Что изменилось в медосмотрах работников с 2020 года

С 01.01.2020 обновился основной документ, регламентирующий порядок проведения медосмотров работников — Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н. Подробнее о сделанных в нем изменениях — в нашем материале.

Что нового в правилах медосмотра с 2020 года?

При обновлении Приказа № 302н (оно сделано Приказом Минздрава России от 13.12.2019 № 1032н) изменения внесены в 3 приложения к нему:

№ 1, представляющее собой перечень вредных и опасных факторов, наличие которых требует обязательности проведения медосмотров (как предварительных, так и периодических);

№ 2, состоящее из перечня работ, участие в выполнении которых обязывает к установлению контроля за здоровьем исполнителей;

№ 3, описывающее правила проведения медосмотров обоих видов и перечень показаний, препятствующих допуску к работам.

Поправки в приложениях № 1 и № 2 являются чисто техническими, вызванными уточнением формулировок и корректировкой номеров пунктов правил, на которые ссылаются эти приложения. Наиболее существенным изменениям для обоих приложений стало исключение из них текстов примечаний, перечисляющих виды медицинских процедур, проводимых при осмотрах.

Основной объем поправок связан с приложением № 3.

Среди них имеются обновления технического характера (замена определений на более современные, уточнение формулировок, отсылка к обновившимся или дополняющим нормативным актам, корректировка изменившейся нумерации пунктов), но преобладающими являются изменения, вносящие в порядок медосмотра новые положения.