В этом видео мы разбираем, что такое терминал сбора данных. Ролик ориентирован на новичков, а поэтому если вы прекрасно ориентируетесь в этом вопросе, то вы вряд ли увидите что-то принципиально новое.

Зато для тех, кто только-только начинает выбирать оборудование или совсем ничего не знает, про терминалы сбора данных, видео будет очень полезным.

Мы отвечаем на самые частые вопросы, которые встречались в нашей практике по этому направлению.

Таким образом, терминал сбора данных — это, по сути дела, компьютер со встроенной системой сканирования.

Современный ТСД является очень мощным устройством. Практически на все модели сейчас устанавливается операционная система android.