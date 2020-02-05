Бесплатное лечение пенсионеров и штраф за остекленные балконы: что обсуждают люди

Сделали обзор самых интересных материалов, которые мы на прошлой неделе разместили на нашем канале в «Яндекс.Дзен».

Балконы

Самой популярной темой прошлой недели стало введение штрафов за балконные рамы

С 11 января 2020 в Санкт-Петербурге вступила в силу норма закона, позволяющая штрафовать владельцев незаконно застекленных балконов, даже если работы были проведены десятки лет назад.

Под угрозой петербуржцы, которые живут в квартире с застекленным в советские годы балконом или нестандартными оконными рамами, оставленными в наследство предыдущим собственником.

Штраф для физлиц составит от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

В комментариях — буря эмоций. Люди отмечают, что если балконы не стеклить, то они просто разрушатся от снега и дождя.

Вот что пишут читатели:

Это несправедливо. Функционал всегда и во всём должен быть важнее эстетической составляющей: тёплый закрытый балкон жильцу важнее, чем выбивание из единого стиля по части фасада. То же касается и парковок на газонах, и кондиционеров. Ну не приспособлены старые многоэтажки и их окружение под изменившиеся реалии, что поделать?

Впрочем, есть и альтернативное мнение:

В советское время, в домах расположенных фасадом на центральную улицу города, запрещалось даже белье сушить на балконе выше уровня перил. Буквально в течении часа-двух в дверь уже звонил молодой мужчина в сером костюме и настоятельно рекомендовал убрать предметы портящие внешний вид. Как бы не было, я с этим очень даже согласен. Разномастное остекление из 90-х вызывает лишь досаду.

Лечение пенсионеров

Также на минувшей неделе читатели активно обсуждали недавнее законодательное новшество о вовлечении частной медицины в процесс оказания медико-социальных услуг пенсионерам

Речь идет о гражданах в возрасте от 65 лет.

В эксперименте участвуют 18 регионов: Алтайский, Камчатский, Ставропольский края, Республики Татарстан, Мордовия, Бурятия, Волгоградская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Новгородская, Рязанская, Воронежская, Тульская, Новосибирская, Тамбовская, Тюменская области, г. Москва.

Частные медики будут навещать пенсионеров на дому.

Комментируя это нововведение, люди сетуют, что их регион не вошел в список, а также вопрошают: «А до 65 это что, не пенсионеры что ли?».

При этом некоторые граждане скептически отнесли к такому эксперименту.

В бесплатных вылечили, теперь и в платных бесплатно так же полечат... — пишут в комментариях

Страховые взносы для пенсионеров

Инициатива была опубликована на сайте РОИ.

Народ в комментариях одобряет это предложение. Вот что пишут:

Совершенно верно — я работаю уже больше 15 лет после назначения пенсии, и фактически сама себе её выплачиваю, при стаже работы 50 лет. И почему я должна кого-то содержать на свои многолетние взносы?

Вооооот, наконец-то! Плачу из своего кармана 36 тыс., а получаю 200 рублей. На фига мне это? И логично бы не пересчитывать и не брать.

Впрочем, предложения об освобождении ИП-пенсионеров от страховых взносов уже неоднократно поступали в Минфин. Однако там эту идею не поддерживают.

В письме № 03-15-05/92122 от 27.11.2019 Минфин отметил, что отмена обязанности по уплате страховых взносов ИП — пенсионеров может привести к злоупотреблениям по перерегистрации предпринимательской деятельности на таких лиц, что, с одной стороны, негативно отразится на собираемости страховых взносов и сбалансированности бюджетной системы РФ, а с другой стороны, приведет к утрате адресного подхода при предоставлении такой преференции.