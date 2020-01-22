Уголовка по итогам налоговых проверок: какова вероятность

Эпиграф к настоящей статье (подсмотрен на сайте УФНС по Республике Башкортостан):

«Любите свою Родину — платите налоги вовремя».

Не смешно!

А вот статистика или некоторые официальные и не очень показатели «работы» с налогоплательщиками за прошедшие периоды.

Рост числа проверок с участием органов полиции

Как утверждает газета «Учет. Налоги. Право от 10.09.2018 года «в первом полугодии 2017 года совместными были четверть проверок, в 2018 году — уже треть... 32% выездных налоговых проверок (ВНП) в первой половине 2018 года проходило с участием полицейских».Так в Ленинградской области и г. Петербурге выездных налоговых проверок с участием полиции в первом полугодии 2018 года прошло 83%, средние доначисления составили 71,2 млн рублей.В Москве 33% ВНП прошли с участием полиции. Средние доначисления составили 105 млн рублей.Более 50% ВНП с участием полиции были проведены также в Мурманске, Сыктывкаре, Перми, Ижевске, Ханты-Мансийске, Пензе, Астрахани, Ставрополе, Омске, Барнауле, Биробиджане.

Количество экономических преступлений (из доклада уполномоченного по защите прав предпринимателей Президенту в 2017 году):

2014 год — 212 316;

2015 год — 255 250;

2016 год — 260 065.

Количество арестованных по экономическим преступлениям:

2015 год — 6183;

2016 год — 6539;

2017 год — 6856.

Назначение наказания по ст. 199 ч.2 УК РФ (приговорено к...):

1% оправдано;

20% реально;

45% условно;

34% штраф.

Назначение наказания по статье 159 УК РФ (более «опасное» преступление по сравнению с налоговым, хотя и совершено в сфере экономической деятельности):

0,8% оправдано;

10,1% штраф;

49,4% условно;

37,6% реально.

Всего зарегистрировано компаний: 2 494 544 компаний.

Из зарегистрированных компаний количество реально действующих компаний составляет 1 078 923 (два и более работника).

Количество ежегодно выявляемых преступлений: 208 926.

Вероятность уголовного преследования каждого 20%.

1. этап — доследственная проверка. Зарегистрировано сообщений о преступлении: 208 926.

2. этап- предварительное расследование. Возбуждено дел: 54 773 (26%). Расследовано: 43 923 (80%).

3. этап — судебное разбирательство. Оправдано 175 (0,4%).

Отсюда делаем вывод о вероятности успеха защиты на разных стадиях уголовного преследования и отвечаем на вопрос, когда необходимо начинать свою защиту: доследственная проверка — 74%;

предварительная проверка — 20%;

суд — 0,4%.

Экономические преступления и «экономические статьи» в Уголовном кодексе РФ

ст. 159 УК РФ Мошенничество;

Ст. 199.1 УК РФ Неисполнение обязанностей налогового агента;

199.2 Сокрытие имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов;

ст. 198 УК РФ Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица;

ст. 199 УК РФ Уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций...;

ст. 199.3 УК РФ Уклонение страхователя — физического лица от уплаты страховых взносов;

ст. 199.4 УК РФ Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов;

и др. Об этом см. раздел 8 Уголовного кодекса РФ «Экономические преступления».

Что почитать по налоговым проверкам?

Об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога (сбора). Методические рекомендации. (Письмо ФНС России от 13.07.2017 года № ЕД-4-2/13650@ .)

От автора: указанное письмо — это совместное «детище» Следственного комитета РФ и Минфина РФ. Следственный комитет «просит» налоговый орган для облегчения своей работы в будущем «правильно» проводить налоговую проверку и устанавливать умышленную вину налогоплательщика.

Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 26 ноября 2019 года № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления»

Анализируйте и делайте выводы из всего вышесказанного. Старайтесь решать вопросы, связанные с налогами и уголовным преследованием заранее, а не по мере поступления. Найдите компетентных специалистов. Проведите обучение персонала, храните информацию удаленно, действуйте оперативно и сейчас.