Налоги на имущество, транспорт и землю: важные новшества для бухгалтера

2. Появилась возможность подачи с 01.01.2020 единой налоговой декларации. Ею вправе воспользоваться налогоплательщики — владельцы недвижимости:

облагаемой исключительно по среднегодовой стоимости;

расположенной на территории одного субъекта РФ, но зарегистрированной в разных инспекциях.

Претенденты на единую налоговую декларацию должны представить уведомление в УФНС по субъекту, где находится имущество организации, до завершения отчетной кампании за I квартал, то есть не позднее 02.03.2020.

Возможность подачи единой декларации не применяется, если региональным законодательством предусмотрены отчисления налога в местные бюджеты.

3. Изменен порядок определения налоговой базы: с 2020 года авансы за год, в котором изменилась кадастровая стоимость, рассчитываются по новой стоимости. То есть из пп. 1 п. 12 ст. 378.2 НК РФ в редакции, действующей с 01.01.2020, исключили указание о том, что для расчета авансового платежа кадастровую стоимость нужно брать именно на 1 января текущего года.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 15.04.2019 № 63-ФЗ

«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»

Декларация по налогу на имущество обновлена

Обращаем внимание: форма подлежит применению с налогового периода 2019 года, то есть ближайшая сдача отчетности должна происходить на новом бланке. По сравнению с прежней формой изменений немного:

в разделе 1 появились четыре новые строки — 021, 023, 025 и 027. В них нужно будет отражать исчисленную сумму налога, которую необходимо уплатить в бюджет за налоговый период, и авансовые платежи за каждый отчетный период;

из разделов 2 и 3 удалена строка с суммой авансовых платежей.

ПРИКАЗ ФНС РФ от 14.08.2019 № СА-7-21/405@

«Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций в электронной форме и порядка ее заполнения, а также о признании утратившими силу приказов Федеральной налоговой службы от 31.03.2017 № ММВ-7-21/271@ и от 04.10.2018 № ММВ-7-21/575@»

У владельцев земельных участков и транспортных средств появится новая обязанность

Земельный налог:

начиная с 01.01.2021 компании обязаны сообщать инспекторам о налогооблагаемых участках, не учтенных ИФНС при исчислении налога. К сообщению необходимо приложить документы, подтверждающие владение участком, и направить сообщение однократно, в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Если организация это требование не выполнит, ей могут выписать штраф в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога (ст. 129.1 НК РФ);

ограничено применение льготной ставки в размере 0,3 процента. С 01.01.2020 в отношении земельных участков жилищного фонда эта ставка не может применяться к участкам для ИЖС, используемым в предпринимательской деятельности;

норма, устанавливающая для физлиц дату начала исчисления налога со дня открытия наследства, с 01.01.2020 распространится и на юрлица;

исключена возможность установления дифференцированных ставок в зависимости от видов территориальных зон, в границах которых расположен участок;

установлен порядок выявления участков, не используемых для сельхозназначения. С 01.07.2020 орган, осуществляющий государственный земельный надзор, обязан в течение 10 дней со дня выдачи предписания об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства представлять в налоговый орган по субъекту РФ сведения о неиспользовании участка по назначению. При установлении ответственным органом факта устранения названного нарушения либо при отмене предписания сведения об этом также в течение 10 дней представляются в налоговый орган по субъекту РФ;

c 01.01.2021 муниципалитеты исключены из процедуры установления сроков уплаты земельного налога организациями. Таким образом, представительные органы муниципальных образований лишатся права устанавливать сроки уплаты земельного налога;

установлен срок уплаты земельного налога — не позднее 1 марта следующего года, а авансовые платежи — не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом. Изменения применяются начиная с уплаты налога за 2020 год.

Для владельцев транспортных средств, согласно п. «а» п. 3 ст. 1 закона, с 01.01.2021 установлена обязанность информировать ИФНС об их наличии. Это та же норма, которая регулирует уведомление и о наличии земельных участков, рассмотренное выше. Сообщать о ТС необходимо в случае, если:

они являются объектами налогообложения;

не подпадают под льготу;

по ТС ни разу не получено сообщение об исчисленной сумме налога.

Причина новшеств — в отмене деклараций. За 2020 год инспекторы уже сами будут присылать сообщения об исчисленном налоге. Поэтому если в 2020 году организация приобретет транспорт и в 2021 году не получит от инспекции сообщения о налоге, то нужно будет до 31 декабря 2021 года уведомить налоговиков о приобретении.

