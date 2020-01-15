«Ночной бухгалтер». Самое важное из послания Путина: референдум, выплаты и питание для детей, уголовка предпринимателям

Прослушали послание президента Федеральному собранию и сделали для вас дайджест.
Про детей
Пособие. Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет.
Но только для малообеспеченных.
Маткапитал. Путин пообещал выплату материнского капитала за первого ребенка.
Программа продлевается как минимум до конца 2026 года.
Про бизнес. Хорошее
Меньше уголовки. Путин предложил изменить статью об ОПГ для бизнеса.
Он внес в Госдуму поправки, которые убирают «размытые нормы в части уголовного законодательства в части так называемых экономических составов»:
Это означало, что под статью подпадали практически все сотрудники.
Больше льгот. Путин пообещал регионам компенсацию за инвестиционные льготы бизнесу.
Эта мера должна будет простимулировать региональные власти чаще предоставлять малому и среднему бизнесу эту льготу.
Про референдум
Путин объявил референдум по поправкам в Конституцию.
Новой Конституции России не будет. Однако президент предложил ряд поправок.
И еще
Интернет. Президент предложил запустить проект «Доступный интернет», который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
Медики. Их ждет новая система оплаты труда.
Ваша бессменная на своем посту редакция