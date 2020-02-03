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Что изменилось в медосмотрах работников с 2020 года

Illustration: Lazaro Gamio / Axios.

С 01.01.2020 обновился основной документ, регламентирующий порядок проведения медосмотров работников — Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н. Подробнее о сделанных в нем изменениях — в нашем материале.

Что нового в правилах медосмотра с 2020 года?

При обновлении Приказа № 302н (оно сделано Приказом Минздрава России от 13.12.2019 № 1032н) изменения внесены в 3 приложения к нему:

  • № 1, представляющее собой перечень вредных и опасных факторов, наличие которых требует обязательности проведения медосмотров (как предварительных, так и периодических);
  • № 2, состоящее из перечня работ, участие в выполнении которых обязывает к установлению контроля за здоровьем исполнителей;
  • № 3, описывающее правила проведения медосмотров обоих видов и перечень показаний, препятствующих допуску к работам.

Поправки в приложениях № 1 и № 2 являются чисто техническими, вызванными уточнением формулировок и корректировкой номеров пунктов правил, на которые ссылаются эти приложения. Наиболее существенным изменениям для обоих приложений стало исключение из них текстов примечаний, перечисляющих виды медицинских процедур, проводимых при осмотрах.

Основной объем поправок связан с приложением № 3.

Среди них имеются обновления технического характера (замена определений на более современные, уточнение формулировок, отсылка к обновившимся или дополняющим нормативным актам, корректировка изменившейся нумерации пунктов), но преобладающими являются изменения, вносящие в порядок медосмотра новые положения.

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Перечень новшеств в медосмотрах-2020

Сведем обновления, касающиеся правил проведения медосмотров, в таблицу.

Суть изменения

Отсылка к приложению № 3 к Приказу № 302н

Вид медосмотра, к которому относится поправка

Предварительный

Периодический

Введена дополнительная цель медосмотров — формирование групп риска по развитию профзаболеваний

подп. 2 п. 3, п. 32

 

Во внимание могут приниматься результаты обследований, проведенных в течение 12 месяцев, предшествующих дате осмотра, если не имеется необходимости в новом обследовании

п. 6.1

 

 

Медучреждения, проводящие осмотр, получили право на запрос данных из медорганизаций по месту жительства обследуемого

п. 6.1

 

 

Расширен перечень документов, предъявляемых работником в медучреждение, за счет свидетельства СНИЛС, удостоверений личности, выписки из медкарты, ведущейся медучреждением по месту жительства

п. 9

 

В текст правил включен перечень обязательных процедур обследования (в сравнении с имевшимся ранее заметно расширенный) — анкетирование, определение индекса массы тела и сердечно-сосудистого риска, анализы крови (в т. ч. на холестерин и сахар), мочи, получение данных ЭКГ, рентгенографии, измерение давления (в т. ч. внутриглазного), для женщин — осмотр гинеколога, анализы на флору и цитологию, маммография. Для периодических осмотров в перечень обследований добавляются выявление отягощенной наследственности, симптомов наличия хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска, способствующих развитию таких заболеваний

п. 9.1, п. 29.1

 

 

Обязательным стало оформление медкарты, содержащей данные всех пройденных обследований и выданных заключений

п. 10, п. 31

 

 

Текст выдаваемого заключения дополнен перечнем выявленных противопоказаний, указанием на группу здоровья, направлением (при необходимости) на экспертизу профпригодности

п. 13, п. 31, п. 32

 

 

Заключение придется оформлять в 4-х (при периодическом осмотре — в 5-ти) экземплярах (для работника, работодателя, двух медучреждений: по месту жительства и проводившего медосмотр, и 5-ый — для ФСС) в течение 5 рабочих дней

п. 14, п. 31

 

 

Возможным стало предоставление данных о состоянии здоровья работника в ФСС по запросу этого фонда и при наличии согласия на это работника

п. 29, п. 39

 

По завершении медосмотра будет оформляться выписка из медкарты для выдачи работнику. Копия выписки с согласия работника может быть направлена в медучреждение по месту его жительства

п. 46

 

 

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Подводим итоги

  • С 2020 года обновлен Приказ Минздравсоцразвития России № 302н, содержащий перечень вредных (опасных) условий труда и правила проведения медосмотров (предварительных и периодических). Поправки, не относящиеся к числу технических, возникли в приложении № 3, посвященном медосмотрам.
  • Суть поправок свелась к появлению требований о более углубленном сборе сведений о состоянии здоровья обследуемого лица, введению возможности регулярно взаимодействовать с медучреждением, наблюдающим его по месту жительства, и передавать данные обследований в ФСС.

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