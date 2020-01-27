Тема правомерности направления требований о предоставлении документов (информации) налоговым органом вне рамок проведения налоговых проверок, регламентированная п. 2 ст. 93.1 НК РФ широко представлена в литературе и судебной практике.
Это связано с сокращением в настоящее время выездных налоговых проверок при повышающейся роли налогового администрирования, в том числе посредством реализации такой формы налогового контроля как подтверждение действительности договорных отношений, достоверности сведений, содержащихся в них, посредством истребования информации (документов) у лиц, располагающих соответствующими документами (информацией) (абз. 2 п. 1 ст. 82 НК РФ, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.11.2018 по делу № А40-39237/2018, Письмо ФНС РФ от 14.10.2019 № СА-4-7/21065 «О направлении обзора правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, принятых в третьем квартале 2019 года по вопросам налогообложения»).
Несмотря на значительное количество материалов, при поступлении хозяйствующим субъектам соответствующих требований и при подготовке ответов зачастую возникают вопросы относительно правомерности представления тех либо иных документов, поскольку НК РФ не установлены четкие критерии видов истребуемых документов (информации).
Судебная практика исходит из того, что информация является более широким понятием, чем документ, к информации относятся любые сведения независимо от формы их представления, а документ - это материальный объект с зафиксированной на нем информацией, в том числе и в виде текста. В связи с чем, информация может быть получена, в том числе, путем представления документов, которые являются ее источником (Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 28.11.2013 по делу № А19-11124/2013).
Письмо ФНС России от 27.06.2017 № ЕД-4-2/12216@ «Об истребовании документов (информации) вне рамок налоговых проверок» запрещает произвольное истребование документов (информации) вне рамок проведения налоговых проверок, не обусловленных целями и задачами проводимого налоговыми органами налогового контроля, поскольку при решении вопроса об истребовании документов (информации) вне рамок проведения налоговых проверок необходимо исходить из принципов целесообразности, разумности и обоснованности.
А60-62503/2017).
№ А60-47589/2017).
Приведенный в настоящей статье перечень документов – является обобщением как материалов судебной практики, так и поступающих в адрес хозяйствующих субъектов соответствующих требований и не является исчерпывающим:
Наименование документов
(информации)
Правомерность истребования, документов налоговым органом подтвержденная материалами судебной практики
Деловая переписка
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21.05.2019 по делу № А70-9661/2018
Договоры, дополнительные соглашения
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 28.05.2018 по делу № А42-7751/2017
Спецификации, заявки на поставку товара,
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 05.04.2018 по делу № А50-23230/2017
Счета, счета - фактуры
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, журнал-ордер № 01
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.02.2019 по делу № А71-14251/2018
Расшифровки счетов (показателей)
Указанные документы истребовались в рамках конкретных требований
Платежные поручения
Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 12.11.2018 по делу № А70-8627/2018
Акты о зачете взаимных требований
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.11.2018 по делу № А60-35586/2018
Акты сверки расчетов
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 28.07.2017 по делу № А19-22283/2016
Акты приемки работ (услуг)
Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 22.03.2019 по делу № А38-8770/2018
Справки о стоимости
Указанные документы истребовались в рамках конкретных требований
Справки о выполненных работах
Определение Верховного Суда РФ от 26.10.2017 № 302-КГ17-15714 по делу № А19-22283/2016
Сводный сметный расчет
Ведомости учета движения денежных средств
Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 23.08.2017 по делу № А27-4903/2017
Расчет процентов
Товарно-транспортные накладные, товарные накладные
Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 21.08.2019 по делу № А46-4917/2019
Универсальные передаточные документы
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Путевые листы
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 01.08.2018 по делу № А76-34609/2017
Книга покупок
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 28.07.2017 по делу № А19-22283/2016
Книга продаж
Товарные (кассовые) чеки
Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.10.2017 по делу № А66-2724/2017
Расходные и приходные кассовые ордера
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.04.2015 по делу № А50-24114/2014
Оборотно-сальдовые ведомости
Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.09.2018 по делу № А55-3967/2018
Ведомости аналитического учета по счетам
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 01.08.2018 по делу № А76-34609/2017
Карточки бухгалтерских счетов
Сертификаты соответствия, технические паспорта
Указанные документы истребовались в рамках конкретных требований
Доверенности
Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 22.03.2019 по делу № А38-8770/2018
Реестры владельцев ценных бумаг, эмитентом которых является акционерное общество за период
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 04.08.2016 по делу № А40-205181/2015
ФИО, должность, телефоны сотрудников, в обязанности которых входит поиск контрагентов, ведение переговоров
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 05.04.2018 по делу № А50-23230/2017
