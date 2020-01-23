Как составить приказ о переходе на электронные трудовые книжки

Приказ о переходе на электронные трудовые книжки — один из важных документов, которые придется оформить отделу кадров в начале 2020 года. Образец приказа о введении электронных трудовых книжек представлен в нашей статье.

Трудовая книжка: бумажная или электронная?

С начала этого года все предприятия обязаны предложить своим работникам использовать трудовые книжки (ТК) в электронном виде. Теперь все сведения о работниках и их стаже будут храниться в электронных ресурсах ПФР (ч. 1 ст. 66.1 ТК РФ, ст. 3 закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ).

Работник в любой момент, используя личный кабинет ПФР или портал «Госуслуги», может получить выписку из своей трудовой или оформить пенсию без похода в Пенсионный фонд.

При этом если человек хочет, чтобы его трудовая велась на бумаге, он имеет на это право. Необходимо только написать соответствующее заявление:

Приказ об электронных трудовых книжках

До начала использования новых ТК работодатель должен сделать следующее:

1) В первые рабочие дни января составить приказ о введении электронных трудовых книжек:

2) До 01.07.2020 уведомить работников об изменениях, связанных с ТК, и о том, что у них есть выбор, как именно будут учитывать их трудовой стаж.

Работник, в свою очередь, пишет заявление, указывая работодателю свой выбор. Обратите внимание, что если работник не предоставит заявление до конца 2020 года, то работодатель продолжит вести трудовую в бумажном виде, в соответствии со ст. 66 ТК РФ.

С 2020 года работодатели сдают отчет по форме СЗВ-ТД за месяц, в котором работник выбрал вид ведения трудовой или совершил кадровые передвижения. Отчитываться необходимо до 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

Новые ТК входят в нашу жизнь уверенными шагами. При этом те, кто пока не уверен в их преимуществах, может написать соответствующее заявление и использовать бумажный вариант до окончания 2026 года. Предполагается, что с 2027 года бумажные ТК перестанут существовать вовсе.