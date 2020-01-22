Уголовка по итогам налоговых проверок: какова вероятность

Эпиграф к настоящей статье (подсмотрен на сайте УФНС по Республике Башкортостан):
«Любите свою Родину — платите налоги вовремя».
Не смешно!
А вот статистика или некоторые официальные и не очень показатели «работы» с налогоплательщиками за прошедшие периоды.
Рост числа проверок с участием органов полицииКак утверждает газета «Учет. Налоги. Право от 10.09.2018 года «в первом полугодии 2017 года совместными были четверть проверок, в 2018 году — уже треть... 32% выездных налоговых проверок (ВНП) в первой половине 2018 года проходило с участием полицейских».
Так в Ленинградской области и г. Петербурге выездных налоговых проверок с участием полиции в первом полугодии 2018 года прошло 83%, средние доначисления составили 71,2 млн рублей.
В Москве 33% ВНП прошли с участием полиции. Средние доначисления составили 105 млн рублей.
Более 50% ВНП с участием полиции были проведены также в Мурманске, Сыктывкаре, Перми, Ижевске, Ханты-Мансийске, Пензе, Астрахани, Ставрополе, Омске, Барнауле, Биробиджане.
Количество экономических преступлений (из доклада уполномоченного по защите прав предпринимателей Президенту в 2017 году):
- 2014 год — 212 316;
- 2015 год — 255 250;
- 2016 год — 260 065.
- 2015 год — 6183;
- 2016 год — 6539;
- 2017 год — 6856.
- 1% оправдано;
- 20% реально;
- 45% условно;
- 34% штраф.
- 0,8% оправдано;
- 10,1% штраф;
- 49,4% условно;
- 37,6% реально.
Всего зарегистрировано компаний: 2 494 544 компаний.Вероятность «успеха» предпринимателя при уголовном преследовании:
Из зарегистрированных компаний количество реально действующих компаний составляет 1 078 923 (два и более работника).
Количество ежегодно выявляемых преступлений: 208 926.
Вероятность уголовного преследования каждого 20%.
1. этап — доследственная проверка. Зарегистрировано сообщений о преступлении: 208 926.
2. этап- предварительное расследование. Возбуждено дел: 54 773 (26%). Расследовано: 43 923 (80%).
3. этап — судебное разбирательство. Оправдано 175 (0,4%).
Отсюда делаем вывод о вероятности успеха защиты на разных стадиях уголовного преследования и отвечаем на вопрос, когда необходимо начинать свою защиту:Экономические преступления и «экономические статьи» в Уголовном кодексе РФ
- доследственная проверка — 74%;
- предварительная проверка — 20%;
- суд — 0,4%.
- ст. 159 УК РФ Мошенничество;
- Ст. 199.1 УК РФ Неисполнение обязанностей налогового агента;
- 199.2 Сокрытие имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов;
- ст. 198 УК РФ Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица;
- ст. 199 УК РФ Уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций...;
- ст. 199.3 УК РФ Уклонение страхователя — физического лица от уплаты страховых взносов;
- ст. 199.4 УК РФ Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов;
- и др. Об этом см. раздел 8 Уголовного кодекса РФ «Экономические преступления».
Что почитать по налоговым проверкам?Об исследовании и доказывании фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм налога (сбора). Методические рекомендации. (Письмо ФНС России от 13.07.2017 года № ЕД-4-2/13650@.)
От автора: указанное письмо — это совместное «детище» Следственного комитета РФ и Минфина РФ. Следственный комитет «просит» налоговый орган для облегчения своей работы в будущем «правильно» проводить налоговую проверку и устанавливать умышленную вину налогоплательщика.
Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 26 ноября 2019 года № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления»
Анализируйте и делайте выводы из всего вышесказанного. Старайтесь решать вопросы, связанные с налогами и уголовным преследованием заранее, а не по мере поступления. Найдите компетентных специалистов. Проведите обучение персонала, храните информацию удаленно, действуйте оперативно и сейчас.