Даешь сбой в каждый дом! Новый премьер-министр – Мишустин. Кто это вообще такой?

15 января Путин предложил на должность нового премьер-министра Михаила Мишустина.
В этом году у Мишустина юбилей – 10 лет во главе ФНС. Выходит, подарок к празднику.
Биография Михаила МишустинаСамые различные СМИ и телеграмм-каналы еще в сентябре прошлого года предсказывали, что Мишустину светит кресло премьера.
Родился 3 марта 1966 года в Москве.
В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (ныне Московский государственный технологический университет «СТАНКИН») по специальности « системы автоматизированного проектирования», в 1992 году – аспирантуру этого института.
Доктор экономических наук.
С 1992 года по 1995 год – директор тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба.
В 1995-1996 годах занимал должность заместителя генерального директора Международного компьютерного клуба, председателя правления Международного компьютерного клуба.
В августе 1998 года был назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России.
В 1999-2004 годах – заместитель министра Российской Федерации по налогам и сборам.
С 2004 года по 2006 год возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.
В 2007-2008 годах руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.
В марте 2008 года был назначен на должность президента группы компаний UFG («ОФГ Инвест») – одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестиционными фондами совместно с Deutsche Bank.
6 апреля 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы.
Действительный государственный советник налоговой службы 2 ранга.
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2015), орден Почета (2012).