Все про взаимозависимость и налоговые риски

Наличие среди контрагентов налогоплательщика взаимозависимых компаний неизменно привлекает внимание налоговых инспекторов.

В связи с этим справедливо мнение о том, что к подобным сделкам следует относиться с особым трепетом, просчитывая на шаг вперед возможные вопросы налоговых органов.

Эксперты taxCOACH предлагают вернуться к истокам вопроса и разобраться:

в каких случаях контрагенты будут признаны взаимозависимыми лицами

как это влияет на вероятность претензий со стороны налоговых органов

что следует учесть, предвидя интерес проверяющих.

Дело в том, что условия сделок между взаимозависимыми лицами МОГУТ отличаться от условий, на которых договорились бы независимые участники. Следом возникает и налоговый аспект: занижение выручки у одного, завышение расходов у другого, банкротство третьего из-за невыгодных условий сотрудничества и т.д. Если добавить к этому разные режимы налогообложения, разные регионы регистрации компаний, интерес налоговых органов понятен.

Взаимозависимость контрагентов «включает» сразу несколько механизмов для поиска «несправедливости» в распределении прибыли и активов и, как следствие, налогов между организациями. Налоговые органы могут пойти несколькими путями:

1. Контролировать цену сделки по специальным правилам НК РФ и, в случае ее отклонения от рыночного уровня, производить перерасчет;

2. Использовать взаимозависимость как одно из доказательств получения необоснованной налоговой выгоды;

3. Привлекать взаимозависимую компанию по налоговым долгам налогоплательщика, не имеющего возможности уплатить налоговые доначисления (п.2 ст.45 НК РФ);

4. Исключить задолженность взаимозависимого кредитора из реестра требований при банкротстве, лишив его тем самым возможности влиять на ход процедуры и участвовать в дележе оставшихся активов.

Стандартная взаимозависимость

Формальные (или «стандартные») признаки взаимозависимости четко прописаны в п.2 ст.105.1 Налогового кодекса РФ и особых вопросов не вызывают. Наиболее важные из них:

1. прямое или косвенное участие одной организации в другой с долей более 25%;

2. участие физического лица в организации с долей более 25 %;

3. две организации, если одно и то же лицо владеет долей более 25 % или выполняет функции единоличного исполнительного органа (ЕИО);

4. одно лицо подчиняется другому по должностному положению;

5. близкие родственники.

Существует и вторая группа признаков, именуемых в законе как «иные основания». Назовем их «нестандартными».

Нестандартная взаимозависимость

Законодатель оставил перечень критериев взаимозависимости открытым (п. 7 ст. 105.1 НК РФ). Вы спросите — почему?

Потому, что формальные критерии, описанные в ст. 105.1 НК РФ, не всегда отражают реальные отношения между лицами. Например, родственники или организации вроде бы формально зависят друг от друга, но находятся в плохих отношениях, а точнее никаких отношений между ними нет, и, тогда получается, что предъявить им нечего. А бывает и обратная ситуация — формально лица никак не зависят друг от друга, но состоят в настолько «хороших» отношениях, что ведут совместный бизнес. В связи с этим компании, учрежденные этими лицами, могут признать взаимозависимыми.

Иными словами, перечень критериев является открытым, суд может «поверить» каким угодно обстоятельствам, выявленным налоговым органом.

Рассмотрим случаи, когда взаимозависимость имеет значение для целей налогообложения.

Взаимозависимость в контролируемых сделках: а стоит ли бояться именно вам?

Определив, что Вы и Ваш контрагент — взаимозависимые лица — следующий вопрос — попадает ли Ваш бизнес в зону налогового контроля по гл. 14.1 НК РФ в связи с наличием критериев контролируемости сделки.

Напомним, что контролируемые сделки — сделки между взаимозависимыми лицами и сделки, приравниваемые к ним, цены по которым контролируется в случаях, определенных в ст. 105.14 НК РФ.

Сделки между российскими взаимозависимыми компаниями до достижения доходов (=оборота по сделке) 1 млрд.руб. будет неконтролируема в любом случае.

Контролируемые сделки проверяются налоговыми органами на соответствие рыночным ценам. При этом используется несколько методов:

1. Метод сопоставимых рыночных цен

Является базовым методом и применяется для определения цены при реализации товаров (работ, услуг). Суть метода состоит в расчете интервала рыночных цен по сопоставимым сделкам между невзаимозависимыми лицами, и сравнение с ним цен, примененных налогоплательщиком в сделках со взаимозависимыми лицами.

2. Метод цены последующей реализации

Имеет приоритет при совершении сделок по перепродаже товаров без переработки независимому лицу. При его использовании у перепродавца проверяется его валовая рентабельность с рыночным интервалом валовой рентабельности по каждой совершенной сделке.

3. Затратный метод

Применяется, когда невозможно использовать методы сопоставимых рыночных цен и цены последующей реализации, например, при оказании при оказании услуг по исполнению функций единоличного исполнительного органа организации. Суть метода состоит в сравнении валовой рентабельности затрат, полученной продавцом, с рыночным интервалом валовой рентабельности затрат.

4. Метод сопоставимой рентабельности

Применяется, когда невозможно применить предыдущие методы. Сравниваются операционная рентабельность стороны анализируемой сделки (это может быть рентабельность продаж, рентабельность затрат, рентабельность коммерческих и управленческих расходов, рентабельность активов и т.д.) с рыночным интервалом операционной рентабельности в сопоставимых сделках.

