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Четыре варианта борьбы с бедностью

Для россиян, которые зарабатывают больше прожиточного минимума, борьба с бедностью может обернуться ростом НДФЛ. The Bell разбирает варианты решения проблемы, которые обсуждаются в правительстве.

Что случилось

Электоральная передышка, позволившая Кремлю и правительству провести непопулярную пенсионную реформу, закончилась — настало время мер социальной поддержки. В «майском указе» 2018 года Владимир Путин пообещал к 2024 году снизить уровень бедности вдвое. Пока все наоборот — в 2018 году доля людей за чертой бедности (доход ниже прожиточного минимума) выросла — с 12,5% до 12,7% населения.

Главной мерой по борьбе с бедностью чиновники пока видят отмену НДФЛ для малоимущих. В прошлом году об этом много говорили глава ВТБ Андрей Костин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а к концу года заговорил и министр экономики Максим Орешкин. В декабре несколько федеральных чиновников рассказали «Ведомостям», что отмена НДФЛ для бедных активно обсуждается в правительстве и администрации президента — но сделать это не так просто.

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Что важно знать

В правительстве обсуждаются разные варианты налоговой реформы, отменяющей НДФЛ для людей, находящихся за чертой бедности. У всех вариантов общие цели — «продемонстрировать борьбу за социальную справедливость» и стимулировать платежеспособный спрос, отсутствие роста которого тормозит экономику. Но есть и общие проблемы — сложность администрирования льготы и вопрос о компенсации выпадающих бюджетных доходов.

Вариант № 1

Первый, самый радикальный вариант описали «Ведомости». Он предполагает введение вычета по НДФЛ для части дохода в размере 1,2–1,5 МРОТ для всех налогоплательщиков в стране. Этот вариант обсчитывали в Высшей школе экономики — и он получился очень дорогим, а окупить его можно будет, только повысив ставку НДФЛ для всех.

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Выпадающие доходы регионов (НДФЛ идет в их бюджеты) при реализации этой схемы составят 1–1,5 трлн рублей, пояснила The Bell директор института «Центр развития» ВШЭ Наталья Акиндинова. Сами регионы не смогут компенсировать такие потери, а федеральному бюджету увеличить трансферты на такую сумму тоже будет проблематично. При таком подходе едва ли не единственный вариант компенсировать потери — увеличить ставку НДФЛ для всех до 15–16%, говорит Акиндинова. «Но в условиях, когда доходы граждан не растут в течение пяти лет, всерьез рассматривать возможность увеличения налогов — странно», — отмечает экономист.

Вариант № 2

Второй вариант, который исследовала ВШЭ, — обнуление НДФЛ только для граждан, чьи месячные доходы не превышают те же 1,2–1,5 МРОТ, с возможным введением прогрессивной шкалы налога только для самых состоятельных — тех, чьи доходы превышают 1 млн рублей в месяц. Выпадающие доходы региональных бюджетов при этом составят около 150 млрд рублей — и это уже вполне подъемная сумма для федерального бюджета.

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Этот вариант кажется Акиндиновой более перспективным. Бедным это решение позволит сэкономить около 1500 рублей в месяц, подсчитала она. Обнуление налога также выведет их из-под внимания налоговых органов — это важно с учетом того, что у людей с низкими доходами часто бывают нерегулярные и случайные небольшие заработки, отмечает экономист. Людей с доходом свыше 1 млн рублей в месяц, для которых налоги вырастут, в стране не больше одного-двух десятков тысяч, оценивает она.

Если предположить, что все доходы малоимущих будут по-прежнему уходить в основном на потребление, такое решение, по оценке ВШЭ, может увеличить рост товарооборота на 0,5 п.п. в год, а доходы населения — на 0,2–0,3 п.п.

Вариант № 3

О существовании третьего варианта The Bell рассказал другой эксперт, знакомый с ходом обсуждения проблемы. Налоговые льготы малоимущим можно предоставлять по личному запросу — без повышения ставки налога для всех остальных, такой вариант рассматривался как компромиссный, говорит он. Если сделать вычеты по НДФЛ массовыми, администрировать их будет чрезвычайно сложно — а такое решение упростит процесс, говорит собеседник The Bell.

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Вариант № 4

Четвертый вариант — полностью отказаться от льгот по НДФЛ и оказывать помощь бедным в виде адресных субсидий. Его главный сторонник — глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который считает, что доходы малоимущих недостаточны для того, чтобы они почувствовали эффекты налогового вычета, а безработные его не почувствуют совсем.

Правительство за последние годы несколько раз обещало не увеличивать налоговую нагрузку (это, впрочем, не помешало ему принять решение о росте НДС), но доходы россиян действительно падают или почти не растут — об этом Владимир Путин упоминает в каждом своем большом выступлении. Повышение НДФЛ будет мало способствовать борьбе с бедностью, единодушны эксперты, и больнее всего ударит по среднему классу, но за последние десять лет Россия и так потеряла почти пятую его часть, подсчитывали экономисты Альфа-банка.

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Источник:The Bell

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