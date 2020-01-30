Новые нормы работы и отдыха водителей в 2020 году

Правительство России выпустило Постановление от 20.12.2019 № 1733 «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации».

В чём суть документа?

В ПДД закреплено время управления транспортным средством и отдыха от управления, в частности установлены временные периоды, в течение которых водитель должен делать перерыв, а также использовать ежедневный и еженедельный отдых.

Для чего были внесены эти поправки?

Поправки позволят повысить безопасность дорожного движения за счёт снижения аварийности на дорогах, причиной которой является усталость водителя, будут способствовать дальнейшему развитию систем дистанционного автоматизированного контроля за превышением норм времени управления транспортным средством и обязательным использованием времени отдыха от управления транспортным средством.

Кого затронули новшества?

Изменения консулись тех, кто эксплуатирует автобусы или грузовики с максимально разрешённой

Как часто водителям нужно делать перерывы?

Водители могут находиться в пути непрерывно не более 4 часов 30 минут. Далее им необходимо сделать перерыв для отдыха (минимум 45 минут). Указанный перерыв для отдыха может быть разделён на 2 части или более, первая из которых должна составлять не менее 15 минут, а последняя — не менее 30 минут.

Какие установлены требования к рабочему времени водителей?

Установлено, что в сутки за рулём разрешено проводитьМожно увеличивать это время, но не чаще двух раз в неделю. Суммарно период вождения не должен превышатьПолучается, если одну неделю водитель работает по максимуму, то следующую —

Получается, что если водитель пробудет за рулём по максимуму, он должен взять и остановиться?

Не обязательно, поправками уточняется, что при достижении предельного времени управления транспортным средством и при отсутствии места стоянки для отдыха водитель вправе увеличить период управления транспортным средством на время, необходимое для движения с соблюдением необходимых мер предосторожности до ближайшего места стоянки для отдыха. Для поиска места разрешено продлить время непрерывного вождения максимум на час. В сутки затратить на это можно не более двух часов.

Какие нормы отдыха водителей установлены?

Отдыхать от управления ТС водитель должен непрерывно не менее 11 часов в течение суток (ежедневный отдых). Этот срок может быть сокращён до 9 часов, но не более 3 раз в течение шести 24-часовых периодов с момента завершения еженедельного отдыха.

Выходной должен длиться не менее 45 часов (еженедельный отдых). Допускается сокращение этого времени до 24 часов, но не более одного раза в течение 2 подряд календарных недель. Разница времени, на которую сокращён еженедельный отдых, должна быть компенсирована в течение следующих трёх недель.

Как будет контролироваться соблюдение этих норм?

Для контроля исполнения новых правил будут использоваться тахографы — с 1 ноября 2019 года их установка является обязательной для автобусов и грузовиков (поправки в Федеральный закон № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»). Правом проверять показания тахографов наделены ГИБДД и Ространснадзор: инспекторы могут останавливать любые грузовики и автобусы и считывать информацию с приборов.

Предусмотрена ли ответственность за несоблюдение режима труда и отдыха?

Да, нарушившие режим водители в соответствии с ч. 3 ст. 11.23 КоАП РФ подвергаются штрафу от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей. С 1 ноября 2019 могут оштрафовать юрлиц и должностных лиц в случае, если правонарушение совершено в результате фактического установления ими для водителей времени управления транспортным средством и отдыха с несоблюдением требований законодательства. Для должностных лиц штраф от 7 тыс. до 10 тыс. рублей, а для юрлиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

Когда Постановление вступает в силу?

Документ вступил в силу 1 января 2020 года.