Будьте внимательны! Налог для самозанятых несовместим со спецрежимами

С 2020 года еще в 19 регионах можно будет применять налог для самозанятых - налог на профессиональный доход (НПД). Многие предприниматели хотят уйти со спецрежимов на НПД, но им следует быть осторожными.

Совмещение НПД с иными специальными налоговыми режимами не предусмотрено законом, предупреждает ФНС. Поэтому в течение месяца со дня постановки на учет в качестве самозанятого налогоплательщик обязан направить в налоговый орган по месту жительства или по месту ведения предпринимательской деятельности уведомление о прекращении применения УСН, ЕСХН или ЕНВД.

Форм уведомлений для перехода на НПД пока не утверждено, однако налоговики рекомендуют применять такие:

Указанные формы можно направить в инспекцию в электронной форме по ТКС, на бумаге по почте, а также представить лично или через представителя.

Порядок уведомления о начале и прекращении применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» изложен в письме ФНС от 26.12.2018 № СД-4-3/25577@.