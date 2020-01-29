Самозанятые: когда можно, а когда нельзя. Энциклопедия ситуаций по НПД

Специальный налоговый режим в виде уплаты налога на профессиональный доход (НПД) был введен ровно год назад — с 1 января 2019 года — всего в четырех субъектах РФ. С 1 января 2020 года территория, на которой проходит эксперимент, расширена.

О новых правилах уплаты НПД с 2020 года и поговорим, а также ответим на вопросы, возникающие на практике.

Плюс 19 регионов

Когда в 2019 году вступил в силу Федеральный закон № 422-ФЗ, речь шла всего о четырех субъектах РФ, в которых в экспериментальном порядке был введен новый специальный налоговый режим, — Москве, Московской и Калужской областях, а также Республике Татарстан. По какому принципу были выбраны данные регионы, история умалчивает. Но практически сразу, как только новые нормы заработали на практике, потенциальные налогоплательщики стали задавать вопросы о распространении действия Федерального закона № 422-ФЗ на другие регионы. На это представители Минфина отвечали, что решение о расширении перечня субъектов РФ — участников эксперимента по установлению спецрежима в виде НПД начиная с 2020 года будет принято по итогам анализа промежуточных результатов проведения эксперимента (Письмо от 27.06.2019 № 03-11-11/47162 ). Каковы же его итоги?

Итоги эксперимента по применению спецрежима в виде НПД

Начнем с цифр. Согласно данным ФНС по состоянию на 31 октября 2019 года количество зарегистрированных плательщиков НПД составило 260 тыс. человек, в том числе по регионам:

— г. Москва — 151,7 тыс. физических лиц;

— Московская область — 55,7 тыс. физических лиц;

— Калужская область — 5,9 тыс. физических лиц;

— Республика Татарстан — 46,6 тыс. физических лиц.

При этом суммарный доход, полученный от реализации деятельности плательщиками НПД, на указанную дату составляет около 30 млрд руб.

На основании этих данных ФНС сделала вывод, что особенности данного режима (упрощенный порядок регистрации без необходимости посещения налогового органа, освобождение от использования ККТ, отсутствие какой?либо отчетности перед государственными органами, комфортные размеры налоговых ставок) оказались востребованы налогоплательщиками, ранее не уплачивавшими налоги.

Кроме этого, мониторинг уплаты НПД также показал, что около 50?% налогоплательщиков (от зарегистрированных плательщиков НПД) не декларировали свои доходы в 2018 году. Исходя из этого, ФНС посчитала, что они не уплачивали какие?либо налоги и иные обязательные платежи, работая полностью в теневом секторе экономики. Но с этим можно поспорить: как минимум, часть из обозначенных лиц только начала свою деятельность в 2019 году.

Первые итоги эксперимента, по мнению сторонников расширения границ применения спецрежима в виде НПД, позволяют утверждать, что на сегодняшний день данный налоговый режим обеспечивает решение основной задачи его введения — создание стимулов для выхода людей «из тени».

Почему не вся территория РФ?

Сказано — сделано: соответствующий законопроект был внесен в Госдуму РФ 15 ноября 2019 года, а уже 5 декабря 2019 года был принят в третьем чтении. С 1 января 2020 года в эксперимент по применению НПД вступят еще 19 субъектов РФ (Федеральный закон от 15.12.2019 № 428-Ф3):

Санкт-Петербург;

Волгоградская область;

Воронежская область;

Ленинградская область;

Нижегородская область;

Новосибирская область;

Омская область;

Ростовская область;

Самарская область;

Сахалинская область;

Свердловская область;

Тюменская область;

Челябинская область;

Красноярский край;

Пермский край;

Ненецкий автономный округ;

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра;

Ямало-Ненецкий автономный округ;

Республика Башкортостан.

Сразу скажем, что в процессе принятия рассматриваемых поправок были отклонены предложения о введении спецрежима на всей территории РФ. Также были отклонены предложения о включении еще некотоых регионов. В конечном итоге были приняты только те регионы, которые были внесены в законопроект изначально. Чем руководствовались разработчики? Как сказано в пояснительной записке, представленным законопроектом предлагается включить с 1 января 2020 года в перечень регионов — участников эксперимента субъекты РФ — доноры, не получающие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также регионы, в состав которых входят города с населением свыше миллиона человек, то есть субъекты РФ, которые не будут рассматривать этот налоговый режим как источник дополнительных доходов. Отмечено, что по результатам анализа реализации эксперимента за 2019 год необходимо оценить возможность и целесообразность расширения эксперимента на все субъекты РФ с 1 июля 2020 года.