ФИО, телефоны сотрудников, осуществлявших доставку товара, наименование и регистрационные номера автотранспортных средств, сведения о маршрутах (пункты погрузки-разгрузки)
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 25.01.2017 по делу № А09-6454/2016
Информация о наличии транспортных средств в собственности либо аренде
Копии трудовых договоров с дополнениями и изменениями за период, должностные инструкции, приказы о назначении и приказы о направлении работника в командировку за пределы РФ за период, документы, свидетельствующие о нахождении в командировке за пределами РФ.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.01.2018 по делу № А56-22139/2017
Нижеуказанные документы (информация) истребовались налоговым органом у обслуживающих Банков
Договор банковского счета
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 16.04.2018 по делу № А42-3918/2017
Заявление на открытие банковского счета
Сертификаты ключа подписи
Карточки с образцами подписей и оттиска печати
Объявление на взнос наличными
Сведения об использовании Банком интернет-технологий - IP-адреса, с которых клиентом производилось направление платежных поручений, МАС и EXTIP-адреса по осуществлению доступа к системе «Банк Клиент», сведения о телефонном номере, который использовался клиентом для соединения с системой «Банк Клиент»
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 16.07.2018 по делу № А25-2985/2017
Акты приема-передачи программных и криптографических средств клиента
Протокол соединения по клиенту
Информация о лицах, имеющих право распоряжаться денежными средствами и о физических лицах, снимающих (обналичивающих) денежные средства с расчетных счетов
Приказ о приеме работника на работу в отношении руководителя и лиц, имеющих права подписи в карточке с образцами подписей и оттиском печати
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 08.11.2018 по делу № А14-23645/2017
Карточки регистрации электронных ключей, доверенности, заявления на изготовление и получение электронных ключей ЭЦП
Доверенности на лиц, представляющих в банке клиента
Таким образом, несмотря на открытый перечень документов, которые могут быть запрошены налоговым органом, в каждом конкретном случае необходимо проверять законность, целесообразность, разумность и обоснованность истребования документов (информации).
Содержание требования о предоставлении документов (информации) должно быть конкретным, исключающим возможность неоднозначного толкования при отсутствии чрезмерного количества запрошенных документов.
В нижеуказанных судебных актах, судами была принята позиция лиц, у которых документы (информация) были истребованы:
Основания для отказа лицом, получившим требование в предоставлении налоговому органу документов (информации)
Правомерность отказа в предоставлении документов (информации) получателем требования налоговому органу, подтвержденная материалами судебной практики и/или разъяснениями ФНС
Требование не содержит информации относительно правильности исчисления и уплаты налогоплательщиком налогов
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 18.10.2018 по делу № А47-14049/2017
Налоговым органом истребованы аналитические справки, отчеты
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.06.2017 по делу № А40-247282/16, п. 4 Письма ФНС РФ от 13.09.2012 № АС-4-2/15309@ «О налоговых проверках»
Не указаны основания для истребования документов (из направленного налоговым органом требования не следовало, что документы истребуются им в рамках проведения налоговой проверки)
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 19.09.2018 по делу № А17-9516/2017, Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 13.06.2017 по делу № А27-12323/2016
Не возможно идентифицировать документы (информацию), которую необходимо представить лицу налоговому органу
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 21.02.2018 по делу № А19-5080/2017
Перечень документов, носит неконкретный, обобщающий характер, из которого нельзя установить, в каком количестве и что непосредственно было истребовано налоговым органом. В требовании отсутствуют наименования и реквизиты истребуемых документов, не расшифрован состав «полученных и выданных счетов-фактур», «договоров», «актов выполненных работ», «товарно-транспортных накладных»; «контрактов на поставку импортируемых товаров», «грузовых таможенных деклараций», «платежных документов».
Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.03.2009 по делу № А55-17265/2008
Документы истребованы не по конкретной сделке, а по всем сделкам с контрагентом за три года
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 24.04.2017 по делу № А14-14883/2015
Не обозначены идентификационные признаки конкретной сделки, в отношении которой истребуется информация
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 03.02.2017 по делу № А75-6717/2016, Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 21.03.2017 по делу № А51-14515/2016
Требование не содержит информации в отношении какого конкретно контрагента налоговый орган истребует документы
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 30.04.2019 по делу № А40-211149/2018
Запрашиваемые документы не имеют отношения к предмету проверки банка, поскольку не содержат информации относительно правильности исчисления и уплаты ООО земельного налога, транспортного налога, налога на имущество организаций и НДФЛ, из содержания требования не следует, что оно выставлено для представления конкретных документов по сделкам, и в отношении лица по которому проводится налоговая проверка.
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 18.10.2018 по делу № А47-14049/2017
Налоговым органом не представлено доказательств наличия истребуемых документов у ИП, который в устной форме давал пояснения об отсутствии у него хозяйственных отношений с проверяемым налогоплательщиком
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 08.06.2018 по делу № А12-34808/2017