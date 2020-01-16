Четыре варианта борьбы с бедностью

Для россиян, которые зарабатывают больше прожиточного минимума, борьба с бедностью может обернуться ростом НДФЛ. The Bell разбирает варианты решения проблемы, которые обсуждаются в правительстве.
Что случилось
Электоральная передышка, позволившая Кремлю и правительству провести непопулярную пенсионную реформу, закончилась — настало время мер социальной поддержки. В «майском указе» 2018 года Владимир Путин пообещал к 2024 году снизить уровень бедности вдвое. Пока все наоборот — в 2018 году доля людей за чертой бедности (доход ниже прожиточного минимума) выросла — с 12,5% до 12,7% населения.
Главной мерой по борьбе с бедностью чиновники пока видят отмену НДФЛ для малоимущих. В прошлом году об этом много говорили глава ВТБ Андрей Костин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а к концу года заговорил и министр экономики Максим Орешкин. В декабре несколько федеральных чиновников рассказали «Ведомостям», что отмена НДФЛ для бедных активно обсуждается в правительстве и администрации президента — но сделать это не так просто.