В связи с вышесказанным ответ на вопрос, почему спецрежим в виде НПД не распространили на всю территорию РФ, звучит так: он актуален только в регионах-донорах, в остальных субъектах РФ признано нецелесообразным его введение. Но это пока.

Отметим также, что применение спецрежима остается в статусе эксперимента и регулируется отдельным федеральным законом, новой главы в НК РФ так и не появилось.

Доходы от НПД зачисляются:

— в бюджеты субъектов РФ — по нормативу 63% (ст. 56 БК РФ);

— в бюджеты государственных внебюджетных фондов — по нормативу 37% (ст. 146 БК РФ).

Расширение видов деятельности для уплаты НПД

Еще одна важная поправка внесена в Федеральный закон № 422-ФЗ: с 2020 года пп. 9 п. 2 ст. 6 признан утратившим силу. В данной норме речь шла о том, что для целей уплаты НПД не признаются объектом налогообложения доходы от деятельности, указанной в п. 70 ст. 217 НК РФ, полученные лицами, состоящими на учете в налоговом органе в соответствии с п. 7.3 ст. 83 НК РФ. Это доходы в виде выплат (вознаграждений), полученных физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, от физических лиц за оказание им следующих услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд:

— по присмотру и уходу за детьми, больными лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, а также иными лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению медицинской организации;

— по репетиторству;

— по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства.

Отметим, что с 2020 года п. 70 ст. 217 НК РФ фактически утрачивает свое действие, поскольку данная норма действовала только с 2017 по 2019 годы.

Рассматриваемое новшество позволит налогоплательщикам, ранее направившим уведомления об осуществлении деятельности по оказанию услуг физическому лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, по полученным от такой деятельности доходам с 2020 года уплачивать НПД.

Практика применения спецрежима в виде уплаты НПД

Поскольку с 2020 года территория применения спецрежима существенно расширена, вопросы, возникающие при реализации норм Федерального закона № 422-ФЗ, становятся еще более актуальными. Рассмотрим некоторые из них.

Плательщики НПД: кто они?

По общему правилу уплачивать НПД вправе физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, местом ведения деятельности которых является территория любого из субъектов РФ, включенных в эксперимент. Лаконичность данной формулировки порождает следующие вопросы у потенциальных налогоплательщиков.

Иностранные граждане. Согласно п. 1 — 3 ст. 5 Федерального закона № 422-ФЗ физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на уплату НПД, обязаны встать на учет в налоговом органе в качестве плательщика НПД. Постановку на учет в налоговом органе в качестве плательщика НПД осуществляют граждане РФ, а также граждане других государств — членов ЕАЭС.

Применение указанного специального налогового режима гражданами иных государств, осуществляющими предпринимательскую деятельность на территории РФ, Федеральным законом № 422-ФЗ не предусмотрено (Письмо Минфина России от 23.07.2019 № 03-11-11/54601).

Индивидуальный предприниматель, который признан несостоятельным (банкротом) и в отношении которого введена процедура реализации имущества. Пункт 2 ст. 4 Федерального закона № 422-ФЗ содержит перечень лиц, которые не вправе уплачивать НПД, а п. 2 ст. 6 указанного закона ограничивает возможность уплаты названного налога в отношении отдельных видов доходов физических лиц.

При этом Федеральный закон № 422-ФЗ не содержит запрета на применение индивидуальным предпринимателем, который признан судом несостоятельным (банкротом) и в отношении которого введена процедура реализации имущества, НПД (Письмо Минфина России от 28.06.2019 № 03-11-11/47696).

Несовершеннолетние физические лица. Законодательство РФ предусматривает возможность регистрации несовершеннолетних физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и уплаты НПД (Информация ФНС России от 17.06.2019).

Несовершеннолетние физические лица в возрасте от 14 до 18 лет, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, вправе вести деятельность, доходы от которой облагаются НПД, за исключением видов деятельности, ведение которых требует обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с федеральными законами, регулирующими ведение соответствующих видов деятельности, в следующих предусмотренных ГК РФ случаях:

— приобретение несовершеннолетним дееспособности в полном объеме в связи с вступлением в брак (п. 2 ст. 21 ГК РФ);

— наличие письменного согласия законных представителей несовершеннолетнего — родителей, усыновителей или попечителей на совершение сделок (п. 1 ст. 26 ГК РФ);

— объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) по решению органа опеки и попечительства либо по решению суда (ст. 27 ГК РФ).

