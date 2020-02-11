Учет лизинговых сделок в РСБУ и МСФО: расхождения

Финансовая аренда (или финансовый лизинг) отражается по МСФО в активах в качестве чистой инвестиции в лизинг, которая, как правило, на момент первоначального признания представляет собой стоимость переданного в аренду предмета лизинга за вычетом полученного от лизингополучателя аванса и НДС, что отражает реальную сумму финансирования, предоставленного лизинговой компанией.
В то же время, по РСБУ в зависимости от способа учета в активах отражаются либо вложения в материальные ценности в сумме стоимости переданного в аренду предмета лизинга за вычетом НДС (учет на балансе лизингодателя), либо дебиторская задолженность по будущим арендным платежам (учет на балансе лизингополучателя).
В МСФО после первоначального признания лизинговый платеж делится на сумму погашения основного долга (чистой инвестиции в лизинг) и процентного дохода, начисленного за период, который признается в качестве процентного дохода в отчете о прибылях и убытках, тем самым отражая экономическую суть операции финансирования приобретения предмета лизинга.
Материал подготовлен АО «ЛК «Европлан» совместно с PwC. Полный текст доклада «О расхождениях в учете лизинговых сделок в РСБУ и МСФО» смотрите здесь.В РСБУ лизинговый платеж в случае учета предмета лизинга на балансе лизингодателя не делится и в полной сумме отражается в доходах как выручка, а стоимость предмета лизинга амортизируется в соответствии с учетной политикой и признается как расходы на амортизацию. Все это приводит к значительной разнице в представлении и учете доходов и расходов в МСФО и РСБУ.
«Для подготовки прозрачной и понятной финансовой отчетности необходим переход на учет лизинговых операций, не по форме, а по существу, как в МСФО», — прокомментировал Алексей Бойко, директор практики оказания аудиторских и консультационных услуг финансовому сектору, PwC Россия.
Наглядно, на условном примере, рассмотренном в совместном с PwC исследовании, разницу в учете упрощенно можно отразить так:
|млн. руб.
|МСФО
|РСБУ
(ПЛ на балансе ЛД)
|РСБУ
(ПЛ на балансе ЛП)
|Активы на момент передачи в лизинг
|Активы
|
чистая инвестиция в лизинг:
80
|
вложения в материальные ценности:
100
|
дебиторская задолженность:
115
|Доходы и расходы за первый отчетный период
|Доход
|
Процентный доход
18 (1 год)
12 (2 год)
5 (3 год)
|
выручка
45 (каждый год)
|
доход от аренды
18 (1 год)
12 (2 год)
5 (3 год)
|Расход
|-
|
амортизация
33 (каждый год)
|-
- не отражает фактическую сумму финансирования предмета лизинга лизинговой компанией и завышает активы лизинговых компаний на 25 — 44% в момент заключения сделки;
- доходы завышены более чем на 250% и не отражают экономическую сущность лизинга (предоставление финансирования на покупку предмета лизинга).
Как известно, в конце 2018 года в России был принят ФСБУ 25 «Аренда». Переход на ФСБУ 25 «Аренда», который запланирован с 2022 года, призван решить проблему фундаментальной разницы в системах учета и позволит отражать лизинговые операции в соответствии с их экономической сущностью, как это делается в МСФО.«АО «ЛК „Европлан“ на протяжении 20 лет составляет отчетность по международным стандартам и регулярно участвует в размещении собственных облигаций на рынке ценных бумаг. Мы в Европлане приветствуем развитие в данном направлении, которое положительно скажется на лизинговой отрасли: применение единых регламентированных и понятных правил учета позволит лизинговым компаниям значительно повысить прозрачность своей деятельности и нашей отрасли в целом, повысить качество раскрытия финансовых показателей и за счет этого общее доверие инвесторов к лизингу», — прокомментировал Александр Михайлов, генеральный директор, «Европлан».