Полиция будет по-новому помогать

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Федеральный закон «О полиции», направленные на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан. Рассказываем, что изменится в законодательстве.

Материал подготовлен Госдумой.

Обязанность позвонить родным

После вступления закона в силу полицейские будут обязаны сообщить родственнику или близкому лицу пострадавшего об оказанной первой помощи и о том, в какую медицинскую организацию он был направлен при наличии сведений об этом в возможно короткий срок.

До внесения этих изменений в обязанности сотрудников полиции входило лишь оказание первой помощи пострадавшим от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев, а также лицам, находящимся в беспомощном состоянии, или в состоянии, опасном для жизни и здоровья. Однако информировать родственников они не обязаны, и в результате порой людям приходилось часами обзванивать больницы в поисках родного человека.

Расширение права на звонок

Еще одно важное нововведение — это расширение круга лиц, которым задержанный может сообщить о факте своего задержания, а также о том, где именно он находится. Сейчас право на звонок в присутствии сотрудников полиции распространяется лишь на близких родственников, например супругов или родителей, а после вступления изменений в силу можно будет позвонить также близким лицам, скажем, братьям или сестрам. Сделать такой звонок по закону можно в кратчайший срок, но не позднее трех часов с момента задержания.

Усиление борьбы с преступностью

Наконец, закон обязывает информировать хозяев также при проникновении на земельные участки и в нежилые помещения. Сейчас такая обязанность имеется только при проникновении в жилое помещение. Такое проникновение может осуществляться полицией для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений, для спасения жизни граждан или их имущества и обеспечения безопасности граждан, в том числе во время ЧС.