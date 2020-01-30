Новые нормы работы и отдыха водителей в 2020 году

Правительство России выпустило Постановление от 20.12.2019 № 1733 «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации».
В чём суть документа?В ПДД закреплено время управления транспортным средством и отдыха от управления, в частности установлены временные периоды, в течение которых водитель должен делать перерыв, а также использовать ежедневный и еженедельный отдых.
Для чего были внесены эти поправки?Поправки позволят повысить безопасность дорожного движения за счёт снижения аварийности на дорогах, причиной которой является усталость водителя, будут способствовать дальнейшему развитию систем дистанционного автоматизированного контроля за превышением норм времени управления транспортным средством и обязательным использованием времени отдыха от управления транспортным средством.
Кого затронули новшества?Изменения консулись тех, кто эксплуатирует автобусы или грузовики с максимально разрешённой массой более 3,5 т.
Как часто водителям нужно делать перерывы?
Водители могут находиться в пути непрерывно не более 4 часов 30 минут.
Далее им необходимо сделать перерыв для отдыха (минимум 45 минут). Указанный перерыв для отдыха может быть разделён на 2 части или более, первая из которых должна составлять не менее 15 минут, а последняя — не менее 30 минут.
Какие установлены требования к рабочему времени водителей?Установлено, что в сутки за рулём разрешено проводить не более 9 часов. Можно увеличивать это время до 10 часов, но не чаще двух раз в неделю. Суммарно период вождения не должен превышать 56 часов в неделю и 90 часов за 2 недели. Получается, если одну неделю водитель работает по максимуму, то следующую — не более 34 часов.
Получается, что если водитель пробудет за рулём по максимуму, он должен взять и остановиться?Не обязательно, поправками уточняется, что при достижении предельного времени управления транспортным средством и при отсутствии места стоянки для отдыха водитель вправе увеличить период управления транспортным средством на время, необходимое для движения с соблюдением необходимых мер предосторожности до ближайшего места стоянки для отдыха. Для поиска места разрешено продлить время непрерывного вождения максимум на час. В сутки затратить на это можно не более двух часов.
Какие нормы отдыха водителей установлены?Отдыхать от управления ТС водитель должен непрерывно не менее 11 часов в течение суток (ежедневный отдых). Этот срок может быть сокращён до 9 часов, но не более 3 раз в течение шести 24-часовых периодов с момента завершения еженедельного отдыха.
Выходной должен длиться не менее 45 часов (еженедельный отдых). Допускается сокращение этого времени до 24 часов, но не более одного раза в течение 2 подряд календарных недель. Разница времени, на которую сокращён еженедельный отдых, должна быть компенсирована в течение следующих трёх недель.