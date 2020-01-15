Клерк.Ру

Какие новые штрафы для бизнеса введут в 2020 году

Уже рассмотрены изменения, внесенные в Налоговый Кодекс РФ, но бюджет пополняется не только за счет налогов, но и за счет штрафов налагаемых в административном порядке по КоАП РФ.

В последние годы изменения в КоАП вносятся почти каждый месяц, а штрафы растут многократно с каждым внесением изменений.

В статье рассказывается об изменениях в КоАП, которые вступили или вступят в силу в 2020 году, для удобства читателей, изменения даются по видам деятельности.

Вступили в силу

Фармацевтика

С 1 января введена ответственность (ст. 6.34 КоАП) для участников фармацевтического рынка, которые передают данные в систему мониторинга, в которой учитывают движения лекарственных препаратов для медицинского применения (ст. 67 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»). Накажут тех, кто передаст недостоверные сведения или не передаст данные вовремя. Например, аптека должна передать сведения в течение пяти рабочих дней с момента, когда приняла лекарства.

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Штраф для должностного лица — от 5000 до 10 000 руб., а для организации и предпринимателя — от 50 000 до 100 000 руб. Составлять протоколы и рассматривать дела будут должностные лица Росздравнадзора.

Основание: Федеральный закон от 15.04.2019 № 58-ФЗ.

Водопользование

В соответствии со ст. 8.49 КоАП с 1 января начнут наказывать, если с нарушением вести реестр недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования. Сам реестр появился 5 декабря 2019 года. Ведет реестр и размещает данные на своем официальном сайте Федеральное агентство водных ресурсов.

В реестр включают две группы лиц.

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1. Водопользователи, которые использовали объекты не по целевому назначению. Суд прекратил права таких лиц.

2. Победители аукционов, которые не стали заключать договор водопользования.

По части 1 накажут должностное лицо, которое обязано подавать сведения, если:

— не подаст обязательную информацию в реестр;

— подаст такие сведения поздно;

— подаст недостоверную информацию.

Штраф — от 10 000 до 15 000 руб.

По части 2 накажут должностное лицо, если включит заведомо ложную информацию или не внесет сведения в реестр.

Штраф — от 30 000 до 40 000 руб.

Основание: Федеральный закон от 04.11.2019 № 361-ФЗ.

Вступят в силу в течении года

Иностранные агенты

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С 1 февраля вступает в силу ст. 19.34.1 КоАП и вводится ответственность для СМИ — иностранного агента. Такой субъект несет права и обязанности, которые предусмотрены для некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Права и обязанности закрепили в Федеральном законе от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ст. 6 Закона от 27.12.1991 № 2124-1).

В статье 19.34.1 КоАП три состава.

По части 1 накажут, если СМИ нарушит порядок деятельности.

Штраф для граждан — 10 000 руб., должностного лица — 50 000 руб., а для организации и предпринимателей — 500 000 руб.

По части 2 накажут, если СМИ повторно нарушит порядок деятельности.

Штраф для граждан — 50 000 руб., должностного лица — 100 000 руб., а для организации и предпринимателей — 1 млн руб.

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По части 3 накажут, если СМИ более двух раз в течение года нарушит порядок деятельности.

Штраф для граждан — 100 000 руб., должностного лица — 200 000 руб., а для организации и предпринимателей — 5 млн руб. Вместо штрафа граждан могут арестовать на срок до 15 суток.

Дела будут рассматривать суды, а составлять протоколы должностные лица Минюста и Роскомнадзора.

Основание: Федеральный закон от 16.12.2019 № 443-ФЗ.

Религиозные организации

С 1 Мая 2020 года в соответствии с ч.2 ст. 20.35 КоАП будут наказывать, если нарушить требования к антитеррористической защищенности объектов и территорий религиозных организаций.

Штраф для граждан — от 3000 до 5000 руб., должностного лица — от 30 000 до 50 000 руб., а для организации — от 50 000 до 100 000 руб.

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Дела будут рассматривать суды, а составлять протоколы сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии.

Основание: Федеральный закон от 16.12.2019 № 441-ФЗ.

Детский отдых

С 1 июня вступает в силу новая статья 14.65 КоАП которая вводит ответственность для организаций, которые занимаются отдыхом детей и их оздоровлением. Такие организации должны до 1 мая 2020 года предоставить сведения, чтобы их включили в специальный реестр. Вести реестр будут региональные органы исполнительной власти.

Организацию или предпринимателя, которые организуют детский отдых и не состоят в реестре, оштрафуют от 500 000 до 1 млн. руб.

Наказывать не будут лиц, которых исключили из реестра, если соблюдены два условия. Организация или предприниматель завершают исполнение принятых на себя обязательств. Нет угрозы вреда жизни и здоровью детей.

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Основание: Федеральный закон от 16.10.2019 № 338-ФЗ.

Энергосбытовая деятельность

Чтобы продолжить работу энергосбытовые компании должны получить лицензию не позднее 30 июня 2020 года. С 1 июля 2020 года начнут штрафовать, если нет лицензии или если нарушить условия лицензии. Вводится новая статья14.1.4 и часть 33 ст. 19.5 КоАП.

В статье 14.1.4 КоАП три состава.

По части 1 накажут, если нарушить условия лицензии. Штраф для должностного лица — от 4000 до 5000 руб., а для компании — от 30 000 до 40 000 руб.

По части 2 накажут, если грубо нарушить условия лицензии. Штраф для должностного лица — от 150 000 до 200 000 руб., а для компании — от 300 000 до 500 000 руб. Вместо штрафа суд вправе дисквалифицировать должностное лицо на срок до трех лет.

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По части 3 накажут, если работать без лицензии. Штраф для должностного лица — от 200 000 до 250 000 руб., а для компании — от 500 000 до 1 млн руб. Вместо штрафа суд вправе дисквалифицировать должностное лицо на срок до трех лет.

Если не выполнить предписание и не устранить нарушение лицензионных требований, то привлекут к ответственности по части 33 статьи 19.5 КоАП. Штраф для должностного лица — от 150 000 до 200 000 руб., а для компании — от 300 000 до 500 000 руб. Вместо штрафа суд вправе дисквалифицировать должностное лицо на срок до трех лет.

Основание: Федеральный закон от 29.12.2017 № 451-ФЗ.

Вывод

Не забывайте следить за изменениями, которые вносятся в КоАП РФ. Для бизнеса ничего хорошего в этих изменениях нет.

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