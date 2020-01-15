Даешь сбой в каждый дом! Новый премьер-министр – Мишустин. Кто это вообще такой?

Чем занимался Мишустин на посту главы ФНС и как менялась служба

Первые звоночки автоматизации – появление электронных сервисов.

Параллельно сотрудники переучиваются вежливо общаться с клиентами. Для удобства граждан продлены часы работы инспекций. В 2015 году начал работу Федеральный контакт-центр. Дозвониться туда уже счастье.

Налоговую службу начинают жестко критиковать за чрезмерно жесткий подход к бизнесу, Мишустин отвергал любые обвинения: статистика говорила, что число проверок сокращается. Вот и все. Беспредел в судах не обсуждался.

Контролеры меняют подход к организации контрольных мероприятий, акцент делают на аналитической работе. Количество выездных налоговых проверок снижается от года к году, а их эффективность повышается.

В мае 2015 года открылся первый федеральный центр обработки данных (ЦОД) в Московской области. В декабре этого же года был запущен второй федеральный ЦОД в Нижегородской области. Центры обеспечат бесперебойную работу информационных систем Минфина России, ФНС России, Казначейства России и других подведомственных учреждений Минфина России.

В 2015 году началась реформа касс.

В 2019 году появился налог на самозанятых граждан, для которых ФНС разработала отдельное приложение «Мой налог».

Но наше любимое: ФНС в 2019 году перешла на новое программное обеспечение. Переход состоялся, мягко говоря, не гладко. Весь год налогоплательщиков трясло от последствий: незаконные блокировки, задержка вычетов, несуществующие долги. Юридические лица привыкли, что требования налоговых органов составлены настолько автоматически, что в них отсутствует всякий смыл.