Учет лизинговых сделок в РСБУ и МСФО: расхождения

Финансовая аренда (или финансовый лизинг) отражается по МСФО в активах в качестве чистой инвестиции в лизинг, которая, как правило, на момент первоначального признания представляет собой стоимость переданного в аренду предмета лизинга за вычетом полученного от лизингополучателя аванса и НДС, что отражает реальную сумму финансирования, предоставленного лизинговой компанией.

В то же время, по РСБУ в зависимости от способа учета в активах отражаются либо вложения в материальные ценности в сумме стоимости переданного в аренду предмета лизинга за вычетом НДС (учет на балансе лизингодателя), либо дебиторская задолженность по будущим арендным платежам (учет на балансе лизингополучателя).

В МСФО после первоначального признания лизинговый платеж делится на сумму погашения основного долга (чистой инвестиции в лизинг) и процентного дохода, начисленного за период, который признается в качестве процентного дохода в отчете о прибылях и убытках, тем самым отражая экономическую суть операции финансирования приобретения предмета лизинга.

Материал подготовлен АО «ЛК «Европлан» совместно с PwC. Полный текст доклада «О расхождениях в учете лизинговых сделок в РСБУ и МСФО» смотрите здесь.

лизинговый платеж в случае учета предмета лизинга на балансе лизингодателя не делится и в полной сумме отражается в доходах как выручка, а стоимость предмета лизинга амортизируется в соответствии с учетной политикой и признается как расходы на амортизацию. Все это приводит к значительной разнице в представлении и учете доходов и расходов в МСФО и РСБУ.

«Для подготовки прозрачной и понятной финансовой отчетности необходим переход на учет лизинговых операций, не по форме, а по существу, как в МСФО», — прокомментировал Алексей Бойко, директор практики оказания аудиторских и консультационных услуг финансовому сектору, PwC Россия.

Наглядно, на условном примере, рассмотренном в совместном с PwC исследовании, разницу в учете упрощенно можно отразить так:

млн. руб. МСФО РСБУ (ПЛ на балансе ЛД) РСБУ (ПЛ на балансе ЛП) Активы на момент передачи в лизинг Активы чистая инвестиция в лизинг: 80 вложения в материальные ценности: 100 дебиторская задолженность: 115 Доходы и расходы за первый отчетный период Доход Процентный доход 18 (1 год) 12 (2 год) 5 (3 год) выручка 45 (каждый год) доход от аренды 18 (1 год) 12 (2 год) 5 (3 год) Расход - амортизация 33 (каждый год) -

не отражает фактическую сумму финансирования предмета лизинга лизинговой компанией и завышает активы лизинговых компаний на 25 — 44% в момент заключения сделки;

доходы завышены более чем на 250% и не отражают экономическую сущность лизинга (предоставление финансирования на покупку предмета лизинга).

Таким образом отчетность по РСБУ лизинговой компании сильно зависит от того на чьем балансе ведется учет предмета лизинга. Так, две одинаковые сделки с одинаковым экономическим доходом, одна из которых учитывается на балансе лизингополучателя, другая — на балансе лизингодателя, будут отражены в отчетности по РСБУ по-разному, и оба вида отражения будут сильно отличаться от того, как если бы эту операцию отражать руководствуясь экономической сущностью операции финансовой аренды (финансирование приобретения предмета лизинга). Все это создает сложности инвесторам при оценке финансовой устойчивости лизинговой компании и принятии решения приобретении облигаций лизинговых компаний. Поэтому важно, чтобы учет по РСБУ и МСФО сближался.

Как известно, в конце 2018 года в России был принят ФСБУ 25 «Аренда». Переход на ФСБУ 25 «Аренда», который запланирован с 2022 года, призван решить проблему фундаментальной разницы в системах учета и позволит отражать лизинговые операции в соответствии с их экономической сущностью, как это делается в МСФО.

«АО «ЛК „Европлан“ на протяжении 20 лет составляет отчетность по международным стандартам и регулярно участвует в размещении собственных облигаций на рынке ценных бумаг. Мы в Европлане приветствуем развитие в данном направлении, которое положительно скажется на лизинговой отрасли: применение единых регламентированных и понятных правил учета позволит лизинговым компаниям значительно повысить прозрачность своей деятельности и нашей отрасли в целом, повысить качество раскрытия финансовых показателей и за счет этого общее доверие инвесторов к лизингу», — прокомментировал Александр Михайлов, генеральный директор, «Европлан».