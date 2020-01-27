Тема правомерности направления требований о предоставлении документов (информации) налоговым органом вне рамок проведения налоговых проверок, регламентированная п. 2 ст. 93.1 НК РФ широко представлена в литературе и судебной практике.

Это связано с сокращением в настоящее время выездных налоговых проверок при повышающейся роли налогового администрирования, в том числе посредством реализации такой формы налогового контроля как подтверждение действительности договорных отношений, достоверности сведений, содержащихся в них, посредством истребования информации (документов) у лиц, располагающих соответствующими документами (информацией) (абз. 2 п. 1 ст. 82 НК РФ, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.11.2018 по делу № А40-39237/2018, Письмо ФНС РФ от 14.10.2019 № СА-4-7/21065 «О направлении обзора правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, принятых в третьем квартале 2019 года по вопросам налогообложения»).

Несмотря на значительное количество материалов, при поступлении хозяйствующим субъектам соответствующих требований и при подготовке ответов зачастую возникают вопросы относительно правомерности представления тех либо иных документов, поскольку НК РФ не установлены четкие критерии видов истребуемых документов (информации).

Судебная практика исходит из того, что информация является более широким понятием, чем документ, к информации относятся любые сведения независимо от формы их представления, а документ - это материальный объект с зафиксированной на нем информацией, в том числе и в виде текста. В связи с чем, информация может быть получена, в том числе, путем представления документов, которые являются ее источником (Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 28.11.2013 по делу № А19-11124/2013).

Письмо ФНС России от 27.06.2017 № ЕД-4-2/12216@ «Об истребовании документов (информации) вне рамок налоговых проверок» запрещает произвольное истребование документов (информации) вне рамок проведения налоговых проверок, не обусловленных целями и задачами проводимого налоговыми органами налогового контроля, поскольку при решении вопроса об истребовании документов (информации) вне рамок проведения налоговых проверок необходимо исходить из принципов целесообразности, разумности и обоснованности.

Следовательно, учитывая отсутствие закрепления на законодательном уровне и в документах Минфина РФ (ФНС РФ) перечня истребуемых документов, налоговый орган требует у лиц ими располагающих, практически любые необходимые ему документы (информацию), кроме того, документы (информация) по п. 2 ст. 93.1 НК РФ налоговыми органами запрашивается и у обслуживающих Банков, поскольку «получение указанных документов (документов об открытии счетов, лицах, уполномоченных подписывать расчетные документы) обусловлено объективной необходимостью, так как указанные документы могут быть использованыналогоплательщика в случае возникновения в ходе проведения налоговой проверки необходимости назначения почерковедческой экспертизы» (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 17.09.2018 по делу № А60-62503/2017 ).

Приведенный в настоящей статье перечень документов – является обобщением как материалов судебной практики, так и поступающих в адрес хозяйствующих субъектов соответствующих требований и не является исчерпывающим:

