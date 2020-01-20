Синтетический и аналитический учет зарплаты: инструкция для начинающих

Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда — это основные блоки системы оплаты труда работников, которые обеспечивают получение данных о начислениях, удержаниях и подлежащих суммах к выплате.

Нормативная база

Основным документом, которым регламентируется синтетический и аналитический учет расчетов, является план счетов бухучета, утвержденный приказом Минфина № 94н. На его основе формируется рабочий план счетов, учитывающий специфику деятельности организации.

Чтобы понять разницу между этими понятиями, обратимся к таблице.

Наименование Описание Нормативная база Синтетический учет Фиксация данных в обобщенном виде (осуществляется на счетах и в бухгалтерских регистрах) об имуществе, обязательствах и хозяйственных операциях. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Аналитический учет Фиксация данных на субсчетах и в регистрах бухгалтерского учета в разрезе отдельных видов имущества, обязательств и хозяйственных операций (детализирует данные синтетического учета).

Правовые основы начисления заработной платы

Оплачивать труд компания обязана каждому сотруднику, с которым заключен трудовой договор. В нем отражается размер зарплаты, график работы и иные особенности выполнения трудовых обязанностей. Уровень заработной платы зависит от квалификации, сложности и объема выполняемой работы, условий труда.

Каждое предприятие обязано организовать синтетический и аналитический учет заработной платы, позволяющий в понятной форме проанализировать:

· начисления индивидуально каждого работника;

· по видам начислений; по суммам начислений, удержаний, выплат и задолженностей.

Зарплата сотрудника, если он отработал месяц полностью, выплачивается не ниже установленного минимального размера оплаты труда (статьи 133, 133.1 ТК РФ.

Как учитывать зарплату

Планом счетов бухучета, чтобы организовать синтетический учет оплаты труда, предназначен счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».

По кредиту отражаем начисления, подлежащие выплате сотруднику в связи с выполнением трудовых обязанностей:

оклад, премии, надбавки (в корреспонденции со счетами затрат: 20, 23, 25, 26);

отпускные (в корреспонденции либо со счетом 96 (при создании резерва) либо аналогично отражению зарплаты);

оплата нетрудоспособности (в корреспонденции со счетом 69).

По дебету учитываем начисление удержаний из зарплаты сотрудников (алименты, удержания за излишне отгулянный отпуск при увольнении, прочие удержания по решениям исполнительных органов, работодателя или заявлению работника). Проводка следующая:

Дт 70 — Кт 73, 76

Сальдо отражает либо размер задолженности предприятия по перечислениям заработной платы, либо размер излишне перечисленного дохода сотруднику.

Синтетический и аналитический учеты оплаты труда предусматривают формирование следующих проводок:

Дебет Кредит Содержание операции 20, 23, 25, 26, 44 70 Начислена зарплата сотрудникам 96 70 Отражено начисление отпускных 69 70 Отражено начисление пособий по ВНиМ 70 68 Удержан НДФЛ 70 73, 76 Произведены иные удержания из оплаты труда сотрудников 70 50, 51 Заработная плата выплачена работникам организации

Зачем нужна аналитика при отражении оплаты труда

Возможность быстрого получения информации о состоянии расчетов с работниками по заработной плате должен обеспечить аналитический учет расчетов по оплате труда. Целесообразно организовать аналитику отдельно по каждому сотруднику, открыв на каждого лицевой счет.

Форма, в которую вносятся необходимые данные, разрабатывается и утверждается организацией самостоятельно. Также допустимо использовать форму Т-54, утвержденную Госкомстатом в постановлении № 1 от 05.01.2004.

Индивидуальные регистры подлежат хранению на протяжении 75 лет (п. 413 приказа Минкультуры № 558 от 25.08.2010).

В любом случае ведение лицевого счета сотрудника должно обеспечить получение в любой момент информации о начислениях, удержаниях и суммах, подлежащих выплате. Данные аналитических индивидуальных регистров используются для составления сводных регистров бухучета и для формирования расчетных листков.