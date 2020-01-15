Подрядчик через суд смог взыскать деньги с заказчика, не подписавшего КС-2

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ в Определении от 24.09.2019 № 305-ЭС19-9109 по делу № А40-63742/2018 подтвердила право подрядчика требовать оплаты работ, если заказчик не подписал акт и не представил мотивированных возражений. Причем не важно, что стороны подписали акт сверки, в котором спорная задолженность не была указана.
Рассмотрим подробности хозяйственного спора и оценим налоговые последствия позиции Верховного Суда для других схожих случаев, когда заказчик уклоняется от подписания акта сдачи-приемки работ.
При отсутствии мотивированных возражений заказчика работы считаются принятыми и должны быть оплачены!
Суть делаНазванное дело — довольно типичное. События развивались следующим образом. Подрядчик выполнял работы на объекте в соответствии с заключенным договором. Часть работ была принята заказчиком на основании подписанного сторонами без замечаний акта. Этот объем работ был оплачен.
Впоследствии подрядчик известил заказчика о необходимости приемки остальных работ по договору и направил для подписания акт формы КС-2 и справку формы КС-3.
В связи с неполучением от заказчика подписанных документов и денег подрядчик повторно направил ему акт и справку.
Бандероль с документами была вручена законному представителю заказчика по доверенности. Однако ни подписанные документы, ни деньги подрядчик так и не получил и был вынужден обратиться в суд.
Позиция подрядчика была основана на том, что при отсутствии мотивированного отказа от принятия работ результат считается принятым, то есть у заказчика имеется задолженность.
Заказчик долг не признавал, указывал, что акт на спорную сумму не отражен в акте сверки, подписанном позднее даты составления форм КС-2 и КС-3.
Обратите внимание:
Три судебные инстанции встали на сторону заказчика, отметив, что факт направления ему акта выполненных работ не является безусловным подтверждением выполнения работ в порядке и сроки, определенные договором. Подрядчик подал жалобу в Верховный Суд и не ошибся.
Что не учли судыСудебная коллегия ВС РФ решила, что нижестоящие суды при рассмотрении дела не учли следующего.
Пунктом 1 ст. 711 ГК РФ установлено: если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно.
В силу п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.
В данном случае подрядчик известил заказчика о необходимости приемки работ, направив акт письмом, получение которого подтверждено письмом ФГУП «Почта России».Указанное обстоятельство подтверждает исполнение подрядчиком обязанности по уведомлению заказчика о готовности к сдаче выполненных работ по договору.
Не представив мотивированного отказа от подписания акта формы КС-2 и справки формы КС-3, заказчик, возражая против иска, ссылался лишь на наличие акта сверки взаимных расчетов, не содержащего сведений о наличии спорной суммы задолженности.
Обратите внимание:
Отсутствие суммы в акте сверки — не повод для отказа во взыскании задолженности, при наличии доказательств ее существования.Между тем в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» акт сверки, в отличие от акта сдачи-приемки работ, не является первичным учетным документом, сам по себе не может подтверждать прекращение обязательства по оплате работ.
Материалами дела подтверждается направление акта и справки заказчику, который по существу устранился от приемки работ и подписания названных документов, не представив мотивированного отказа.
Суды не дали должной оценки этим обстоятельствам и возможности применения ст. 753 ГК РФ, предусматривающей составление одностороннего акта и защищающей интересы подрядчика, если заказчик необоснованно отказался от надлежащего оформления документов, удостоверяющих приемку (п. 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»).
Отказ судов во взыскании задолженности, основанный на оценке одного доказательства — акта сверки, при наличии уведомления заказчика о необходимости приемки работ, направлении соответствующего акта и при отсутствии мотивированного отказа от его подписания нельзя признать законным.
Таким образом, Судебная коллегия обосновала отмену судебных актов нижестоящих инстанций и направление дела на новое рассмотрение.
