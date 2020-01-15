Клерк.Ру

Даешь сбой в каждый дом! Новый премьер-министр – Мишустин. Кто это вообще такой?

Иллюстрация: Борис Мальцев/Клерк

15 января Путин предложил на должность нового премьер-министра Михаила Мишустина.

В этом году у Мишустина юбилей – 10 лет во главе ФНС. Выходит, подарок к празднику. 

Биография Михаила Мишустина

Родился 3 марта 1966 года в Москве.

В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (ныне Московский государственный технологический университет «СТАНКИН») по специальности « системы автоматизированного проектирования», в 1992 году – аспирантуру этого института.

Доктор экономических наук.

С 1992 года по 1995 год – директор тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба.

В 1995-1996 годах занимал должность заместителя генерального директора Международного компьютерного клуба, председателя правления Международного компьютерного клуба.

В августе 1998 года был назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России.

В 1999-2004 годах – заместитель министра Российской Федерации по налогам и сборам.

С 2004 года по 2006 год возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.

В 2007-2008 годах руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.

В марте 2008 года был назначен на должность президента группы компаний UFG («ОФГ Инвест») – одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестиционными фондами совместно с Deutsche Bank.

6 апреля 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы.

Действительный государственный советник налоговой службы 2 ранга.

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2015), орден Почета (2012).

Самые различные СМИ и телеграмм-каналы еще в сентябре прошлого года предсказывали, что Мишустину светит кресло премьера

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Чем занимался Мишустин на посту главы ФНС и как менялась служба

Почти сразу после назначения была объявлена война «грязным данным», служба занялась искоренением проблем с необоснованным возвратом НДС. Полетело (и летит) немало голов руководителей управлений, которые были замешаны в налоговых схемах.

Первые звоночки автоматизации – появление электронных сервисов.  

Параллельно сотрудники переучиваются вежливо общаться с клиентами. Для удобства граждан продлены часы работы инспекций. В 2015 году начал работу Федеральный контакт-центр. Дозвониться туда уже счастье.

Налоговую службу начинают жестко критиковать за чрезмерно жесткий подход к бизнесу, Мишустин отвергал любые обвинения: статистика говорила, что число проверок сокращается. Вот и все. Беспредел в судах не обсуждался.

Контролеры меняют подход к организации контрольных мероприятий, акцент делают на аналитической работе. Количество выездных налоговых проверок снижается от года к году, а их эффективность повышается.

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В мае 2015 года открылся первый федеральный центр обработки данных (ЦОД) в Московской области. В декабре этого же года был запущен второй федеральный ЦОД в Нижегородской области. Центры обеспечат бесперебойную работу информационных систем Минфина России, ФНС России, Казначейства России и других подведомственных учреждений Минфина России.

В 2015 году началась реформа касс.

В 2019 году появился налог на самозанятых граждан, для которых ФНС разработала отдельное приложение «Мой налог».

Но наше любимое: ФНС в 2019 году перешла на новое программное обеспечение. Переход состоялся, мягко говоря, не гладко. Весь год налогоплательщиков трясло от последствий: незаконные блокировки, задержка вычетов, несуществующие долги. Юридические лица привыкли, что требования налоговых органов составлены настолько автоматически, что в них отсутствует всякий смыл.

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