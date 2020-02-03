Налоговики начнут слежку за доходами физлиц

Главным приоритетом ФНС в наступившем году станет обеление доходов физлиц. Чем это опасно для граждан и государства. Прогноз аудитора с 18-летним стажем — старшего партнёра аудиторско-консалтинговой группы «Авуар» и основателя сервиса управления финансами бизнеса Genplace Алексея Овакимяна.

Насколько эффективна ФНС

Внедренная в 2015 году АСК НДС-2 выполнила поставленную задачу выявления скрытых от налогообложения доходов организаций. Ведомственная статистика констатирует, что 99,4% налоговой базы по НДС контролируется налоговыми органами и только 0,6% — теневым сектором экономики.

Налоговые доходы консолидированного бюджета РФ удвоились за девять лет: с 9,1 трлн рублей за 10 месяцев 2011 года до 18,6 трлн рублей за 10 месяцев 2019 года. Это безусловная заслуга ФНС и разработанных ей ИТ-решений (АСК «НДС», АИС «Налог», ЕГАИС, онлайн-кассы).

Правда, есть и негативный эффект: количество юридических лиц за пять последних лет работы этих сервисов в России сократилось на 23%, а количество их ликвидаций выросло на 100%. Зато профицит федерального бюджета составил 2 трлн рублей, а золотовалютные резервы ЦБ достигли очередного исторического максимума — $559 млрд.

Главный приоритет ФНС в 2020 году

На 2020 год в приоритете налоговых органов поставлена задача выявления теневых доходов физических лиц.

Действительно, 24,5 трлн рублей вкладов населения в банках России — ресурс в 1,2 раза превышающий бюджет страны и безусловный источник налоговых поступлений.

За пять лет ФНС выстроена ИТ-инфраструктура, позволяющая собирать и обрабатывать информацию о доходах граждан:

Из банков и финансовых организаций, в том числе иностранных.

Из органов по регистрации сделок с недвижимостью и транспортом, в том числе иностранных.

От таможенных органов.

От организаций торговли, транспорта, услуг и общепита через операторов фискальных данных.

Атака на выявление скрытых от налогообложения доходов граждан будет производиться по двум фронтам:

Выявление налоговых льгот, применяемых работодателем для уменьшения налогов и страховых взносов с фонда оплаты труда.

Выявление «теневых доходов» граждан, с которых не были уплачены налоги.

В первой части всё традиционно. Проверка будет выявлять замену трудовых отношений в организациях на гражданско-правовые (договор подряда) с применением налоговых льгот (спецрежимы налогообложения, производственные кооперативы и прочее) и доначислением налогов работодателю.

А вот во второй части налоговой атаки возникает новый массовый субъект ответственности — это физическое лицо. Острота проблемы в том, что в соответствии с ГК РФ, деятельность физлица, направленная на систематическое получение доходов, считается предпринимательской. Для этого достаточно два и более раза получить доход от аренды квартиры, оказания любых услуг или продажи любого имущества.

Особенно стоит обратить внимание на рекламу в социальных сетях. В глазах налоговиков она подтверждает предпринимательский характер получения дохода.

Судебная практика сложилась таким образом, что физлицо, признанное налоговым органом предпринимателем (независимо от наличия регистрации в качестве ИП), обязано уплатить в бюджет не толко 13% НДФЛ, но и 20% НДС. Кроме того, в УК РФ есть статья 171 «Незаконная предпринимательская деятельность», предусматривающая лишение свободы на срок до пяти лет.

В чём опасность новой операции ФНС

Такой масштабной фискальной атаки на доходы населения государство не совершало с начала 1990-х. Проверка доходов проводится за три предшествующих года. То есть предъявленная сумма налога будет:

В 3 раза выше годового налога.

С пенями и штрафом до 40% от налога.

К НДФЛ добавляется ещё и совершенно несправедливая (в бытовом понимании) сумма НДС.

Исправление ситуации текущим периодом времени (например, регистрация в качестве ИП) не освобождает от ответственности за предыдущие периоды (2017–2019 годы).

Привлечение к ответственности работодателя, даже при условии ликвидации рабочих мест, воспринимается населением вполне благосклонно. Работодатель — капиталист, должен отвечать за свои грехи. А вот посягательство государства на доходы конкретного гражданина — это уже личное.

Подрыв доверия к власти и курсу, которым она идёт. Тем более не очень понятно, зачем государству такой профицит бюджета и что оно с ним будет делать. Кстати, реальные доходы граждан не растут с 2014 года (если не считать коэффициентов Росстата).

Так что в 2020 году станет понятно, как эффективность налоговой системы повлияет не только на бизнес и карман каждого из нас, но и на политическую стабильность в стране.