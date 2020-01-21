Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.

Ну вот и назван состав нового Правительства. Что можно сказать?...

Полный пшик…

При якобы «большом» обновлении состава Правительства, по сути вообще ничего не поменялось.

Начнем сверху.

Первым Вице-Премьером теперь стал Белоусов, а прошлый Первый Вице, Силуанов, остался просто министром финансов, каким и был. Но ведь это толком никак не отличается от того, что Белоусов был помощником по экономики при Президенте.

Белоусов и так определял базовые экономические принципы работы Правительства, теперь он это продолжит в статусе Первого Вице-Премьера.

Силуанов сохранил пост министра финансов, а значит суть макроэкономических принципов работы Правительства останется прежней. Можно было надеется, что в финансовую верхушку Правительства придет более активный макроэкономист, ратующий за про-активную государственную инвестиционную политику и кто не будет лезть в дела бизнеса. Но как раз Белоусов запомнился своими «инициативами» забрать у бизнеса излишки доходов, в тот момент, когда у самого Правительства неизрасходованный профицит бюджета.

Министром экономического развития стал молодой Решетников, он по-старше Орешкина, но не много, работал на уровне департаментов по экономике в региональных бюджетах (Москвы, Пермского края), но в разработке макроэкономических стратегий до сих пор замечен не был. Орешкин, может и был молод, но уже начинал вступать в полемику с министром финансов или с руководством ЦБ, а Решетникову еще предстоит в этих вопросах только разобраться. О чем собственно он должен спорить? Что доказывать?

В общем на верхнем финансовом уровне в Правительстве ничего не поменялось, а может и стало даже хуже.

Идем ниже, на уровень базовых инфраструктурных министерств, которые по идее и отвечают сегодня за все инвестиции в инфраструктуру и вообще за рост. Тут все ключевые портфели остались в прежних руках: Мантуров (Министерство промышленности и торговли), Патрушев (Мисельхоз), Новак (Минэнерго), Дитрих (Транспорт).

Может на уровне курирующих их Вице-Премьеров и поменялись лица, но ведь реализовывать все проекты будут именно эти люди, министры. Именно эти фигуры сегодня отвечают за новые стройки по линии федерального центра.

Ускорят ли свою работу старые министры, если у них просто поменялись курирующие Вице-Премьеры?

А ускорение в работе именно этих министерств – ключ к экономическому росту.

В социальном блоке Правительстве вроде бы прошли большие изменения, там поменялись почти все министры, но вот курирующий их Вице-Премьер, остался прежний – Голикова. У Голиковой были в подчинении одни министры, теперь, думаю по ее же предложениям, будут другие.Это многое поменяет?

Не думаю. Да, если и поменяет что-то, это сегодня не основное. Социальный блок отвечает за социальное обеспечение, а не за рост экономики. Возможно соцобеспечение станет теперь чуть более эффективным, но кардинально ничего не поменяется, т.к. руководитель прежний.

Я уж не говорю про силовой блок (Шойгу+Колокольцев) и МИД (Лавров), тут естественно все на своих местах. Все по-прежнему.

Странные обновления в науке и культуре.

За науку теперь будет отвечать бывший ректор из Тюмени. Не знал, что у нас в Тюмени, центр научной мысли. А за культуру, бывший заминистра, курировавшая кино, где тоже больших шедевров у нас давно не было.

В общем, пока, к сожалению… пшик…