Налоговые преступления: новые правила рассмотрения дел

Пленум ВС РФ впервые за 13 лет обновил разъяснения о привлечении к ответственности за налоговые преступления. Проект документа обсуждался еще в июне и вызвал бурю протестов со стороны бизнес-сообщества и в СМИ. Судьи предложили начинать отсчет срока давности для налоговых уклонистов с момента погашения вменяемой задолженности, что делало преследование неплательщиков бессрочным. Чем завершились обсуждения регламента и что изменится для предпринимателей в уголовном процессе, узнаете из нашей статьи.

Налоговые преступления в новых разъяснениях Пленума ВС РФ

Проект постановления существенно переработали в результате его бурного обсуждения, признал зампред ВС, председатель судебной коллегии по уголовным делам Давыдов В.А. Привлекать к ответственности за неуплату налогов будут по уже сложившейся практике и менять ничего не планируют (абз. 2 п.4). Это можно считать маленькой победой широкой общественности.

Разберемся в действующей методике подсчета и ее недостатках для арбитров.

Статья 198 УК РФ предусматривает ответственность за неуплату налогов (страховых взносов) «физика», а ст. 198 – за уклонение от совершения обязательных платежей организации. Оба деяния наказываются в соответствии с УК, если совершены в крупном и особом размере, только для первого случая это 900 тыс. и 2,7 млн рублей, а для второго – 5 и 15 млн рублей соответственно

Буква кодекса говорит, что преступление по этим составам образует непредставление предусмотренных НК РФ деклараций, расчетов или иных документов либо включение в них заведомо ложных сведений.

Таким образом, факт неуплаты налогов привязан к отчетности, дедлайн по которой может не совпадать с датой их оплаты. В связи с этим еще в 2006 году судьи зафиксировали в разъяснениях, что исчислять срок давности следует именно с момента фактической неуплаты налогов и сборов в установленный для этого день.

Этот подход использовался 13 лет, прежде чем появились сомнения в его эффективности. Затем судьи озаботились тем, что предприниматели могут намеренно не подавать отчетность до тех пор, пока не истечет срок давности, и будет уже поздно подсчитывать, сколько они должны казне. Пока решение этой проблемы отложили, но зампред ВС РФ заверил, что Фемида готова работать над ее устранением.

Напомним, что по частям 1, 2 ст. 198, а также по ч. 1 ст. 199 срок давности составляет 2 года, по части 2 ст. 199 – 10 лет. Таким образом, разница между составами — в тяжести преступления. Первые квалифицируются как небольшой тяжести, так как за их совершение максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы. Вторые – как тяжкие, поскольку предусматривают шестилетний срок заключения (ст. 15 УК РФ).

Уточнено, кого будут судить за неуплату налогов компании

Судьи перенесли из прежнего постановления положения о том, что преступником по недоимке фирмы может считаться не только официальный, но и фактический руководитель, но убрали аналогичное указание относительно главного бухгалтера и исполняющего его обязанности «физика». Однако вместо этого появилось разъяснение, что ответственность может быть возложена на уполномоченного в соответствии со ст. 29 НК РФ представителя налогоплательщика. А это, в свою очередь, может быть любое физическое лицо с доверенностью на представление интересов организации в госорганах, кроме их должностных лиц.

Конкретизирован перечень документов, непредставление которых чревато уголовной ответственностью

Поскольку в составах ст. 198 и 199 УК РФ фигурируют «иные документы», которые уклонист должен был предоставить фискалам для расчета недоимки, ВС РФ разъяснил, что к ним может быть отнесено.

Это предусмотренные НК РФ и иными федзаконами и муниципальными регламентами документы, подлежащие приложению к декларации или расчету, на основании которых исчисляются и уплачиваются платежи в бюджет (п. 5).

Новая формулировка была введено по предложению Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Ранее основанием для применения норм УК РФ могли быть любые бумаги, а не только установленные законодательством приложения.

Как будут определять размеры преступления

Судьи разъяснили, что неустранимые сомнения относительно периода исчисления размера неуплаченных налогов (крупного или особо крупного) необходимо толковать в пользу обвиняемого (п. 13).