Ограничения по видам деятельности

Для применения спецрежима в виде НПД не нужно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, что делает данный налоговый режим особенно привлекательным. Но при этом есть ряд ограничений, в том числе по видам деятельности (п. 2 ст. 4 Федерального закона № 422-ФЗ). Так, не вправе применять специальный налоговый режим:

лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии с законодательством РФ;

лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд;

лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных ископаемых;

лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров;

лица, оказывающие услуги по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за указанные товары в интересах других лиц, за исключением оказания таких услуг при условии применения налогоплательщиком зарегистрированной продавцом товаров ККТ при расчетах с покупателями (заказчиками) за названные товары в соответствии с действующим законодательством о применении ККТ.

При практическом применении данных ограничений возникает ряд вопросов. Рассмотрим их.

Уплата НПД председателем совета МКД

Пунктом 1 ст. 161.1 ЖК РФ предусмотрено: если в МКД не создано товарищество собственников жилья либо данный дом не управляется жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом и при этом в данном доме более чем четыре квартиры, собственники помещений в названном доме на своем общем собрании обязаны избрать совет МКД из числа собственников помещений в доме.

Согласно нормам п. 2 и 3 ст. 161 и п. 6 ст. 161.1 ЖК РФ на общем собрании собственников помещений в МКД выбирается способ управления МКД (в том числе через управляющую организацию), а также из числа членов совета МКД избирается председатель совета МКД.

В силу п. 7 ст. 161.1 ЖК РФ председатель совета МКД осуществляет руководство текущей деятельностью совета МКД и подотчетен общему собранию собственников помещений в МКД. Кроме того, председатель совета МКД осуществляет полномочия, относящиеся к компетенции указанного лица, которые установлены п. 8 ст. 161.1 ЖК РФ.

При этом положениями ст. 16 ТК РФ определено, что в случаях и порядке, которые установлены трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, или уставом (положением) организации, трудовые отношения возникают, в частности, в результате избрания на должность.

Кроме того, в соответствии со ст. 16 ТК РФ трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен.

На основании пп. 1 п. 2 ст. 6 Федерального закона № 422-ФЗ не признаются объектом обложения НПД доходы, получаемые в рамках трудовых отношений. Соответственно, доходы, полученные от деятельности в качестве председателя совета МКД, не признаются объектом обложения НПД (Письмо Минфина России от 11.10.2019 № 03-11-11/78435).

Адвокатская деятельность

Согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокатская деятельность не является предпринимательской.

При этом на основании пп. 12 п. 2 ст. 6 Федерального закона № 422-ФЗ не признаются объектом обложения НПД доходы от арбитражного управления, от деятельности медиатора, оценочной деятельности, деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой, адвокатской деятельности.

Соответственно, доходы от адвокатской деятельности не признаются объектом обложения НПД (Письмо Минфина России от 06.09.2019 № 03-11-11/68813).

Уплата НПД арбитром (третейским судьей)

Согласно ст. 2 Федерального закона от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» арбитром (третейским судьей) является физическое лицо, избранное сторонами или избранное (назначенное) в согласованном сторонами или установленном федеральным законом порядке для разрешения спора третейским судом. Деятельность арбитров в рамках арбитража (третейского разбирательства) не является предпринимательской.

При этом применение положений Федерального закона № 422-ФЗ зависит от правовой квалификации статуса арбитра (третейского судьи). В Письме ФНС России от 08.08.2019 № СД-4-3/15715 даны рекомендации обратиться с приведенным вопросом в Минюст, поскольку полномочия по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере арбитража (третейского разбирательства) и международного коммерческого арбитража отнесены к компетенции данного ведомства.

Оказание услуг в сфере маркетинга юридическим лицам по гражданско-правовым договорам

В соответствии с п. 1 и 2 ст. 6 Федерального закона № 422-ФЗ объектом налогообложения признаются доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав). При этом согласно пп. 8 п. 2 ст. 6 Федерального закона № 422-ФЗ не признаются объектом обложения НПД доходы от оказания (выполнения) физическими лицами услуг (работ) по гражданско-правовым договорам при условии, что заказчиками услуг (работ) выступают работодатели указанных физических лиц или лица, бывшие их работодателями менее двух лет назад.

Но положения Федерального закона № 422-ФЗ не предусматривают запрета на применение спецрежима в виде НПД для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере маркетинга юридическим лицам по гражданско-правовым договорам, при условии соблюдения норм указанного закона (Письмо Минфина России от 06.08.2019 № 03-11-11/59063).

Использование авторских прав, интеллектуальной собственности

Согласно п. 1 ст. 6 Федерального закона № 422-ФЗ объектом обложения НПД признаются доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав).

Профессиональным доходом признается доход физических лиц от деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а также доход от использования имущества (п. 7 ст. 2 Федерального закона № 422-ФЗ).

Таким образом, при соблюдении ограничений, предусмотренных Федеральным законом № 422-ФЗ, физическое лицо, получающее доход от использования своих авторских прав, вправе уплачивать НПД, в том числе в соответствии с договором с иностранной компанией (Письмо ФНС России от 05.08.2019 № СД-4-3/15409).

При этом Федеральный закон № 422-ФЗ не содержит запрета на уплату физическим лицом НПД в отношении доходов от предоставления права использования его интеллектуальной собственности по договору, заключенному таким физическим лицом с юридическим лицом в связи с передачей последнему прав по продаже лицензий.

Услуги по отчуждению (приобретению) объектов недвижимости

Положения Федерального закона № 422-ФЗ не предусматривают запрета на применение спецрежима в виде НПД физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги физическим и юридическим лицам по отчуждению либо приобретению объекта недвижимости, при условии соблюдения норм указанного закона (Письмо Минфина России от 22.07.2019 № 03-11-11/54306).

Место ведения деятельности для целей уплаты НПД

Поскольку с 2020 года спецрежим в виде НПД введен не на всей территории РФ, а только в отдельных регионах, по?прежнему остается актуальным вопрос о месте ведения деятельности для целей применения данного спецрежима. Пунктом 1 ст. 2 Федерального закона № 422-ФЗ установлено, что уплачивать НПД вправе физические лица, местом ведения деятельности которых является территория любого из субъектов РФ, включенных в эксперимент. Данный вопрос усугубляется еще и тем, что сегодня услуги могут оказываться удаленно, в том числе через Интернет. Попробуем ответить на часть таких вопросов.

Услуги через Интернет

Ситуация следующая: услуги оказываются через Интернет исполнителем, который находится в субъекте РФ, не включенном в эксперимент. При этом заказчик — из субъекта, который включен в эксперимент. Вправе ли исполнитель уплачивать НПД?

Как разъяснено в Письме Минфина России от 06.09.2019 № 03-11-11/68809, если налогоплательщик оказывает услуги дистанционно посредством Интернета на территории субъекта РФ, который не включен в эксперимент, такое физическое лицо не вправе уплачивать НПД. При этом место регистрации заказчика услуги не имеет значения для определения места ведения деятельности налогоплательщика в целях уплаты НПД.

Но в Письме ФНС России от 18.11.2019 № СД-4-3/23424@ приведено противоположное мнение. С учетом того, что положения Федерального закона № 422?ФЗ не содержат определения места ведения деятельности, осуществляемой дистанционно, до внесения изменений в этот закон место ведения указанной деятельности может определяться по выбору плательщика НПД: либо по месту его нахождения, либо по месту нахождения покупателя (заказчика). Указанная позиция согласована с Минфином.

Из приведенных разъяснений контролирующих органов можно сделать следующий вывод: вопрос об уплате НПД при оказании услуг дистанционно через Интернет открыт. Никаких изменений в Федеральный закон № 422-ФЗ в этой части пока не внесено. Во избежание потенциальных проблем с налоговым органом целесообразно обратиться в свою инспекцию за разъяснениями.

Услуги гражданско-правового характера в субъекте РФ, включенном в эксперимент, если физическое лицо проживает в субъекте РФ, не включенном в эксперимент

Заключение гражданско-правовых договоров регулируется ГК РФ. Физические лица, уплачивающие НПД, могут оказывать услуги гражданско-правового характера как физическим лицам, так и юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с учетом требований Федерального закона № 422-ФЗ.

Согласно п. 2 ст. 2 Федерального закона № 422-ФЗ физическое лицо указывает субъект РФ, на территории которого им ведется деятельность, при переходе на спецрежим в виде НПД.

В случае оказания физическим лицом, местом жительства которого является субъект РФ, не включенный в эксперимент, услуг на территории субъекта РФ, который включен в эксперимент, такое физическое лицо вправе уплачивать НПД в отношении всех доходов, являющихся объектом обложения НПД (письма Минфина России от 01.08.2019 № 03-11-11/57804, от 13.08.2019 № 03-11-11/61087).

Услуги заказчикам из иностранных государств

Положения Федерального закона № 422-ФЗ не предусматривают запрета на уплату НПД физическими лицами, получающими доход от заказчиков из иностранных государств. Таким образом, физическое лицо, оказывающее услуги на территории субъекта РФ, включенного в эксперимент, в том числе заказчикам из иностранных государств, вправе уплачивать НПД при условии соблюдения иных ограничений, установленных Федеральным законом № 422-ФЗ (Письмо Минфина России от 05.09.2019 № 03-11-11/68560).