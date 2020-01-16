Четыре варианта борьбы с бедностью

Что важно знать

Вариант № 1

Выпадающие доходы регионов (НДФЛ идет в их бюджеты) при реализации этой схемы составят 1–1,5 трлн рублей, пояснила The Bell директор института «Центр развития» ВШЭ Наталья Акиндинова. Сами регионы не смогут компенсировать такие потери, а федеральному бюджету увеличить трансферты на такую сумму тоже будет проблематично. При таком подходе едва ли не единственный вариант компенсировать потери — увеличить ставку НДФЛ для всех до 15–16%, говорит Акиндинова. «Но в условиях, когда доходы граждан не растут в течение пяти лет, всерьез рассматривать возможность увеличения налогов — странно», — отмечает экономист.

Вариант № 2

Этот вариант кажется Акиндиновой более перспективным. Бедным это решение позволит сэкономить около 1500 рублей в месяц, подсчитала она. Обнуление налога также выведет их из-под внимания налоговых органов — это важно с учетом того, что у людей с низкими доходами часто бывают нерегулярные и случайные небольшие заработки, отмечает экономист. Людей с доходом свыше 1 млн рублей в месяц, для которых налоги вырастут, в стране не больше одного-двух десятков тысяч, оценивает она.

Если предположить, что все доходы малоимущих будут по-прежнему уходить в основном на потребление, такое решение, по оценке ВШЭ, может увеличить рост товарооборота на 0,5 п.п. в год, а доходы населения — на 0,2–0,3 п.п.

Вариант № 3

Вариант № 4

Правительство за последние годы несколько раз обещало не увеличивать налоговую нагрузку (это, впрочем, не помешало ему принять решение о росте НДС), но доходы россиян действительно падают или почти не растут — об этом Владимир Путин упоминает в каждом своем большом выступлении. Повышение НДФЛ будет мало способствовать борьбе с бедностью, единодушны эксперты, и больнее всего ударит по среднему классу, но за последние десять лет Россия и так потеряла почти пятую его часть, подсчитывали экономисты Альфа-банка.

Источник:The Bell