Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Самое важное из послания Путина: референдум, выплаты и питание для детей, уголовка предпринимателям

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Прослушали послание президента Федеральному собранию и сделали для вас дайджест.

Про детей

Пособие. Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет.

Но только для малообеспеченных.

Маткапитал. Путин пообещал выплату материнского капитала за первого ребенка.

Программа продлевается как минимум до конца 2026 года.

 
Все ученики начальной школы с первого по четвертый классы должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием, заявил Владимир Путин.

Про бизнес. Хорошее

Меньше уголовки. Путин предложил изменить статью об ОПГ для бизнеса.

Он внес в Госдуму поправки, которые убирают «размытые нормы в части уголовного законодательства в части так называемых экономических составов»:

«Так предприниматели, неоднократно обращали внимание на 210 ст. УК РФ, по которой любая компания, чьи руководители нарушили закон могла квалифицироваться как организованное преступное сообщество», — заявил Путин.

Это означало, что под статью подпадали практически все сотрудники.

Больше льгот. Путин пообещал регионам компенсацию за инвестиционные льготы бизнесу.

Эта мера должна будет простимулировать региональные власти чаще предоставлять малому и среднему бизнесу эту льготу.

Про референдум

Путин объявил референдум по поправкам в Конституцию

Новой Конституции России не будет. Однако президент предложил ряд поправок.

И еще

Интернет. Президент предложил запустить проект «Доступный интернет», который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам. 

Медики. Их ждет новая система оплаты труда.

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