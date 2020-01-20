Ох уж эти директора-собственники! Недельный обзор форума «Клерка»

В стране происходят странные события, а жизнь на форумах «Клерка» идет своим чередом. Предлагаем вам обзор самых интересных тем прошедшей недели.

Самая обсуждаемая тема недели «Спекуляция сотрудника больничными листами». Обсуждение матери-одиночки, злоупотребляющей (по мнению автора ветки) своим положением.

Что делать, если жалко отдавать в бюджет НДС с аванса, который будет возвращен в следующем квартале обсуждают в этой теме.

Как избежать ответственности за то, что не пробивали чеки на безнал от физлиц? Обсуждение в теме «Организация не поставила ККТ».

Зачем ФСС рассылает организациям письма про 2-НДФЛ пытаются угадать в теме «2-НДФЛ при прямых выплатах от ФСС».

Ох уж эти директора-собственники! Что делать бухгалтеру, если руководитель купил себе печь для строительства дома и оплатил корпоративной картой?

К сожалению, некоторые темы остались без ответа: