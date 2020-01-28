Как получить в ФСС справку 2-НДФЛ

В регионах с пилотным проектом, где пособия по временной нетрудоспособности напрямую выплачивает ФСС, справки 2-НДФЛ по этим выплатам также выдает ФСС.

В отделении фонда по Ямало-Ненецкому округу подробно рассказали, как можно заказать справку.

1. Каким образом можно подать заявление на получение справки о доходах (произведенных выплатах) в ФСС?

На сегодняшний день заявление можно подать двумя способами:

— путем обращения в региональное отделение ФСС РФ (лично, через уполномоченное лицо или путем направления заявления почтой);

— онлайн через личный кабинет застрахованного гражданина.

По обращениям, направленным иными способами без приложения надлежащим образом оформленного заявления с личной подписью (через электронную почту, форму обратной связи на сайте регионального отделения или ФСС РФ и т.д.), выдача указанных справок НЕВОЗМОЖНА!

2. Какие документы необходимы при обращении за справкой в региональное отделение ФСС лично?

Для этого вам необходимо заполнить заявление, а также предъявить специалисту регионального отделения документ, удостоверяющий личность.

При обращении с заявлением через уполномоченного представителя необходимо будет предъявить паспорт уполномоченного представителя и доверенность (заверить ее может нотариус или ваш работодатель).

3. Как заказать справку онлайн?

Главное условие: вы должны быть авторизованным пользователем портала Госуслуг. В этом случае вы сможете направить обращение на выдачу справки через Личный кабинет застрахованного: https://lk.fss.ru/.

На сайте регионального отделения ФСС РФ выбрать иконку «Кабинет застрахованного».

Зайти в личный кабинет Застрахованного https://lk.fss.ru/

Вход в кабинет осуществляется в зависимости от способа его регистрации на портале Государственных услуг, в настоящем примере показана регистрация по СНИЛС. Выбрать способ регистрации можно в нижней части страницы, пользователю доступна регистрация по СНИЛС, номеру телефона или адресу электронной почты

3.1. Для того, чтобы распечатать Лист нетрудоспособности, необходимо нажать на строчку .

Распечатать

3.2. Для того, чтобы получить Справку в ФСС о доходах и суммах налога физического лица (2-НДФЛ). В разделе «Подать запрос» жмите «Создать».

В Шаге 1 укажите способ получения ответа: только в Личный кабинет или по почте. Жмите «Далее».

Важно: получение ответа по e-mail в данном случае НЕВОЗМОЖНО (см. вопрос 6)! В случае выбора этого варианта справка будет направлена в Личный кабинет или по почте.

В Шаге 2 заполнить реквизиты заявления:

В тексте обращения необходимо указать следующую информацию:

— вид справки: справка о произведенных выплатах/о доходах и суммах налога физического лица (2-НДФЛ);

— период, за который необходима справка: 01.01.2018-31.12.2018 г./2018 г.;

— количество экземпляров справки (например, 2 экземпляра);

— полный почтовый адрес с указанием индекса (при необходимости отправки почтовым отправлением).

После заполнения всех полей жмите «Далее».

В Шаге 3 при наличии документов, загрузить их, затем «Сохранить». После заполнения всех полей запрос сохранится в статусе «Черновик». Нажмите кнопку «Отправить».

4. Через сколько дней я получу справку?

При запросе справки одним из указанных способов справка будет подготовленарабочих дней и направлена удобным способом (почтой или в личный кабинет).

5. Сколько справок мне дадут, если в течение года я получал разные пособия от ФСС или несколько раз ходил на больничный?

Сведения о доходах по всем страховым случаям, случившимся в период работы у одного работодателя, будут представлены в одной справке.

А вот если в указанном году вы меняли работу (или работали по совместительству в нескольких организациях) и ваши работодатели зарегистрированы в разных региональных отделениях ФСС, вы получите несколько справок.

6. Почему нельзя прислать готовую справку на электронную почту?

Сведения, содержащиеся в справках, носят конфиденциальный характер, поэтому направление их по незащищенным каналам связи, к которым относится электронная почта, невозможно.