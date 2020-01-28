Как открыть счет в иностранном банке: инструкция к действиям

Многие наши соотечественники с постсоветского пространства, невзирая на ужесточившееся валютное регулирование и наложение ограничений на использование зарубежных банковских счетов, все еще стремятся работать через иностранные банки.

С одной стороны, это объясняется желанием минимизировать риски, а значит диверсифицировать портфель активов, таким образом, чтобы не хранить денежные средства исключительно в отечественных финансово-кредитных организациях.

С другой стороны, — предпочтение открывать зарубежные счета связано из соображений удобства взаиморасчетов с местными резидентами.

При подборе оптимальной банковской опции клиенту, как правило, необходимо заранее понимать назначение зарубежного счета.

Если планируется осуществление финансово-хозяйственной деятельности, то открываетсяна компанию, в то время, как счет для физического лица может быть открыт только для личных общебытовых нужд.

Открывая корпоративный счет, необходимо отталкиваться от юрисдикции, в которой зарегистрирована компания.

Прохождение AML (Anti Money Laundering, противодействие отмыванию доходов, полученным незаконным путем) и KYC (Know Your Customer — «знай своего клиента») процедур в отношении иностранных юридических лиц сравнительно более простая задача, чего нельзя сказать о компаниях, зарегистрированных в странах СНГ.

Обусловлено это требованиями иностранных банков к резидентности компаний, к cфере их деятельности, а также к профилю бенефициаров и директоров данных структур.

Как правило, в начале процедуры комплаенса при открытии корпоративного счета банк требует сканы уставных документов компании. Определенные банки принимают только апостилированные документы. Вместе с уставными документами компании запрашиваются паспорта бенефициаров/директоров компании, подтверждение места их проживания (например, счет за коммунальные услуги), а также краткое CV (резюме).

Более крупные и респектабельные банки могут выборочно запрашивать аудированную отчетность по компании, информацию по аффилированным обществам, контракты с контрагентами, подтверждение реального присутствия (офис и сотрудники) в стране регистрации юридического лица, а также разрешительные документы, если деятельность компании подпадает под соответствующее лицензирование.

Сроки рассмотрения документов могут варьироваться в зависимости от их полноты и соответствия требованиям банка.

Как правило, рассмотрение занимает 2-4 недели. Если отталкиваться от европейских банков, то подавляющее их большинство открывает счета только после финального собеседования с подписантом по корпоративному счету.

В большинстве случаев по сложившейся практике данным лицом является генеральный директор.После успешно пройденного интервью подписант получает ключи доступа от расчетного счета. Ключи доступа могут генерироваться по средствам различных устройств. Некоторые банки могут предоставлять клиенту Digipass (токен с регулярно меняющимся кодом), другие используют SMS уведомления, третьи работают через специальное банковское приложение, установленное на смартфоне пользователя.

Процедура по открытию счета для физического лица по времени, как правило, занимает более скоромные сроки, чем открытие корпоративного счета.

В рамках банковского комплаенса запрашиваются паспорт физического лица, подтверждение места проживания, выписки по текущим счетам, а также документы, подтверждающие источник происхождения средств.

Некоторый крупные банки в той же Швейцарии, Великобритании, Германии могут предъявлять требования по внесению активационных депозитов, которые впоследствии замораживаются банком. Как правило, средства для внесения активационного депозита должны быть переведены с другого личного счета клиента.

Если клиенту требуется более оперативное рассмотрение с меньшими затратами на открытие счета и последующее его обслуживание, он может рассмотреть платежные системы. С учетом современных реалий такие платежные системы, как Revolut, ePayments, Bilderlings, Payoneer и т.д. привлекают всё большую аудиторию клиентов за счет более гибких и эффективных финансовых инструментов, более быстрого процессинга и возможности работать с большим количеством валют через прямой IBAN. Ежемесячное обслуживание счета в платежной системе, как правило, 1,5 — 3 раза дешевле чем в стандартном среднеевропейском банке. Однозначным преимуществом платежной системы является ее гибкость при работе с высоко рисковой деятельностью такой, как брокерская, инвестиционная и крипто.

Если рассмотреть европейские страны, которые все еще могут открывать счета для иностранных резидентов, следует выделить Швейцарию, Лихтенштейн, Польшу и Литву.