, будут доступны в электронной форме или по СМС.

Защита потребителей микрофинансовых организаций

Финансовый уполномоченный будет отстаивать права потребителей МФО. К нему нужно обратиться в досудебном порядке. Он будет рассматривать обращения потребителей в отношении микрофинансовых организаций, если размер требований не превышает 500 тыс. рублей.

Новые правила регистрации автомобилей

Теперь не обязательно ездить в ГИБДД, чтобы поставить новую машину на учет. Автомобилисты смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер непосредственно в автосалоне. Правила регистрации на вторичном рынке остаются прежними.

Премии врачам за обнаружение онкозаболеваний

В 2020–2022 годах предусмотрены стимулирующие выплаты медработникам за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации и профилактических медосмотров.

Кроме того, расходы на высокотехнологичную помощь, не входящую в базовую программу ОМС, будут финансироваться не из средств Фонда обязательного страхования, а напрямую из федбюджета.

Продажа квартиры без уплаты налога

Минимальный срок владения единственным жильем, после которого можно не платить НДФЛ при продаже, сокращается с пяти до трех лет. Это распространяется также на земельный участок, на котором расположено жилое помещение с хозяйственными строениями и сооружениями.

Ограничение размера процентов по кредиту

Проценты по кредиту перестанут начисляться, когда платежи по займу достигнут его полуторакратного размера. Ограничение распространяется также на неустойки (штрафы, пени) и иные меры ответственности.

Льготная ипотека на селе

Россияне смогут получать выгодную ипотеку на строительство или приобретение жилого дома на сельских территориях:

срок кредита — не более 25 лет;

ставка — до 3%;

размер кредита — до 3 млн рублей (для Ленинградской области и ДФО — до 5 млн рублей);

первоначальный взнос — не менее 10%.

Повышение акцизов

Увеличиваются ставки на большинство подакцизных товаров, в частности, на сидр, медовуху, игристые вина, пиво, табачную продукцию, электронные сигареты, легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 90 л. с., мотоциклы, бензин и др.

НДФЛ больше не будут облагаться:

доходы, полученные в связи с рождением ребенка;

оплата дополнительных выходных родителей, опекунов и попечителей, ухаживающих за детьми-инвалидами;

матпомощь студентам и аспирантам, не превышающая 4 000 рублей.

Нулевая налоговая ставка для региональных музеев

Музеи, театры, библиотеки, учредителями которых является регион или муниципалитет, смогут не платить налог на прибыль организаций. Освобожденные от налога средства станут хорошим подспорьем для их развития.

Расширение понятия «утилизация отходов»

Закон, в частности, запрещает сжигание отходов без предварительной переработки и извлечения полезных фракций. Документом также уточняются вопросы платы за негативное воздействие на окружающую среду. Ее вносят предприятия-загрязнители, 95% таких платежей поступают в региональные и местные бюджеты. Вырученные с экологического сбора средства станут целевыми и будут направляться на утилизацию отходов.

Орфанные заболевания

Список редких заболеваний, лекарственное обеспечение которых финансируется из федбюджета, расширен. Закон дополняет перечень редких (орфанных) заболеваний еще двумя — апластической анемией неуточненной и наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра). Необходимые средства уже предусмотрены в федеральном бюджете на ближайшие три года.