В 2020 власти будут обучать женщин: чему и как

Власти решили поправить трудовое положение женщин, имеющих детей дошкольного возраста. Для этого с 2020 года действует федеральный национальный проект «Содействие занятости женщин». Рассказываем, какие возможности он предоставляет женщинам, имеющим малолетних детей.

Кто сможет пройти обучение

С 2020 года в рамках нацпроекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» будет организовано переобучение и повышение квалификации женщин 2-х категорий:

в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет;

имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости.

Виды обучения

Данное мероприятие предполагает возможность для женщины по направлению органов службы занятости выбрать один из вариантов, подходящих ей:

повысить свою квалификацию и вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место;

переобучиться по профессии, востребованной на рынке труда в регионе, чтобы найти работу, наиболее подходящую для совмещения с воспитанием ребенка.

Период обучения составит

Что даст обучение

Предполагается, что переобучение и повышение квалификации женщин с детьми:

будет способствовать повышению их конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной мобильности;

обеспечит возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями.

Сколько женщин обучат

Планируется, что организация переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, охватит:

в 2020-2021 гг. — 40 000 человек;

в 2022-2024 гг. — 50 000 человек.

В результате к 2024 году переобучение и повышение квалификации пройдут не менее 230 000 женщин с детьми.

Будет ли стипендия

Известно, что выплата стипендии предусмотрена только для женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости. Она составит минимальный размер оплаты труда, увеличенный на районный коэффициент.

Как было до 2020 года

В 2019 году и ранее профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, проходило в рамках полномочий органов исполнительной власти субъектов РФ за счет средств региональных бюджетов. Так, в 2017 году профобучение и дополнительное профессиональное образование получили 17,9 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу, а в 2018 году — 18,2 тыс. женщин.

Минтруд планирует, что поддержка из федерального бюджета позволит обучить в 2,5 раза больше женщин с детьми, чем до 2020 года.