В озвученных Путиным методах повышения доходов населения есть один большой изъян. Мы начинаем строить опять совок

Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook делает выводы из послания президента Федеральному собранию.

В озвученных Путиным методах повышения ДОХОДОВ населения есть один большой изъян.

Оплата горячих обедов для школьников - это хорошо. Увеличение пособий за уходом за ребёнком для малоимущих - это хорошо. Дополнительный материнский капитал на ипотеку - хорошо.

Но это все касается только малоимущих, бедных. И то не всех, а только молодых родителей.

Помощь такому слою - социальная обязанность любого государства, но это не имеет отношение к понятию «роста доходов населения».

«Доходы» - это то, что человек зарабатывает, а не получает в виде социальной помощи, как малоимущий.

Только увеличение реальной ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ придаёт человеку ощущение роста его доходов и уверенности в завтрашнем дне.

А рост пособия для малоимущего лишь спасает его от нищеты, но не даёт уверенности, что завтра будет лучше.

Этот элемент - обязательный в нормальном обществе, но не достаточный, чтобы быть главным ориентиром для экономической социальной политики страны.

А Путин, в своё последнем Послании , обозначил только такие пути «роста доходов». По крайней мере, среди конкретных цифр и наказов новому Правительству были обозначены только эти.

Путин обшей фразой сказал, что нужно добиться цифры роста всей экономки большей, чем средне-мировой. Но это - очень общо, слишком не конкретно.

Целеполагание Президента продолжил и новый Премьер, Мишустин, в своём первом выступлении перед Думой.

Он тоже говорил, что его цель - построение справедливого «социального» государства. И он применит все, наработанные им в ФНС, методы ускорение и улучшения доставки социальной помощи населению.

Мы начинаем строить опять совок, где было ровно, но бедно.

Советский строй совершил великое социальное достижение - победил нищету. Действительно, в Советском Союзе не было нищих, люди не голодали. Это был великий социальный прорыв из бедной полу-голодной крестьянской России.

Но эти цели - вчерашний день. Это давно уже пройденная страница и не должно даже обсуждаться.

Мы давно должны ставить задачами рост доходов ВСЕГО населения, а не только пособий для бедных.

А вот об этом Путин ничего не сказал и, по-видимому, таких целей он не поставил пока и Мишустину.

Пока... помогаем только бедным..