Наименование документов (информации) Правомерность истребования, документов налоговым органом подтвержденная материалами судебной практики Деловая переписка Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21.05.2019 по делу № А70-9661/2018 Договоры, дополнительные соглашения Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 28.05.2018 по делу № А42-7751/2017 Спецификации, заявки на поставку товара, Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 05.04.2018 по делу № А50-23230/2017 Счета, счета - фактуры Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, журнал-ордер № 01 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.02.2019 по делу № А71-14251/2018 Расшифровки счетов (показателей) Указанные документы истребовались в рамках конкретных требований Платежные поручения Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 12.11.2018 по делу № А70-8627/2018 Акты о зачете взаимных требований Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.11.2018 по делу № А60-35586/2018 Акты сверки расчетов Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 28.07.2017 по делу № А19-22283/2016 Акты приемки работ (услуг) Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 22.03.2019 по делу № А38-8770/2018 Справки о стоимости Указанные документы истребовались в рамках конкретных требований Справки о выполненных работах Определение Верховного Суда РФ от 26.10.2017 № 302-КГ17-15714 по делу № А19-22283/2016 Сводный сметный расчет Ведомости учета движения денежных средств Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 23.08.2017 по делу № А27-4903/2017 Расчет процентов Товарно-транспортные накладные, товарные накладные Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 21.08.2019 по делу № А46-4917/2019 Универсальные передаточные документы - Путевые листы Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 01.08.2018 по делу № А76-34609/2017 Книга покупок Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 28.07.2017 по делу № А19-22283/2016 Книга продаж Товарные (кассовые) чеки Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.10.2017 по делу № А66-2724/2017 Расходные и приходные кассовые ордера Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.04.2015 по делу № А50-24114/2014 Оборотно-сальдовые ведомости Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.09.2018 по делу № А55-3967/2018 Ведомости аналитического учета по счетам Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 01.08.2018 по делу № А76-34609/2017 Карточки бухгалтерских счетов Сертификаты соответствия, технические паспорта Указанные документы истребовались в рамках конкретных требований Доверенности Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 22.03.2019 по делу № А38-8770/2018 Реестры владельцев ценных бумаг, эмитентом которых является акционерное общество за период Постановление Арбитражного суда Московского округа от 04.08.2016 по делу № А40-205181/2015 ФИО, должность, телефоны сотрудников, в обязанности которых входит поиск контрагентов, ведение переговоров Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 05.04.2018 по делу № А50-23230/2017 ФИО, телефоны сотрудников, осуществлявших доставку товара, наименование и регистрационные номера автотранспортных средств, сведения о маршрутах (пункты погрузки-разгрузки) Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 25.01.2017 по делу № А09-6454/2016 Информация о наличии транспортных средств в собственности либо аренде Копии трудовых договоров с дополнениями и изменениями за период, должностные инструкции, приказы о назначении и приказы о направлении работника в командировку за пределы РФ за период, документы, свидетельствующие о нахождении в командировке за пределами РФ. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.01.2018 по делу № А56-22139/2017 Нижеуказанные документы (информация) истребовались налоговым органом у обслуживающих Банков Договор банковского счета Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 16.04.2018 по делу № А42-3918/2017 Заявление на открытие банковского счета Сертификаты ключа подписи Карточки с образцами подписей и оттиска печати Объявление на взнос наличными Сведения об использовании Банком интернет-технологий - IP-адреса, с которых клиентом производилось направление платежных поручений, МАС и EXTIP-адреса по осуществлению доступа к системе «Банк Клиент», сведения о телефонном номере, который использовался клиентом для соединения с системой «Банк Клиент» Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 16.07.2018 по делу № А25-2985/2017 Акты приема-передачи программных и криптографических средств клиента Протокол соединения по клиенту Информация о лицах, имеющих право распоряжаться денежными средствами и о физических лицах, снимающих (обналичивающих) денежные средства с расчетных счетов Приказ о приеме работника на работу в отношении руководителя и лиц, имеющих права подписи в карточке с образцами подписей и оттиском печати Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 08.11.2018 по делу № А14-23645/2017 Карточки регистрации электронных ключей, доверенности, заявления на изготовление и получение электронных ключей ЭЦП Доверенности на лиц, представляющих в банке клиента

При этом судами ссылки банков на наличие охраняемой законом тайны не принимается, в связи с тем, что «возложение НК РФ на банки специальных обязанностей в связи с их особым статусом в системе безналичных расчетов не освобождает названные организации от выполнения иных обязанностей, которые предусмотрены НК РФ для всех организаций (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 28.05.2018 по делу № А60-47589/2017 ).

Таким образом, несмотря на открытый перечень документов, которые могут быть запрошены налоговым органом, в каждом конкретном случае необходимо проверять законность, целесообразность, разумность и обоснованность истребования документов (информации).

Содержание требования о предоставлении документов (информации) должно быть конкретным, исключающим возможность неоднозначного толкования при отсутствии чрезмерного количества запрошенных документов.

В нижеуказанных судебных актах, судами была принята позиция лиц, у которых документы (информация) были истребованы: