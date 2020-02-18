Соцпособия-2020: нюансы расчета

В этом году расчет социальных пособий имеет ряд особенностей:

поменялся расчетный период: в расчет включается большая сумма заработка за 2018–2019 годы, так как повысился предел учитываемых выплат;

максимальный средний заработок вырос до 2 301,37 рубля;

с 01.02.2020 соцпособия проиндексированы на 3 процента;

с первого января 2020 года вместе с ростом МРОТ (12 130 рублей) вырос минимальный средний заработок для расчета пособий с 370,85 до 398,79 рубля;

Покажем это на конкретных примерах расчета и рассмотрим спорные вопросы возмещения пособий.

Изменились показатели для начисления пособий — 2020

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Согласно действующему порядку расчета пособий по ВНиМ исчислять их надо исходя из среднего заработка работника, рассчитанного за два календарных года, предшествующих наступлению страхового случая (ст. 14 Закона № 255-ФЗ).

Расчетным периодом для пособий, назначенных в этом году, станут 2018–2019 годы. Для подсчета пособий берется большая сумма заработка, так как повысился предел учитываемых выплат: 1 680 000 рублей (865 000 руб. 815 000 руб.).

Максимальный дневной заработок: сумма выплат, учитываемая при расчете, ограничена предельной базой для начисления взносов на ВНиМ в соответствующем году:

ТАБЛИЦА: «База для начисления страховых взносов на ВНиМ»

Год Предельная база (в рублях) 2019 865 000 2018 815 000 2017 755 000

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Из данных таблицы видно, что с изменением расчетного периода увеличился максимальный размер заработка для пособий, так как при расчете учитываются предельные значения 2018–2019 годов: 2 301,37 рубля (1 680 000 руб. / 730 дней).

Средний дневной заработок: по пособиям 2020 года в расчетный период входят 2019 и 2018 годы. Эти годы не високосные. Поэтому количество дней в расчетном периоде 730.

Рассмотрим на примерах нюансы расчета пособий.

Пример 1 (расчет больничного пособия)

Работник болел 5 дней в феврале 2020 года, его страховой стаж — 10 лет.

Заработок в 2018-м — 740 000 рублей, в 2019 году — 750 000 рублей.

Исключаемых при расчете среднего дневного заработка периодов у него нет.

Средний дневной заработок 2 041, 10 рублей: (740 000 руб. 750 000 руб.) / 730 дней.

Сравним полученную сумму с минимальным дневным заработком, посчитанным из расчета действующего на момент наступления страхового случая МРОТ (12 130 рублей).

Минимальный заработок равен 398,79 рублям: (12 130 руб. х 24 мес. / 730 дней). Он меньше фактического, поэтому для расчета надо брать фактический (при стаже 10 лет берется 100 процентов).

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Пособие составило 10 205, 50 рубля: (2 041,10 руб. х 5 дней х 100 процентов).

Пример 2 (расчет пособия по беременности и родам)

Работница с 23.01.2020 уходит в декретный отпуск на 140 календарных дней.

Учитываемые выплаты: в 2018 году — 690 000 рублей, в 2019 году — 720 000 рублей.

Исключаемых при расчете среднего дневного заработка периодов у нее нет.

Определим фактический средний дневной заработок: 1 931,51 рубля (690 000 руб. 720 000 руб.) / 730 день. Он не превышает максимального заработка (2 301,37 руб.) и больше минимального (398,79 руб.).

Поэтому для расчета берем фактический дневной заработок.

Пособие составит 270 411,40 рубля: (1931,51 руб. х 140 дней х 100 процентов).

Пример 3 (расчет пособия за дополнительные дни декрета)

Женщина ушла в декрет 13.12.2019. Пособие по беременности и родам на 140 дней рассчитано из среднего дневного заработка за 2017–2018 годы — 1 530 рублей. В мае 2020 года от работницы поступил дополнительный больничный по беременности и родам на 16 дней (с 02.05.2020 по 17.05.2020).

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Размер пособия по беременности и родам за дополнительный отпуск — 24 480 рублей (1 530 руб. x 16 дней).

Пример 4 (расчет декретного пособия при наличии исключаемых из среднего заработка периодов)

Работница уходит в отпуск по беременности и родам в феврале 2020 года. В 2018 году ей выплатили зарплату — 620 000 рублей и пособие по временной нетрудоспособности — 28 000 рублей (11 календарных дней). В 2019 году ее зарплата — 680 000 рублей.

Выплаты составят 253 129,35 рубля: (620 000 руб. 680 000 руб.) / (730 день — 11 дней) х 140 дней.

С февраля пособия выросли на 3 процента

С первого февраля 2020 года проиндексированы отдельные социальные выплаты, компенсации, в том числе детские пособия.

На рост выплат влияет уровень роста потребительских цен, который устанавливает Росстат. По итогам 2019 года размер индексации составил 1,03.

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Применив эту цифру к старым пособиям, получим новые суммы, действующие с 01.02.2020.

ТАБЛИЦА: «Размеры детских пособий с учетом индексации с 01.02.2020»

Пособие Сумма (руб.) Единовременное пособие при постановке на учет в женской консультации до 12 недель беременности (выплата производится одновременно с выплатой пособия по беременности и родам при предъявлении соответствующей медицинской справки) 675,15 (до 01.02.2020 — 655,49) Единовременное пособие при рождении ребенка (выплачивается по месту работы или в органах соцзащиты населения, право на это пособие имеет любой из родителей (мать или отец) либо лицо, их заменяющее) 18 004,12 (до 01.02.2020 — 17 479,73) Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком для тех, кто ушел в отпуск по уходу за ребенком до 1 января 2020 года 3 375, 77 (ранее — 3 277,45) Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым ребенком 6 751,54 (ранее — 6 554,89)

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Покажем на примере, как работает данная индексация.

Пример 5 (расчет пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет)

Работница с 09.04.2020 уходит в отпуск по уходу за вторым ребенком.

В расчетном периоде (2018–2019 годы) она болела 18 дней.

Учитываемые суммы выплат при расчете среднего дневного заработка: в 2018 году — 650 000 рублей, в 2019 году — 690 000 рублей.

Количество учитываемых при расчете календарных дней для расчета — 712 дней (730 день — 18 дней).

Средний дневной заработок — 1 882,02 рубля (650 000 руб. 690 000 руб.) / 712 дней. Он меньше максимальной границы данного показателя (2 301,37рубля) и больше минимальной его величины (398,79 рубля).

Поэтому для расчета пособия берем фактический средний заработок.

Размер пособия за каждый полный месяц — 22 885,36 рубля (1 882,02 руб. х 30,4 дня х 40 процентов), это больше минимального размера пособия (6 751,54 рубля), поэтому пособие считается из фактического заработка.

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Размер пособия за апрель — 12 205,53 рубля (22 885,36 руб. / 30 дней х 16 дней).

Пример 6 (расчет пособия по уходу за ребенком исходя из минимума)

Сотрудница с начала февраля 2020 года находится в отпуске по уходу за первым ребенком. Страховой стаж более 6 месяцев.

Учитываемые доходы за 2018 год — 95 000 рублей, за 2019 год — 125 000 рублей (замена лет не производится, так как это не приведет к увеличению пособия). Исключаемые из расчета дни — 189, поэтому в расчет возьмем 541 день (730 день — 189 дней).

Для расчета среднего заработка берем все фактические доходы, так как они за оба года расчетного периода не превышают предельные величины.

Средний дневной заработок — 406,65 рубля (125 000 руб. 85 000 руб.) / 541 день, он меньше максимального (2 301,37 руб.) и больше минимального (398,79 руб.), поэтому для расчета пособия берем фактический заработок.

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Месячное пособие — 4 944,86 рубля (406,65 руб. х 40 процентов х 30,4 дня).

Это больше установленного минимума (3 375, 77 рубля), поэтому женщина будет получать ежемесячно 4 944,86 рубля

С первого января 2020 года вырос МРОТ

Минимальная зарплата увеличилась до 12 130 рублей.

Размер МРОТ влияет на размер пособий. С ростом минимальной зарплаты растет минимальный средний заработок (ст. 14 Закона № 255-ФЗ).

Поэтому минимальный средний дневной заработок для оплаты декретных и больничных пособий составит при наступлении страхового случая:

с 01.01.2020 по 31.12..2020 — 398,79 руб. (12 130 руб. x 24 мес. / 730 дней);

с 01.01.2019 по 31.12..2019 — 370,85 руб. (11 280 руб. x 24 мес. / 730 дней);

Пример 7 (расчет больничного пособия исходя из МРОТ)

Работник впервые принят на работу в марте 2020 года, и заболел в том же месяце. Страховой страж отсутствует. Согласно больничному листу работник болел с 26.03.2020 по 06.04.2020.

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В данном случае пособие не может быть рассчитано исходя из среднего заработка, так как доходы в расчетном периоде отсутствуют (2018–2019 годах). В таком случае средний заработок, исходя из которого исчисляется больничное пособие, принимается равным МРОТ на день наступления страхового случая.

С 01.01.2020 МРОТ — 12 130 рублей.

Поэтому расчет среднего дневного заработка производится с учетом этой «минималки»: 398,79 руб. (12 130 руб. х 24 мес. / 730 дней).

Размер среднего заработка в зависимости от страхового стажа (менее 5 лет) — 239,27 руб. (398,79 руб. х 60 процентов).

Рассчитаем максимально возможное дневное пособие с учетом установленного лимита (ч. 6 ст. 7 Закона № 255-ФЗ), так как стаж заболевшего на день наступления страхового случая менее полугода:

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в марте: 363,87 руб. (12 130 руб. / 31 день), что больше 239,27 рубля;

в апреле: 376 руб. (12 130 руб. / 30 дней), что больше 239,27 рубля.

Размер рассчитанного пособия — 2 871,24 рубля (239,27 руб. х 12 дней).

Пример 8 (расчет декретного пособия исходя из МРОТ)

Женщина устроилась в компанию 04.07.2019 (первое место работы). В феврале 2020 года она ушла в декретный отпуск. Зарплата в 2019 году — 125 000 рублей.

Средний заработок за расчетный период (2018–2019 годы) — 171,23 рубля (125 000 руб. / 730 день).

Это меньше минимального среднего дневного заработка, рассчитанного исходя из МРОТ (398,79 руб.).

Поэтому пособие составит 55 830, 60 рублей (398,79 руб. х 140 дней).

Пример 9 (расчет пособия по уходу за ребенком, если средний дневной заработок меньше минимального)

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Средний дневной заработок работницы, уходящей в феврале 2020 года в отпуск по уходу за первым ребенком, оказался меньше минимального среднедневного заработка 398,79 рубля.

В этом случае ежемесячное пособие составит 4 852 рублей (12 130 руб. х 40 процентов). При дальнейшем увеличении МРОТ пересмотр рассчитанного пособия не предусмотрен (пп. 11, 23 положения об исчислении пособий, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 № 375).

Ежемесячное пособие в сумме 50 рублей отменено

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Ранее данную компенсацию раз в месяц выплачивали работодатели женщинам в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Также данная выплата была положена аспирантам и студентам, пребывающим в академотпусках, и нетрудоустроенным супругам лиц, служащих в ОВД и ГПС МЧС РФ в отдаленных местностях.

С 2020 года президентский Указ от 30.05.1994 № 1110, которым предусмотрено пятидесятирублевое пособие, утратил силу. При этом работодателям важно помнить, что пособия, назначенные до 2020 года, а также установленные сотруднику, чей ребенок родился до 1 января 2020 года, должны быть выплачены по прежним правилам (п. 3 Указа).