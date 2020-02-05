Детские пособия и другие соцвыплаты: что изменилось

Правительство России выпустило Постановление от 29.01.2020 № 61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году».

В чём суть документа?

Поправками повышен размер ряда выплат, пособий и компенсаций. Индексации подлежат выплаты, пособия и компенсации, предусмотренные некоторыми законодательными актами, в том числе: Законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации...»; Законом РФ «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации...», Федеральными законами «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Почему подняли выплаты?

Продолжает действовать правило о ежегодной индексации пособий гражданам, имеющим детей, исходя из индекса роста цен на потребительские товары за предыдущий год.

По данным Росстата в 2019 году инфляция составила 3%. В соответствии с этим Правительство РФ своим Постановлением утвердило коэффициент индексации (число, на которое нужно умножить текущую сумму получаемой выплаты) в размере 1,03.

Кому адресованы поправки?

Об индексации полезно знать непосредственно получателям социальных пособий и выплат и работодателям, т.к. часть выплат назначается и выплачивается по месту работы.

С какой даты проиндексированы выплаты?

Размеры пособий проиндексированы с 1 февраля 2020 года. С этой же даты Постановление вступает в силу.

На какие суммы теперь могут рассчитывать получатели?

Благодаря индексации пособия увеличились следующим образом:

— пособие при постановке на учёт в ранние сроки беременности возросло до 675,15 рублей (655,49 рублей х 1,03). Столько нужно платить, если отпуск по беременности и родам начался 1 февраля 2020 года или позже; — пособие при рождении ребёнка возросло до 18 004,12 рублей (17 479,73×1,03). В этом размере пособие нужно платить на детей, рождённых 1 февраля 2020 года или позже; — минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым ребёнком и последующими детьми вырос до 6 751,54 рублей (6 554,89×1,03); — социальное пособие на погребение возросло до 6 124,86 рублей (5 946,47×1,03).

Нужно ли делать пересчёт по назначенным ранее выплатам?

Детские пособия в повышенном (с 1 февраля 2020 года) размере смогут получать только те категории граждан, у которых право на выплаты возникло после обозначенной даты. Назначенные ранее выплаты будут пересчитаны только в том случае, если они установлены как государственная поддержка (в минимальном фиксированном размере).

Из уже назначенных выплат пересчитать с 1 февраля нужно только минимальный размер пособия по уходу за вторым ребёнком и последующими детьми. По другим выплатам индексация затрагивает только новые страховые случаи.

При этом заявления от сотрудников об увеличении детских пособий не требуются.

Механизм индексации уже назначенной выплаты следующий: например, в ноябре 2019 года назначено пособие по уходу за вторым ребёнком — 6 600 рублей и оно было больше установленной тогда минимальной величины пособия по уходу за вторым ребёнком — 6 554,89 рублей. С 01 февраля 2020 года минимальное пособие увеличено. Значит, пособие за февраль 2020 года и последующие месяцы выплачивается уже в повышенном размере — 6 751,54 рублей.