С 2020 года поменялось ПБУ 18/02: перечень поправок

Изменения в ПБУ 18/02 с 2020 года придется учитывать всем плательщикам налога на прибыль, использующим этот стандарт.

О том, что обновилось в ПБУ 18/02, читайте в нашем материале.

Общая оценка изменений в ПБУ 18/02 с 2020 года

ПБУ 18/02 — документ, утвержденный приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н и применяемый с 2003 года. Обновления в него вносятся не первый раз: он редактировался в 2008-м, 2010-м и 2015 годах. Причем новшеств принципиального характера не было. В основном обновления касались уточнения формулировок и определений. Например, в 2015 году были заменены названия отчета, посвященного финрезультатам от деятельности, и используемых в нем терминов.

Вносимые в ПБУ 18/02 с 2020 года изменения уточняют ряд формулировок и заменяют некоторые определения. Вводятся эти поправки приказом Минфина России от 20.11.2018 № 236н. Но обязанность их применения возникает только начиная с бухотчетности за 2020 год (п. 2 приказа № 236н). Для отчета по 2019 году ориентироваться на последние новшества можно в добровольном порядке.

Вместе с тем чтобы при составлении бухотчета за 2020 год не пришлось пересматривать применяющиеся в бухучете в течение всего года правила, последние изменения в ПБУ 18/02 следует учитывать при проведении учетных операций с начала наступившего года.

Вносимые с 2020 года изменения в ПБУ 18/02 обусловлены продолжающимся постепенным приближением российских стандартов бухучета к международным.

Перечень изменений в ПБУ 18/02, применяемых с 2020 года

Пункт ПБУ18/02 Содержание изменения 1 Государственные (муниципальные) органы стали называться организациями госсектора Исключено положение о том, что ПБУ позволяет отражать в учете разницы, возникающие в налоге на прибыль, сформированном по данным бухгалтерского и налогового учета 3 Установлен порядок, используемый для определения величины временных и постоянных разниц участниками консолидированной группы. Их величина должна соответствовать приходящейся на долю участника части общей налоговой базы 7 Вместо определения «постоянное налоговое обязательство (актив)» вводится термин «постоянный налоговый расход (доход)» 8 Дополнено описание временных разниц за счет включения в их число результатов тех операций, которые в бухучете не отражаются, но должны быть учтеныв налоговой базе по прибыли в другом периоде 9, 11 Уточнено определение результата, к которому приводят временные разницы, путем исключения из него отсылки к моменту формирования налогооблагаемой прибыли (убытка) 11 Текст п. 11 дополнен положениями, входившими ранее в п. 12 (п. 12 при этом утрачивает силу). За счет этого соседями в тексте обновленного п. 11 оказываются определения обоих видов временных разниц (вычитаемых и налогооблагаемых), и к обоим этим видам начинают относиться одни и те же основания, в силу которых они возникают Список оснований, при которых возможно появление временных разниц дополнен за счет: различий в оценке стоимости имущества при его принятии к учету;

признаваемых только в бухучете переоценки, обесценения, оценочных обязательств;

разниц в правилах создания резервов. Одновременно некоторые термины в определениях заменены на отвечающие современным текстам тех ПБУ, с использованием которых будет формироваться бухгалтерская составляющая при оценке разниц 14 Уточнены правила отражения в учете отложенных налоговых активов путем дополнения исключений, не входящих в число учитываемых вычитаемых временных разниц, убытком у одного из участников консолидированной группы, учтенным при формировании общей базы 20 Изменено определение налога на прибыль, показываемого в отчете о финрезультатах. Этим налогом будет считаться величина, составляющая разницу между бухгалтерской прибылью (убытком) до налогообложения и чистой прибылью (убытком). Образуется указанный налог за счет сумм текущего и отложенного налога на прибыль. При этом отложенный налог формируется путем сложения изменений отложенных налоговых активов и обязательств 21 Изменено определение, даваемое текущему налогу на прибыль. Этим налогом будет считаться налог, рассчитанный по правилам налогового законодательства 22 Скорректировано (за счет исключения из него отсылки к пп. 20 и 21) описание того из способов определения текущего налога на прибыль, который базируется на данных бухучета Установлен порядок учета налога, начисленного в отношении консолидированной группы налогоплательщиков. Ответственный участник должен отражать его на отдельном счете 24 Для целей внесения в отчет о финрезультатах развернуто описание отражаемых в нем сумм налога на прибыль. Дополнительно сюда включено правило о внесении в этот отчет данных по налогу на прибыль для участника консолидированной группы 25 С использованием новых для ПБУ терминов приведен состав информации, требующей раскрытия в пояснениях к бухотчетности

Кроме того, обновлено приложение к ПБУ с примером расчета связанных с налогом на прибыль данных, отражаемых в отчете о финрезультатах.

ПБУ 18/02 действует с 2003 года. Вступающие в силу с 2020 года обновления не первые. Как и при предшествующих корректировках, новое в ПБУ 18/02 с 2020 года не связано с изменениями принципиального характера. Меняется и дополняется ряд определений, что приводит к большей прозрачности действий, влияющих на включение данных по налогу на прибыль в отчет о финрезультатах.