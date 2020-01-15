Подрядчик через суд смог взыскать деньги с заказчика, не подписавшего КС-2

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ в Определении от 24.09.2019 № 305-ЭС19-9109 по делу № А40-63742/2018 подтвердила право подрядчика требовать оплаты работ, если заказчик не подписал акт и не представил мотивированных возражений. Причем не важно, что стороны подписали акт сверки, в котором спорная задолженность не была указана.

Рассмотрим подробности хозяйственного спора и оценим налоговые последствия позиции Верховного Суда для других схожих случаев, когда заказчик уклоняется от подписания акта сдачи-приемки работ.

При отсутствии мотивированных возражений заказчика работы считаются принятыми и должны быть оплачены!

Суть дела

Названное дело — довольно типичное. События развивались следующим образом. Подрядчик выполнял работы на объекте в соответствии с заключенным договором. Часть работ была принята заказчиком на основании подписанного сторонами без замечаний акта. Этот объем работ был оплачен.

Впоследствии подрядчик известил заказчика о необходимости приемки остальных работ по договору и направил для подписания акт формы КС-2 и справку формы КС-3.

В связи с неполучением от заказчика подписанных документов и денег подрядчик повторно направил ему акт и справку.

Бандероль с документами была вручена законному представителю заказчика по доверенности. Однако ни подписанные документы, ни деньги подрядчик так и не получил и был вынужден обратиться в суд.

Позиция подрядчика была основана на том, что при отсутствии мотивированного отказа от принятия работ результат считается принятым, то есть у заказчика имеется задолженность.

Заказчик долг не признавал, указывал, что акт на спорную сумму не отражен в акте сверки, подписанном позднее даты составления форм КС-2 и КС-3.

Обратите внимание:

Три судебные инстанции встали на сторону заказчика, отметив, что факт направления ему акта выполненных работ не является безусловным подтверждением выполнения работ в порядке и сроки, определенные договором. Подрядчик подал жалобу в Верховный Суд и не ошибся.

Что не учли суды

Судебная коллегия ВС РФ решила, что нижестоящие суды при рассмотрении дела не учли следующего.

Пунктом 1 ст. 711 ГК РФ установлено: если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обу­словленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно.

В силу п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В данном случае подрядчик известил заказчика о необходимости приемки работ, направив акт письмом, получение которого подтверждено письмом ФГУП «Почта России».

Указанное обстоятельство подтверждает исполнение подрядчиком обязанности по уведомлению заказчика о готовности к сдаче выполненных работ по договору.

Не представив мотивированного отказа от подписания акта формы КС-2 и справки формы КС-3, заказчик, возражая против иска, ссылался лишь на наличие акта сверки взаимных расчетов, не содержащего сведений о наличии спорной суммы задолженности.

Обратите внимание:

Отсутствие суммы в акте сверки — не повод для отказа во взыскании задолженности, при наличии доказательств ее существования.

Между тем в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» акт сверки, в отличие от акта сдачи-приемки работ,, сам по себе не может подтверждать прекращение обязательства по оплате работ.

Материалами дела подтверждается направление акта и справки заказчику, который по существу устранился от приемки работ и подписания названных документов, не представив мотивированного отказа.

Суды не дали должной оценки этим обстоятельствам и возможности применения ст. 753 ГК РФ, предусматривающей составление одностороннего акта и защищающей интересы подрядчика, если заказчик необоснованно отказался от надлежащего оформления документов, удостоверяющих приемку (п. 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»).

Отказ судов во взыскании задолженности, основанный на оценке одного доказательства — акта сверки, при наличии уведомления заказчика о необходимости приемки работ, направлении соответствующего акта и при отсутствии мотивированного отказа от его подписания нельзя признать законным.

Таким образом, Судебная коллегия обосновала отмену судебных актов нижестоящих инстанций и направление дела на новое рассмотрение.

О последствиях позиции ВС РФ

Мнение о том, что при отсутствии мотивированных возражений заказчика работы считаются принятыми и должны быть оплачены, суды высказывали неоднократно. Ценность данного дела в следующем. ВС РФ подтвердил, что подрядчик на общих основаниях вправе требовать взыскания с заказчика суммы, не указанной в акте сверки.

Выражение «на общих основаниях» означает, что факт наличия задолженности подрядчик может доказывать, ссылаясь на акты сдачи-приемки работ, в том числе подписанные в одностороннем порядке. В подобных случаях суды при рассмотрении споров должны опираться на нормы ГК РФ и выработанные правовые позиции, в том числе сформулированные в названном информационном письме ВАС.

Вместе с тем представленные подрядчиком доказательства существования задолженности не должны вызывать сомнений. Поэтому подрядчик должен быть готов подтвердить факт уведомления заказчика о готовности сдать результат работ (в установленном договором порядке). Кроме того, надлежащим образом необходимо оформить акты (справки). Они должны содержать сведения:

— о договоре, в соответствии с которым выполнены работы;

— о видах, объемах и иных характеристиках работ;

— о лицах, подписавших документ (Ф. И. О., должность).

И третье обязательное условие — отсутствие мотивированного отказа заказчика от подписания акта. Таким отказом может считаться письмо, претензия заказчика, раскрывающая причины его отказа подписать акт сдачи-приемки работ.

Если эти условия соблюдаются, у подрядчика есть основания надеяться, что суд удовлетворит его иск и обяжет заказчика работ погасить задолженность.

Причем с учетом изложенной ВС РФ позиции подрядчик вправе рассчитывать на успех даже тогда, когда спорная задолженность не отражена в подписанном сторонами акте сверки.

...в целях бухгалтерского учета и налогообложения

Односторонний акт, составленный с соблюдением перечисленных выше обязательных условий, подтверждает факт сдачи-приемки работ и возникновения у заказчика задолженности перед подрядчиком. Обратное может быть доказано в суде, ведь в ст. 753 ГК РФ прямо указано, что односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Таким образом, с точки зрения бухгалтерского учета оформление акта в одностороннем порядке означает не что иное, как предъявление соответствующей суммы заказчику к оплате. Следовательно, в силу п. 26 ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» подрядчик списывает не предъявленную к оплате начисленную выручку на дебиторскую задолженность заказчика (Дебет 62 Кредит 46, субсчет «Не предъявленная к оплате начисленная выручка»).

В целях налогообложения наличие одностороннего акта влечет обязанность признать выручку. В связи с этим подрядчик:

— начисляет НДС со стоимости реализованных работ;

— отражает в налоговом учете доходы и соответствующую им часть прямых расходов.

Аналогичной позиции придерживаются налоговые органы и суды. В качестве подтверждения сошлемся на пару недавних судебных актов.

Так, в Постановлении АС ВСО от 04.03.2019 № Ф02-6708/2018 по делу № А69-343/2018 арбитры указали:

— односторонний акт сдачи или приемки результата работ обладает такой же юридической силой, что и двусторонний. Суд может признать его недействительным лишь в том случае, если посчитает, что мотивы отказа от подписания акта были обоснованными;

— до момента признания судом недействительными актов приемки по форме КС-2 работы считаются переданными заказчику. При таких обстоятельствах их стоимость должна быть отражена на дату реализации в составе доходов в целях налогообложения;

— с учетом того, что на момент подачи налоговых деклараций акт по форме КС-2 являлся действительным и надлежащим образом подтверждал факт передачи спорных работ, у налогоплательщика не имелось оснований для исключения их стоимости из объема реализованных товаров (работ, услуг).

К сведению: Определением ВС РФ от 09.07.2019 № 302-ЭС19-10069 было отказано в передаче названного дела на пересмотр.