5. Метод распределения прибыли

Применяется, когда 1) невозможно применить предыдущие методы, 2) если нематериальные активы у сторон анализируемой сделки оказывают существенное влияние на уровень рентабельности. Метод заключается в сопоставлении фактического распределения между сторонами сделки совокупной прибыли, полученной сторонами этой сделки с распределением прибыли между сторонами сопоставимых сделок.

На сегодняшний день все внутрироссийские сделки между взаимозависимыми лицами являются контролируемыми, если оборот по ним составляет более 1 млрд. руб. Средний бизнес в данную категорию лиц, конечно, не попадает, однако многим небезинтересно будет узнать, что судебная практика по таким сделкам начала складываться буквально лишь в последние два года. Это касается таких дел, как ЗАО «Нефтяная компания Дульсьма» (дело № А40-123426/16), ПАО «Уралкалий» (дело № А40-29025/2017), а также ПАО «Тольяттиазот» (дело № А55-1621/2018), где спор происходит вокруг методов ценообразования.

В данных спорах суды пытаются обращаться к оценщикам и экспертам, дела проходят не один круг рассмотрения, однако единой позиции по такой категории дел у судов пока что не сложилось.

Взаимозависимость как повод искать необоснованную налоговую выгоду

Однако, неконтролируемые сделки также не освобождены от налогового контроля. Более того, он не связан жесткими рамками и критериями, как в случае с истинно контролируемыми сделками.

Как указал Верховный Суд РФ, если цена сделки многократно отклоняется от рыночного уровня, то это может быть учтено в качестве одного из признаков получения необоснованной налоговой выгоды в совокупности с иными факторами несоответствия сделки ее реальному экономическому смыслу.

Такими иными факторами суды признают в том числе взаимозависимость сторон сделки. При этом важна не только взаимозависимость сама по себе, важно влияние взаимозависимости на условия и результаты экономической деятельности налогоплательщика в целях налогообложения.

Так, например, перераспределение налогооблагаемой прибыли в рамках одного холдинга (группы взаимозависимых лиц) в адрес льготируемых сельскохозяйственных товаропроизводителей путем значительного увеличения цены поставляемой ими продукции, не обусловленного разумными экономическими причинами, является свидетельством необоснованной налоговой выгоды (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 26.04.2018 № Ф06-31056/2018 по делу № А49-143/2017).

Взыскание налоговых долгов с взаимозависимого двойника

Наличие неформальных признаков взаимозависимости налоговые органы могут использовать не только с целью подтверждения налоговых схем, искусственного дробления бизнеса, занижения налоговой базы путем необоснованного использования налоговых льгот.

Налоговые органы могут возмещать ущерб (недоимку по налогам, пени, штрафы) за счет третьих лиц, зависимых с должником. Такое взыскание осуществляется в пределах поступившей в адрес взаимозависимой компании выручки или стоимости переданного ей имущества.

Верховный Суд РФ определил критерии «иной зависимости» лиц, наличие которых налоговые органы должны доказать в суде, обосновывая возможность применения ст. 45 НК РФ:

1. согласованный характер действий налогоплательщика и других лиц;

2. невозможность исполнения налоговых обязательств налогоплательщиком в результате данных действий, в том числе в отсутствие взаимозависимости, установленной ст. 105.1 НК РФ.

В данном деле налоговый орган не смог взыскать долг по налогам на крупную сумму, поскольку предприятие прекратило свою деятельность. Фактически все сотрудники и клиенты оказались в новом юрлице. Верховный Суд РФ поддержал суды в том, что в данном случае имеет место совокупность обстоятельств в виде создания нового лица незадолго до окончания налоговой проверки старого, тождественность контактов, перехода работников и т.п. Перевод имущественной базы не позволил прежнему юридическому лицу исполнить обязанность по уплате налогов. Суд обязал уплатить налоги новое юридическое лицо.

Дополнительные негативные последствия взаимозависимости

Операции между взаимозависимыми лицами — это не только предмет пристального контроля со стороны налоговых органов. Взаимозависимость может очень сильно ограничить лицо в правах. Каким образом?

Например, физическое лицо может быть ограничено в праве на имущественный налоговый вычет, если операции осуществляются между близкими родственниками.

Для юридических лиц тоже есть аналогичная норма — право на льготу не действует для взаимозависимых организаций. Например, согласно п. 25 ст. 381 Налогового кодекса РФ нельзя применить освобождение от налога на имущество, если оно приобретено у взаимозависимой компании.

Другой пример — невозможность для налогоплательщика полностью учесть проценты по займам, выданным взаимозависимым иностранным кредитором на основании п.2 ст.269 НК РФ.

В некоторых случаях налоговые органы переквалифицируют отношения из заемных в инвестиционные.

Что в итоге?

Взаимозависимость отнюдь не тождественна правонарушению. Как доказательство она никогда не применяется налоговыми органами «в одиночку», а всегда только в совокупности с иными фактами.

Поэтому, избегать взаимозависимости там, где это сделать сложно, не имеет смысла.

Закрепление реального участия в бизнесе невозможно без появления взаимозависимости лиц. Если модель организации бизнеса имеет не искусственное, надуманное, а реальное содержание, отражает существующее положение вещей в части распределения зон ответственности, товарных потоков и т.п., налоговому органу будет очень сложно и проблематично доказать намерение получить необоснованную налоговую выгоду и ее реальный размер.