Распространён миф, что от неугодного бизнеса можно избавиться просто, без особых затрат и последствий.

Для этого достаточно, чтобы ИФНС признало общество недействующим.

Компания выводит активы, учредителем и директором ставят номинала, банковские счета закрываются, отчетность не сдается, игнорируется запись о недостоверности юридического адреса. Через некоторое время ИФНС принудительно исключает компанию из ЕГРЮЛ.

Плохая новость для руководства такой компании: долги можно взыскать как с генерального директора, так и с учредителя общества, которые действовали на момент возникновения долга.

Пунктом 3.1 ст.3 ФЗ об «ООО» предусмотрена субсидиарная ответственность контролирующих лиц при исключении общества из ЕГРЮЛ как недействующего.

Ответственность наступает не за долг, который возник по объективным причинам, а за намеренные действия контролирующих лиц, результатом которых стала невозможность исполнения обязательства.

Контролирующие лица: 1. Генеральный директор; 2. Управляющая организация; 3. Участники общества; 4. Конечный бенефициар (тот, кто определяет действия компании и дает обязательные для исполнения указания сотрудникам).

Чаще всего суды солидарно привлекают к субсидиарке генерального директора и учредителя с долей >50%.

Разберемся как это сделать.

Для привлечения к субсидиарной ответственности кредитору нужно доказать недобросовестность и неразумность поведения и уклонение контролирующих лиц от погашения долга (п.1,2 ст. 53.1 ГК РФ).

Доказывание этих обстоятельств объективно затруднено, поскольку:

неисполнение обязанностей представляет собой отрицательный факт (т.е. невозможно подтвердить обстоятельства которых не было);

контролирующие лица различными способами маскируют противоправность действий.

у кредитора нет всей информации о деятельности должника, ее получение возможно только с помощью судебных запросов.

Истец, с помощью косвенных доказательств, должен показать цепочку действий ответчика, из которых следует явный умысел на уклонение от погашения долга (вывод активов, отчуждение доли и назначение номинального директора, сокрытие имущества, создание условий для невозможности осуществления расчетов с кредиторами, введение в заблуждение).

Единого понимания, за какие действия можно привлечь к субсидиарке в судебной практике не сложилось.

В ряде случаев недобросовестным и неразумными признаются:

не сдача налоговой и бухгалтерской отчетности, т.е. доведение общества до состояния, когда оно не отвечает признакам действующего юрлица (№А40-148305/18, №А40-309572/2018, №А65-2073/2019, №А65-33303/2018, №А65-19296/2018, № А65-23799/2018);

ненаправление заявления о собственном банкротстве при наличии признаков неплатежеспособности (№А33-622/19);

непринятие мер для погашения долга (№А71-20472/2017, №А53-29729/17);

перевод бизнеса на номинального участника (руководителя) (№А65-765/2019).

суды требуют доказать противоправное поведение и причинно-следственную связь между действиями и возникшими у кредитора убытками.

Пассивное поведение ответчика в судебном разбирательстве не спасет от субсидиарной ответственности.

Если истец утверждает, что директор действовал недобросовестно и представил доказательства, свидетельствующие о наличии убытков юрлица, вызванных директором, такой директор пояснения относительно своих действий и указать на причины возникновения убытков (например, неблагоприятная рыночная конъюнктура, недобросовестность выбранного им контрагента, работника или представителя юридического лица, неправомерные действия третьих лиц, аварии, стихийные бедствия и иные события и т. п.) и представить соответствующие доказательства.

В случае отказа директора от дачи пояснений или их явной неполноты, если суд сочтет такое поведение директора недобросовестным (ст. 1 ГК РФ), бремя доказывания отсутствия нарушения обязанности действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно может быть возложено судом на директора. (п.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 №62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица»)

Указанные принципы применяются судами при рассмотрении заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.10.2019 г. по делу №А41-2077/2019, Постановление 3 ААС от 20.09.2019 по делу №А33-29973/2018).

Для освобождения от ответственности привлекаемое лицо должно доказать:

отсутствие своей вины;

разумность и добросовестность действий согласно обычным условиям гражданского оборота. что оно действовало согласно обычным условиям гражданского оборота

объективность причин возникновения долга

отсутствие определяющего влияния на решения компании.

Риски недоказанности указанных обстоятельств возлагаются на ответчика (Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 06.05.2019 №Ф02-887/2019 по делу №А33-16563/2018, Постановление 3 ААС от 26.09.2019 по делу № А33-622/2019 ).

Если контролирующее лицо намеренно довело компанию до ее ликвидации в административном порядке, то стоит инициировать подачу искового заявления и взыскать с недобросовестного бизнесмена долг.

Тезисы, которые помогут подготовиться к подаче иска и построить позицию по делу:

1. Положения п. 3.1 ст. 3 ФЗ об ООО определяют ответственность контролирующих лиц общества только в случае исключения его из ЕГРЮЛ как недействующего; 2. Срок исковой давности 3 года; 3. Поскольку спор носит экономический характер, то он подведомственен арбитражному суду (в данной статье рассматривается ситуация, когда кредитор – юрлицо); 4. Для привлечения к субсидиарной ответственности необходимо изначальное предъявление требований к первоначальному должнику (ст. 399 ГК РФ); 5. сключение из ЕГРЮЛ общества как недействующее презюмирует его отказ от возврата долга; 6. Обязательно соблюдение претензионного порядка, который подразумевает направление претензии не в адрес общества, а в адрес привлекаемых лиц. 7. Отсутствие судебного решения о взыскании долга не препятствует подаче заявления. 8. Суды хотят видеть явное отсутствие намерения у контролирующих лиц возвратить долг.

Доказательствами вывода активов могут быть признаны:

банковские выписки со счетов должника (оплата контрагентам, обязательства с которыми возникли намного позже, чем перед истцом, перевод денег на неподтвержденные расходы, выдача невозвратных займов);

документы, подтверждающие отчуждение имущества;

объяснения лиц из материалов уголовного дела или доследственной проверки;

материалы исполнительного производства, подтверждающие отсутствие имущества у должника (в случаях, когда долг возник в результате продажи должнику товара);

информация о судебных разбирательствах, как подтверждения факта непринятия мер по взысканию задолженности;

Доказательствами назначения номинального руководителя или участника могут быть признаны:

информация из регистрационного дела и соотношение дат возникновения задолженности с намерением выхода из состава общества и смены руководителя;

анализ деятельности компании с даты смены руководителя и участников общества;

информация о нахождении руководителя и учредителя в составе иных организаций, которые также исключены из ЕГРЮЛ как недействующие, что говорит о системности действий;

информация о проверке руководителя и учредителя на «массовость».

С учетом увеличения количества дел о привлечении контролирующих лиц к субсидиарке и легкости, с который суды рассматривают эти заявления, бросить компанию без последствий не получится.