При этом необходимо определить действительный объем неисполненных обязательств, учитывать все факторы, которые могут отразиться на конечной сумме, как положительные, так и отрицательные (п. 14).

К таким факторам Фемида отнесла и страховые взносы, уплаченные налогоплательщиком до 2017 года. Их нужно принимать во внимание в том случае, если это приведет к уменьшению суммы неуплаченных платежей в совокупности за соответствующий период (п. 15). Это разъяснение продиктовано Постановлением Конституционного Суда РФ от 09.07.2019 № 27-П (его обзор вы найдете ниже).

При сокрытии активов, за счет которых налоги и взносы должны были быть взысканы (ст. 199.2 УК РФ), судьи постановили учитывать также и непогашенную недоимку по отчислениям в соцстрах (п. 2), а не только по платежам, предусмотренным НК РФ, как это было ранее.

В постановлении осталось действовавшее и ранее положение о том, что в качестве доказательств по делу могут приниматься вступившие в силу решения судов, имеющие значение для текущего разбирательства. При этом судьи уточнили, что фактические обстоятельства, установленные в таких судебных решениях, не должны предопределять выводы суда о виновности лица в совершении преступления (п. 26).

Рассматривая дело, судьи будут искать иные правонарушения

Пленум ВС РФ дополнил разъяснения новым п. 30, в котором рекомендовал судам частными определениями обращать внимание соответствующих организаций и должностных лиц на выявленные причины совершения налоговых преступлений, а также на другие нарушения закона, допущенные на этапе предварительного расследования или нижестоящим судом.

Уточнено, кого освободят от ответственности

В соответствии со статьей 76.1 УК РФ избежать ответственности виновный в совершении преступления может при соблюдении в совокупности двух условий:

деяние совершено впервые;

ущерб бюджету возмещен в полном или трехкратном (при сокрытии имущества – ст. 199.2) объеме.

Пленум разъяснил, что считать преступление впервые совершенным нужно, если у виновного нет неснятой или непогашенной судимости по статье, по которой он освобождается от ответственности.

Ущерб же впредь сможет возместить не только привлекаемый «физик», но другие лица по его просьбе или с его согласия. В случае если судят должностное лицо, не уплатившее налоги фирмы или сокрывшее ее имущество, компенсировать убытки сможет и организация.

Факт уплаты средств нужно будет подтвердить платежными документами, но суд все равно вправе проверить, соответствует ли действительности заявление о перечислении денег.

Отдельно подчеркивается, что замена реального возмещения убытков обязательствами и обещаниями сделать это в будущем не должна рассматриваться в качестве основания для освобождения от ответственности.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48

«О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления»

КС РФ создал средство избавления от уголовных дел за неуплату налогов

Гендиректора ООО осудили за неуплату обществом налогов за 2012 год. Преступление квалифицировали по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ – неуплата налогов в особо крупном размере, так как сумма неуплаченных налогов превысила 50 процентов от общей суммы налогов, подлежащей уплате, а именно составила 50,19 %.

В 2017 году в указанную статью внесли дополнение о том, что по ней наказывается неуплата не только налогов, но и страховых взносов. Одновременно это стало означать, что в общей сумме подлежащих уплате в бюджет платежей учитываются не только налоги, но и страховые взносы.

Последние общество как раз платило, и гендиректор подсчитал, что если прибавить к уплаченной сумме налогов уплаченную сумму страховых взносов, то по отношению к общей сумме доля неуплаченных налогов составляет уже меньше 50 процентов, а именно 46,86 процента. С учетом этого преступление можно было бы квалифицировать менее строго – по ч. 1 ст. 199 УК РФ.

Однако суды отказались это сделать, так как обновленная ст. 199 кодекса заработала с 2017 года, а преступление совершено в 2012 году. Закон же обратной силы не имеет.

Конституционному Суду РФ, куда гражданин обратился с жалобой, пришлось напомнить судам, что имеет. В статье 54 Конституции РФ прямо указано, что если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, то применяется новый закон.

