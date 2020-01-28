Как получить в ФСС справку 2-НДФЛ

В регионах с пилотным проектом, где пособия по временной нетрудоспособности напрямую выплачивает ФСС, справки 2-НДФЛ по этим выплатам также выдает ФСС.
В отделении фонда по Ямало-Ненецкому округу подробно рассказали, как можно заказать справку.
1. Каким образом можно подать заявление на получение справки о доходах (произведенных выплатах) в ФСС?На сегодняшний день заявление можно подать двумя способами:
— путем обращения в региональное отделение ФСС РФ (лично, через уполномоченное лицо или путем направления заявления почтой);
— онлайн через личный кабинет застрахованного гражданина.
По обращениям, направленным иными способами без приложения надлежащим образом оформленного заявления с личной подписью (через электронную почту, форму обратной связи на сайте регионального отделения или ФСС РФ и т.д.), выдача указанных справок НЕВОЗМОЖНА!
2. Какие документы необходимы при обращении за справкой в региональное отделение ФСС лично?Для этого вам необходимо заполнить заявление, а также предъявить специалисту регионального отделения документ, удостоверяющий личность.
При обращении с заявлением через уполномоченного представителя необходимо будет предъявить паспорт уполномоченного представителя и доверенность (заверить ее может нотариус или ваш работодатель).
3. Как заказать справку онлайн?Главное условие: вы должны быть авторизованным пользователем портала Госуслуг. В этом случае вы сможете направить обращение на выдачу справки через Личный кабинет застрахованного: https://lk.fss.ru/.
На сайте регионального отделения ФСС РФ выбрать иконку «Кабинет застрахованного».
Зайти в личный кабинет Застрахованного https://lk.fss.ru/
Вход в кабинет осуществляется в зависимости от способа его регистрации на портале Государственных услуг, в настоящем примере показана регистрация по СНИЛС. Выбрать способ регистрации можно в нижней части страницы, пользователю доступна регистрация по СНИЛС, номеру телефона или адресу электронной почты
3.1. Для того, чтобы распечатать Лист нетрудоспособности, необходимо нажать на строчку.
Распечатать
3.2. Для того, чтобы получить Справку в ФСС о доходах и суммах налога физического лица (2-НДФЛ). В разделе «Подать запрос» жмите «Создать».
В Шаге 1 укажите способ получения ответа: только в Личный кабинет или по почте. Жмите «Далее».
Важно: получение ответа по e-mail в данном случае НЕВОЗМОЖНО (см. вопрос 6)! В случае выбора этого варианта справка будет направлена в Личный кабинет или по почте.
В Шаге 2 заполнить реквизиты заявления:
В тексте обращения необходимо указать следующую информацию:
— вид справки: справка о произведенных выплатах/о доходах и суммах налога физического лица (2-НДФЛ);
— период, за который необходима справка: 01.01.2018-31.12.2018 г./2018 г.;
— количество экземпляров справки (например, 2 экземпляра);
— полный почтовый адрес с указанием индекса (при необходимости отправки почтовым отправлением).
После заполнения всех полей жмите «Далее».
В Шаге 3 при наличии документов, загрузить их, затем «Сохранить». После заполнения всех полей запрос сохранится в статусе «Черновик». Нажмите кнопку «Отправить».
4. Через сколько дней я получу справку?При запросе справки одним из указанных способов справка будет подготовлена в течение трех рабочих дней и направлена удобным способом (почтой или в личный кабинет).
5. Сколько справок мне дадут, если в течение года я получал разные пособия от ФСС или несколько раз ходил на больничный?Сведения о доходах по всем страховым случаям, случившимся в период работы у одного работодателя, будут представлены в одной справке.
А вот если в указанном году вы меняли работу (или работали по совместительству в нескольких организациях) и ваши работодатели зарегистрированы в разных региональных отделениях ФСС, вы получите несколько справок.