18 февраля в Цифровом деловом пространстве (г. Москва) пройдет практикум и выставка решений «Маркировка обуви – 2020».

Официальный сайт: markirovkaobuvi2020.ru. Участие бесплатное, при условии регистрации.

Мероприятие проводят Платформа ОФД, IT-компания группы Сбербанка, крупнейший оператор фискальных данных России, ЦРПТ - единый оператор Национальной системы маркировки «Честный ЗНАК», MBM.MOS – ГБУ «Малый бизнес Москвы».

С 1 марта 2020 года вступает в силу запрет на продажу обуви без цифровых кодов государственной системы маркировки «Честный ЗНАК». Выпуск таких кодов для нанесения на остатки обуви прекратится уже 29 февраля

Предпринимателей, не успевших промаркировать обувную продукцию, ждут штрафы и конфискация товара

Как бизнесу подготовиться к маркировке обуви? Как происходит оборот такой продукции? Где заказывать коды? Как маркировать остатки? Какие правила соблюдать, чтобы избежать штрафа?

На практикуме эксперты ЦРПТ, Платформы ОФД, сервисных компаний в сфере автоматизации торговли, производители онлайн-касс, специалисты обувной отрасли ответят на актуальные вопросы по маркировке товаров и их продаже.

Мероприятие будет интересно генеральным директорам, управляющим бизнеса, бухгалтерам, ИТ-специалистам, специалистам по закупкам и продаже обуви, а также всем представителям малого бизнеса сферы розничной торговли обуви и одежды

Одновременно с практикумом в ЦДП будет представлена выставка решений для работы с маркировкой и маркированными товарами

Непосредственно на стендах можно будет пройти регистрацию в национальной системе маркировки «Честный ЗНАК», заказать электронную цифровую подпись. Здесь же специалисты дадут подробные консультации и окажут практическую помощь в работе с маркировкой.

Необходимые инструменты и сервисы представят- ЦРПТ, поставщики ПО для автоматизации бизнеса, операторы ОФД и ЭДО, удостоверяющие центры, производители онлайн-касс

Ключевые темы практикума

маркировка от А до Я. Закон. Детали

как устроен процесс: приемка и выбытие товара, ОФД и касса

как предпринимателю подготовить оборудование и ПО

регистрация в системе «Честный ЗНАК» и получение кодов маркировки

маркировка импорта

маркировка остатков: перемаркировка

GS1, GTIN, СУЗ. Что это и как с этим работать

электронная подпись, электронный документооборот (ЭДО) и обмен документами в цепочке до продажи и после

как избежать ошибок при переходе на «Честный ЗНАК»

готовые решения для магазинов

инструменты для работы с маркированными товарами

В числе спикеров:

- Вера Волкова, директор департамента общего бизнес-анализа, ЦРПТ

- Алексей Баров, генеральный директор, Платформа ОФД

- эксперты по автоматизации бизнеса, работе с цифровыми подписями, онлайн-кассам и оборудованию, обувной маркировке в системе «Честный ЗНАК»

Деловая программа

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

11:00 – 11:10 Открытие практикума

11:10 – 11:30 Российский бизнес и контрафакт

- как соответствовать закону и развивать бизнес

11:30 – 12:00 Правила маркировки от А до Я

-этапы подключения к системе

-требования к участникам оборота

- штрафы за нарушение правил маркировки

- основные действия участников в системе

- интернет-торговля маркированной обувью

12:00 - 13:20 Как подготовить магазин. Работа с системой «Честный ЗНАК» в «одном окне»

- касса, ОФД, ЭДО, ЦРПТ: как устроен весь процесс приемки и выбытия товара

- подготовка оборудования, ПО, сотрудников: пошаговая инструкция

- регистрация в системе «Честный знак» и получение кодов маркировки

- маркировка остатков: просто и эффективно

- ЭДО, GS1, GTIN, СУЗ. Что это и как с этим работать

- как получить все в «одном окне» и как это работает в реальности: практика и демонстрация

13:20 – 13:50 Перерыв

Презентация решений по работе с маркировкой в зоне выставки

13:50 – 14:20 Предприниматель и его цифровая подпись. «Подводные камни» и частые ошибки в работе с маркировкой

- какая электронная подпись подойдет для работы в системе «Честный ЗНАК»

- как подписывать УПД, накладные в рамках приемки и выбытия товаров

- частые ошибки и «подводные камни» в рамках работы с маркировкой

- особенности работы с удостоверяющим центром

14:20 – 14:50 «Цифра» и «железо». Касса, 2D-сканеры, принтеры этикеток: нюансы

- периферийные устройства для работы с маркировкой

- особенности работы с маркированными товарами на складе и в магазине

- как грамотно организовать рабочее место, как выбирать оборудование

- нюансы в использовании сканеров, касс, профильного ПО, принтеров этикеток и т.д.

14:50 – 15:30 Сессия ответов на вопросы

На вопросы отвечают эксперты ЦРПТ, ОФД, УЦ, поставщики ПО и онлайн-касс

15:30 – 16:30 Презентация решений по работе с маркировкой в зоне выставки

ЛЕКТОРИЙ 1

15:30 – 16:30 Сессия для специалистов по работе с ПО, кассами, ОФД, учетными системами

- разбор актуальных технических вопросов в процессах работы онлайн-касс, профильного ПО, регистрации в системе Честный ЗНАК, заказа, получения, печати кодов и их нанесения на обувь

- как выбирать поставщиков профильных решений

Дата проведения: 18 февраля 2020 года

Время проведения: 11.00 -17.30 (регистрация с 10.00)

Место проведения: Цифровое деловое пространство (ЦДП)

Адрес проведения: Москва, ул. Покровка д. 47 Цифровое деловое пространство (Ст.м. «Красные Ворота», «Курская»)

ПАРКОВКА

В радиусе 300 метров от Центра услуг для бизнеса есть платные городские парковки на улицах Покровке и Машкова, а также в Фурманном переулке.