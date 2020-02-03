О наглом Сбербанке и странной рассылке налоговых требований

Сделали недельный обзор форума «Клерка».

Бухгалтеры опять возмущаются кривой работой программы налоговиков в теме «Позорная 28 налоговая в Москве». Идет массовая рассылка требований, срок которых истек до их отправки. Но это еще не все — требования уходят приставам на взыскание.

Сбербанк повысил ставки по эквайрингу и вводит некий сервисный сбор. Ах, не нравится? Тогда подите вон. Вот такую грустную историю рассказали в форуме.

В разделе по 1С обсуждали проблему перехода с 8.2 на 8.3 ЗУП: «Не получается правильно сформировать резерв по отпускам».

В зарплатном разделе форума выясняли как правильно указать в документах ставку совместителя: «Табель и штатное расписание для совместителя».