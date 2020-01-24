Банк ошибся в вашу пользу? Ваши действия

Покупки по карте проходят, а деньги не списываются. Радуйтесь, вы стали обладателем «волшебного пластика»... или нет. Как случаются сбои в пользу клиентов и почему за них приходится расплачиваться?

«По полученной еще в прошлом году карте Совкомбанка сегодня перестали списываться средства. Т.е. вот совсем. Я не трачу пока много на всякий случай, вдруг прочухаются, но два последних похода в магазин прошли без изменений счета карты», — рассказала пользователь под ником Ammerman на форуме Банки.ру в начале января. По ее словам, СМС о покупке приходят, а сумма остатка по карте не уменьшается.

«Пробовала звонить в банк <...> сотрудник сказал, что со счетом все в порядке и никаких проблем по ведению и списаниям он не видит. Я, конечно, грешу на сбой компьютера, но хочется верить, что это какое-то чудо от банка рождественское. Ведь каждый же имеет право на чудо. Вот и я хочу!» — пишет клиентка банка.

Форумчане во мнениях разделились. Кто-то шутил о легендарном «неразменном рубле» и предлагал сдавать «волшебную карточку» в аренду, другие предупреждали, что банк свое вернет и может загнать счет в минус — так называемый технический овердрафт. «Вот мне так повезло, можно сказать, а что если наоборот случится и они просто так утекать начнут, тогда не до шуток будет», — ответила комментаторам Ammerman и с тех пор на форуме не появлялась. Связаться с ней для уточнения обстоятельств Банки.ру не удалось.

Причину сбоя в Совкомбанке не назвали, поскольку по сообщению на форуме не смогли идентифицировать клиента. «Теоретически сбой может быть в мобильном приложении на конкретном устройстве, так как подобных обращений к нам больше не поступало и аналогичных техсбоев нами зафиксировано не было. Будем ждать ответа от нашего клиента для прояснения ситуации», — прокомментировали в пресс-службе кредитной организации.

Подобная ситуация может быть вызвана техническим сбоем на стороне терминального оборудования магазина или банка, который предоставил это оборудование, или особенностями конкретной карты, допускает руководитель по работе с жалобами, обращениями и контролю качества банка «Ак Барс» Татьяна Королева. «Ничего бесплатного нет, и рано или поздно денежные средства с клиента спишут», — подчеркивает она.

Деньги свалились на голову

Подарки судьбы в виде внезапного пополнения счета случаются, но в большинстве случаев с ними потом приходится расставаться. «В такой организации, как банк, где большинство процессов завязано на работе программного обеспечения, конечно же, существует вероятность технического сбоя», — говорит директор департамента развития и эффективности розничной сети Росбанка Владимир Коробов. В любом случае, сбой системы будет обнаружен и исправлен банком, убеждена директор по сервису УБРиР Олеся Милкова.

Сбои в пользу клиентов бывают нескольких типов. Рассмотрим самые распространенные из них:

1. «Бесплатная покупка»

Как правило, в момент оплаты клиенту приходит СМС или уведомление о списании и изменении остатка на счете. При этом сумма покупки лишь «блокируется», реально списывается она только после поступления в банк платежных документов от магазина. «Сумма блокируется сроком до 32 дней. Если в это время финансовые документы в банк не поступили, то сумма остатка по счету увеличивается на сумму покупки, которая „как бы не прошла“. И получается, что клиент не заплатил за свою покупку», — объясняет Татьяна Королева. Однако рано или поздно, когда магазин пришлет документы для обработки в банк, эти средства будут списаны со счета карты, подчеркивает она.

2. Многократное зачисление средств на счет при пополнении или переводе

С подобным «новогодним чудом» столкнулись недавно клиенты Хоум Кредит Банка. В конце декабря у некоторых из них средства на счет зачислялись дважды. После новогодних праздников банк начал отзывать ошибочные платежи. В результате у тех, кто все деньги успел потратить, счета ушли в минус.