Предусмотренные ранее для физлиц санкции в соответствии с пп. «а» п. 49 ст. 1 закона распространяются и на юридические лица. Так что начиная с 01.01.2021 компания за непредставление сообщения будет наказана штрафом в размере 20 процентов от неоплаченной суммы налога.

По аналогии с земельным налогом п. 63 ст. 2 закона исключил с 01.01.2021 из полномочий регионов установление сроков уплаты транспортного налога организациями.

Пунктом 68 ст. 2 закона установлен предельный срок оплаты налога. Согласно новой редакции п. 1 ст. 363 НК РФ транспортный налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу должны быть уплачены налогоплательщиками-организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом (I, II и III кварталам). Новшество применяется начиная с уплаты транспортного налога за налоговый период 2020 года.

Налог на имущество организаций

С 01.01.2020 п. 1 ст. 374 НК РФ относит к объектам обложения по кадастровой стоимости не только основные средства, но и любую недвижимость, принадлежащую организациям на праве собственности или праве хозяйственного ведения. Таким образом, станет неважно, учтена недвижимость как основное средство или нет — начислять и платить налог по кадастру все равно придется. Правда, если регион не решит иначе.

Ранее, если объекты не были поставлены на учет в качестве основных средств, налог по кадастровой оценке по ним не платили. Это следует из разъяснений Минфина, изложенных в письме от 30.06.2017 № 03-05-05-01/41582. Исключение по пп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ — жилые дома. Если они являются основным средством, то налог платят исходя из среднегодовой стоимости, а если не являются — исходя из кадастровой. То есть с нового года владельцы такой недвижимости будут нести повышенную налоговую нагрузку.

В перечень объектов, облагаемых по кадастровой стоимости, с 01.01.2020 включается иная недвижимость, облагаемая налогом на имущество физлиц, то есть жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи и машино-места, единые недвижимые комплексы, объекты незавершенного строительства и иные объекты. Перечень облагаемых налогом «иных» объектов конкретизировал закон № 379-ФЗ.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.09.2019 № 325-ФЗ

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»

Перечень объектов, облагаемых по кадастру, конкретизирован

с жилых помещений;

объектов незавершенного строительства;

гаражей;

машино-мест;

жилых строений, садовых домов, хозстроений и сооружений, которые расположены на участках для личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или ИЖС.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 28.11.2019 № 379-ФЗ

«О внесении изменений в статьи 333.33 и 378.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

Сообщать о льготах организации должны отдельно

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 15.04.2019 № 63-ФЗ

«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»

Как заявить о льготах по земле и транспорту

Новый бланк понадобился ввиду отмены подачи в ИФНС деклараций по указанным налогам с отчетности за 2020 год. Поэтому если компания претендует на получение льгот, то в 2020 году нужно подать в ИФНС заявление об их предоставлении. Дело в том, что наличие льгот до отмены деклараций подтверждалось в самом бланке декларации в специальном реквизите «Код налоговой льготы».

Для подачи заявления используется единая форма, которая так и называется «Заявление налогоплательщика-организации о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу и (или) земельному налогу».

Форма состоит из трех разделов: титульного листа и по одному разделу для транспортного и для земельного налогов.

Порядок заполнения заявления говорит о том, что если организация заявляет только о льготе по земельному налогу, пустой лист с полями по транспортному налогу можно не сдавать. Однако этот вопрос нужно уточнить в своей инспекции.

Заявляя о льготе по земельному налогу, нужно указать:

кадастровый номер участка;

срок предоставления льготы и ее код;

сведения о муниципальном акте, который устанавливает льготу;

информацию о подтверждающих льготу документах.

Для льгот по транспортному налогу нужно указать:

вид транспортного средства, его марку (модель) и госномер;

срок предоставления льготы;

сведения о подтверждающих льготу документах;

код льготы и реквизиты регионального закона.

ПРИКАЗ ФНС РФ от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@

«Об утверждении формы заявления налогоплательщика-организации о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу и (или) земельному налогу, порядка ее заполнения и формата представления указанного заявления в электронной форме»

Декларацию по транспортному налогу нужно сдать по новой форме

Необходимость обновления декларации связана с прекращением с 01.01.2019 действия положения, позволяющего вычитать из суммы транспортного налога плату за вред дорогам федерального значения, наносимый большегрузами. В связи с этим изменился и порядок заполнения документа.

Остальных изменений немного:

обновлены штрихкоды видов транспортных средств;

уточнены льготы и вычеты;

вместо трех разных кодов, предназначенных для автобусов, будет введен один, общий.

ПРИКАЗ ФНС РФ от 26.11.2018 № ММВ-7-21/664@

«О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 05.12.2016 № ММВ-7-21/668@»