О последствиях позиции ВС РФ...в части разрешения хозяйственных споров о взыскании задолженности
Мнение о том, что при отсутствии мотивированных возражений заказчика работы считаются принятыми и должны быть оплачены, суды высказывали неоднократно. Ценность данного дела в следующем. ВС РФ подтвердил, что подрядчик на общих основаниях вправе требовать взыскания с заказчика суммы, не указанной в акте сверки.
Выражение «на общих основаниях» означает, что факт наличия задолженности подрядчик может доказывать, ссылаясь на акты сдачи-приемки работ, в том числе подписанные в одностороннем порядке. В подобных случаях суды при рассмотрении споров должны опираться на нормы ГК РФ и выработанные правовые позиции, в том числе сформулированные в названном информационном письме ВАС.
Вместе с тем представленные подрядчиком доказательства существования задолженности не должны вызывать сомнений. Поэтому подрядчик должен быть готов подтвердить факт уведомления заказчика о готовности сдать результат работ (в установленном договором порядке). Кроме того, надлежащим образом необходимо оформить акты (справки). Они должны содержать сведения:
— о договоре, в соответствии с которым выполнены работы;
— о видах, объемах и иных характеристиках работ;
— о лицах, подписавших документ (Ф. И. О., должность).
И третье обязательное условие — отсутствие мотивированного отказа заказчика от подписания акта. Таким отказом может считаться письмо, претензия заказчика, раскрывающая причины его отказа подписать акт сдачи-приемки работ.
Если эти условия соблюдаются, у подрядчика есть основания надеяться, что суд удовлетворит его иск и обяжет заказчика работ погасить задолженность.Причем с учетом изложенной ВС РФ позиции подрядчик вправе рассчитывать на успех даже тогда, когда спорная задолженность не отражена в подписанном сторонами акте сверки.
...в целях бухгалтерского учета и налогообложения
Односторонний акт, составленный с соблюдением перечисленных выше обязательных условий, подтверждает факт сдачи-приемки работ и возникновения у заказчика задолженности перед подрядчиком. Обратное может быть доказано в суде, ведь в ст. 753 ГК РФ прямо указано, что односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.
Таким образом, с точки зрения бухгалтерского учета оформление акта в одностороннем порядке означает не что иное, как предъявление соответствующей суммы заказчику к оплате. Следовательно, в силу п. 26 ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» подрядчик списывает не предъявленную к оплате начисленную выручку на дебиторскую задолженность заказчика (Дебет 62 Кредит 46, субсчет «Не предъявленная к оплате начисленная выручка»).
В целях налогообложения наличие одностороннего акта влечет обязанность признать выручку. В связи с этим подрядчик:
— начисляет НДС со стоимости реализованных работ;
— отражает в налоговом учете доходы и соответствующую им часть прямых расходов.
Аналогичной позиции придерживаются налоговые органы и суды. В качестве подтверждения сошлемся на пару недавних судебных актов.
Так, в Постановлении АС ВСО от 04.03.2019 № Ф02-6708/2018 по делу № А69-343/2018 арбитры указали:
— односторонний акт сдачи или приемки результата работ обладает такой же юридической силой, что и двусторонний. Суд может признать его недействительным лишь в том случае, если посчитает, что мотивы отказа от подписания акта были обоснованными;
— до момента признания судом недействительными актов приемки по форме КС-2 работы считаются переданными заказчику. При таких обстоятельствах их стоимость должна быть отражена на дату реализации в составе доходов в целях налогообложения;
— с учетом того, что на момент подачи налоговых деклараций акт по форме КС-2 являлся действительным и надлежащим образом подтверждал факт передачи спорных работ, у налогоплательщика не имелось оснований для исключения их стоимости из объема реализованных товаров (работ, услуг).
К сведению: Определением ВС РФ от 09.07.2019 № 302-ЭС19-10069 было отказано в передаче названного дела на пересмотр.