3. Сбой в работе банкомата

«Народный рейтинг» Банки.ру завален жалобами на то, что банкомат выдал сумму меньше списанной. Но и обратное случается. Банкомат может выдавать «лишние» деньги в результате технического сбоя или ошибки кассира. Например, если последний перепутал кассеты и загрузил банкноты другого номинала. В августе один из пользователей форума Банки.ру рассказывал, как банкомат несколько раз зачислил ему на счет средства, но сами купюры возвращал. После трех попыток карта пополнилась тройной суммой, а деньги остались на руках.

4. Ошибки при конвертации валют

В апреле 2015 года клиенты «Тинькофф» благодаря сбою могли продавать валюту банку дороже, чем они ее купили. В кредитной организации тогда отмечали, что операции проводились с использованием сторонних сервисов, поэтому возникла разница между курсом на день совершения операции и курсом на день финансовых расчетов. Спустя неделю Тинькофф Банк выявил проблему, пересчитал все обменные операции по правильному курсу и потребовал от клиентов вернуть разницу.

5. Ошибочный перевод

Деньги на счет могут прийти и по ошибке другого человека — например, если он неправильно ввел реквизиты счета или номер телефона. Здесь речь идет не о техническом сбое, а о человеческом факторе. Но и в таком случае деньги придется вернуть.

Сказать сейчас или молчать вечно?

Пришли вам деньги от невнимательного человека или счет пополнился из-за технического сбоя банковских систем — об этом нужно сообщить напрямую в свою кредитную организацию. Даже если речь идет об ошибочном переводе, отправитель которого сам вас разыскал и просит вернуть деньги. Самостоятельно возвращать средства небезопасно. В таком случае клиент может обратиться в свой банк с отказом от получения данного перевода, и тогда банк сможет вернуть средства отправителю, рассказывает исполнительный директор по развитию «Русского Стандарта» Елена Петрова.

«Важно указать, что вы не претендуете на данные денежные средства. Это поможет избежать попыток мошенников завладеть вашими деньгами и избежать проблем с законом», — советует руководитель юридической компании «Позиция права» Егор Редин. По его словам, заявление «прикрывает» получателя чужих денег от возможных негативных последствий и подтверждает, что он честно пытался вернуть деньги.

В то же время технически закон не обязывает сообщать в банк или куда-либо еще об ошибочных пополнениях счета, добавляет заместитель председателя коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Тимур Баязитов. «Сделать, скорее, обязывает совесть. Конечно, лицо, поступившись своей совестью, может распоряжаться этими средствами, но последствия могут быть», — предупреждает он.

Муки совести и боязнь последствий

«Я не советовала бы клиентам пользоваться средствами, происхождение которых им не понятно. Всегда пострадавшая сторона может обратиться в суд на незаконное обогащение и возврат средств, а также потребовать возмещения юридических расходов и морального вреда», — обращает внимание Татьяна Королева.

Если произошла техническая ошибка, банк свое вернет. Даже если клиент успел эти деньги потратить. Например, в случае с отменой двойного зачисления счет может уйти в минус. Фактически это кредит, и в некоторых случаях банки могут начислять на него проценты и пени. Судебная практика в подобных ситуациях неоднозначна. «Некоторые суды говорят, что банки не имеют права начислять проценты на овердрафт, если неосновательное обогащение было из-за ошибки банка. Другие суды говорят, что лицо, получив эти денежные средства и понимая условия кредитного договора, понимало, что банк может начислять на эти денежные средства проценты», — рассказывает Тимур Баязитов.

«Формально, когда денежные средства поступили на счет, они стали собственностью владельца банковского счета, и ими можно распоряжаться», — говорит адвокат, партнер «Юстерс» Антон Пуляев. Но если строго следовать букве закона, то ошибочно полученные денежные средства необходимо вернуть.

Если этого не сделать, то человек, ошибочно отправивший средства, или банк, требующий вернуть деньги, полученные в результате сбоя, могут подать против получателя гражданский иск о неосновательном обогащении. Тогда ответчику придется предоставить основания, по которым он получил средства. Если таковых не найдется, суд встанет на сторону истца и взыщет не только перечисленную ошибочно сумму, но и судебные издержки.