В данном случае именно такая ситуация имеет место. Поэтому дело руководителя ООО должно быть пересмотрено с учетом изложенной им позиции.

Всем в стране впредь следует применять данный подход. Иное толкование запрещается.

Постановление КС от 09.07.2019 № 27-П

«По делу о проверке конституционности положений статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Д.Н. Алганова»

ВС РФ ограничил налоговиков в доначислениях

Предпринимательница на УСН раздробила свой бизнес, создав фиктивный документооборот с фактически подконтрольными ей ИП также на спецрежиме, зарегистрированных на родственников. Продажу ГСМ бизнесмены производили с использованием одного оборудования (заправки), по одному и тому же адресу, с привлечением одних и тех же работников. Инспекторы сложили выручку трех субъектов, и получившаяся сумма превысила лимиты, предусмотренные для УСН. Сверх совокупного дохода ИП фискалы начислили НДС. ВС РФ с расчетом не согласился.

Арбитры указали, что налоговый орган должен определить размер НДС к уплате с учетом действительных экономических условий деятельности ИП.

Согласно НК РФ исчисляется НДС исходя из всех поступлений налогоплательщику за реализованный товар. Сумма данного налога предъявляется продавцом к оплате покупателю. Следовательно, по общему правилу НДС является частью цены договора, подлежащей уплате налогоплательщику со стороны покупателей.

Значит, сумму НДС нужно определить так, как если бы налог изначально предъявлялся к уплате контрагентам – посредством выделения налога из выручки с применением расчетной ставки налога.

Не согласился ВС и с судьями апелляции в том, что оплата товаров безналичным способом позволяет начислить налог сверх цены сделки. Различное определение суммы налога к уплате в зависимости от формы оплаты реализованных товаров, а не в зависимости от фактических показателей хозяйственной деятельности налогоплательщика является недопустимым, подчеркнули арбитры.

Отмечено также, что нельзя считать недоимку так, как это сделали фискалы, из-за того, что в документах на оптовую реализацию ИП не выделял налог отдельной строкой

Если предприниматель необоснованно считал себя неплательщиком налога и не выделял его из стоимости товаров, это не означает, что покупатели дали согласие на увеличение договорной цены при необходимости предъявить налог. Иное может быть установлено соглашением сторон или нормативным правовым актом.

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 30.09.2019 № 307-ЭС19-8085 (Дело № А05-13684/2017)

Ущерб казне, возмещенный организацией, вернуть как переплату не получится

Компания решила, что уплаченные ею в рамках уголовного дела денежные средства являются излишне взысканной суммой налога, подлежащей возврату. Суд с этим не согласился. Спорные суммы были уплачены именно как ущерб, причиненный бюджету руководством предприятия. Причем наличие признаков преступления в действиях должностного лица помогло выявить самостоятельное следственное действие с помощью экономической судебной экспертизы, определившей размер ущерба, причиненного бюджету действиями подозреваемого.

Статья 78 НК РФ с 30.11.2016 дополнена п. 13.1, в соответствии с которым суммы, уплаченные в счет возмещения ущерба, причиненного бюджету физическими лицами в результате преступлений, связанных с неуплатой налогов, не признаются суммами излишне уплаченного налога. Поскольку заявление о возврате было подано в период действия данной нормы, спорные суммы не подлежали возврату обществу.

Определение Верховного Суда РФ от 04.03.2019 № 310-ЭС19-496 (Дело № А14-16980/2017)

Минфин хочет заставить отвечать за неуплату неналоговых платежей по УК РФ

28 ноября завершилось публичное обсуждение проекта федерального закона с поправками в ст. 198?199 УК РФ («уклонение от уплаты налогов»).

Они затронут область ответственности за неуплату в установленном порядке квазиналоговых платежей, недавно внесенных в НК РФ.

Ответственность за неуплату налога на доходы операторов сети связи общего пользования, утилизационного сбора, туристского сбора не собираются применять в течение 10 лет.

Проект Федерального закона

«О внесении изменений в статьи 198 и 199 Уголовного кодекса Российской Федерации»